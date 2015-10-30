Запреты в школах, рейды в клубах: как в России борются с Хэллоуином

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Наступление Хэллоуина уже несколько лет сопровождается в России спорами о том, соответствует ли этот праздник национальным традициям и нужно ли его отмечать.

Особенно российских чиновников и консервативных активистов беспокоит празднование Хэллоуина в школах. Так, в Архангельской области местное министерство образования и науки полностью запретило отмечать Хэллоуин, посчитав его "не соответствующим традиционным базовым ценностям, а также негативно влияющим на неокрепшие умы".

Власти аннексированного Россией Крыма пошли на ту же меру. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал этот праздник "отвратительным маски-шоу", которое "противоречит духовным и культурным традициям народов России".

Собирать подписи в поддержку ограничения празднования Хэллоуина и полного запрета на использование его атрибутики в детских садах и школах собираются молодые православные активисты. 31 октября они намерены провести акцию "Анти-Хеллоуин" на Старом Арбате в Москве.

Другая группа православных активистов намерена провести "православный рейд" в клубах Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи. Активисты будут "делать замечания нарушителям общественной морали", справляющим Хэллоуин, а "в более тяжелых случаях" - вызывать полицию, сообщил лидер "Православного союза" Роман Плюта.

Русская служба Би-би-си спросила прохожих на улицах Москвы об их отношении к Хэллоуину и получила разные ответы, но даже те, кому Хэллоуин не нравится, не всегда отказываются от празднований. Так, один прохожий заявил, что сам не хотел бы отмечать Хэллоуин, но праздник нравится его девушке, и поэтому они пойдут на костюмированную вечеринку в клуб.

"Наряжают детей бесятками"

Вскоре после заявления Аксенова крымское министерство образования запретило школам отмечать Хэллоуин.

"Костюмы восставших из могил мертвецов, маски и образы зла, кондитерские изделия в виде костей, черепов и тому подобное противоречат формированию и закреплению в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, уважение к истории и культуре народов Крыма и Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

Известный борец со всем нетрадиционным, депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов предложил распространить запрет на празднование Хэллоуина в школах на всю Россию.

"Неким непонятным способом этот "чудесный" праздник пробрался уже на уровень детских садов и яслей, где отмечают всякие "хэллоуинчики", детей наряжают бесятками и ведьмами", - сказал Милонов, добавив, что если для какой-то культуры "изображать из себя бесов и сатану - это нормально, то у нас это не в чести".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Выбор костюмов к Хэллоуину в одном из московских магазинов идет полным ходом

Милонов не впервые выступает против Хэллоуина. Так, в 2013 году он в сопровождении группы активистов пришел на уличный праздник в честь Хэллоуина в Санкт-Петербурге и добился прекращения мероприятия.

Против празднования Хэллоуина в школах выступил и ряд деятелей Русской православной церкви. Красноярская епархия отправила письмо в адрес министерства образования региона, не рекомендовав школам отмечать Хэллоуин как "восходящий к дохристианским, языческим обычаям и обрядам".

Хэллоуин действительно имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн (встречается также и название Самайн) в честь сбора урожая, однако связан и с христианским Днем всех святых, когда в церквях традиционно возносились молитвы за души умерших.

Прохожие в Москве по-разному высказались о праздновании Хэллоуина в школах. Одна девушка сказала, что детям нельзя "навязывать" праздник, в котором "нет ничего христианского".

"Школы должны сами решать, праздновать им или нет и каким образом. Если дети хотят, то почему бы не праздновать. Я не вижу в этом ничего антихристианского", - сказал другой респондент, добавив, что сам "не очень поддерживает" Хэллоуин и никогда его не празднует.

От крымских школ до Волочковой

Член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев призвал представителей бизнеса прекратить продажу алкоголя на день празднования Хеллоуина.

"Он приобрел у нас такую популярность благодаря бизнесу, который просто взял готовую маркетинговую модель и начал ее активно интегрировать, чтобы продать побольше. Это же классика", - сказал Хамзаев газете "Известия".

Глава Крыма Сергей Аксенов также объяснил популярность Хэллоуина заговором.

"В последние десятилетия этот "праздник" распространился далеко за пределы англоязычных стран не случайно. С одной стороны, это, безусловно, коммерческий проект, а с другой - средство культурной колонизации, - сказал Аксенов. - Думаю, это стоит помнить как тем, кто собирается "отпраздновать", так и тем, кто зарабатывает на этом деньги".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хэллоуин имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн в честь сбора урожая, но связан и с христианским Днем всех святых, когда в церквях традиционно возносились молитвы за души умерших

На запрете для школ противодействие Хэллоуину в Крыму не закончилось. Местное отделение "Молодой Гвардии Единой России" провело в пятницу акцию "Люби Свое" - в противовес западному празднику. В программе были, в частности, "работа спортивных площадок русского национального толка", а также угощение пришедших тыквенной кашей.

К общественному порицанию Хэллоуина подключились и знаменитости. Так, балерина Анастасия Волочкова заявила, что этот праздник настолько западный, что уже не подходит России.

"Мне он кажется бесовским. Поскольку я верующий, православный человек, я просто не считаю нужным тратить свою энергию на такого рода непозитивные моменты, - сказала она "Русской службе новостей". - Нужен фестиваль. Фестиваль музыки, танцев, современности, цветов, чего-то позитивного, без рогов, без чертей, без бесовщины".

При этом, как свидетельствует опрос ВЦИОМ, все больше россиян верят в предсказания, колдовство и общение с духами. Так, более половины опрошенных (55%) считают возможным предсказывать будущее (38% в это не верят), тогда как в 1990 году доли верящих и неверящих составляли, соответственно, 43% и 21%. 48% россиян считают, что некоторые люди имеют колдовские силы и способны наводить порчу (в 1990 году - 37%).