Путин, Кадыров, танк "Армата": кому нужны патриотические эмодзи?

Правообладатель иллюстрации Project Set Image caption От нескольких видов Путина до банки сгущенки - такими эмодзи предлагают обмениваться прокремлевские активисты

Молодежный проект "Сеть", известный масштабными прокремлевскими граффити в центре Москвы, представил мессенджер, в котором можно переписываться с помощью таких "патриотических" эмодзи (то есть символов), как георгиевская лента, Крым, рубль, и "вежливый человек".

Символ, обозначающий Владимира Путина, представлен аж в восьми вариантах, в частности, в пилотке ВМФ, с повязанной вокруг головы красной лентой (видимо, отсылка к увлечению Путина единоборствами) и с поднятым вверх пальцем. В остальных трех вариантах на Путине просто разные солнечные очки, еще на двух - он в костюме и выглядит весьма обычно.

В числе символов есть также человек, держащий в руках плакат с надписью "Путин", православный священник (эмодзи иконы тоже есть), советский солдат со знаменем Победы над Рейхстагом, а также российский паспорт, танк "Армата" и здание правительства.

Эмодзи, обозначающий аннексированный Россией Крым, представляет собой контуры полуострова с воткнутым посередине российским флагом.

Приложение под названием RuGram разработано на основе открытого кода мессенджера Telegram основателя "Вконтакте" Павла Дурова, говорят создатели данного приложения, утверждая, что оно находится в полном соответствии с правилами Telegram. Иными словами, те, у кого новое приложение установлено, могут общаться с пользователями Telegram, но для того чтобы адресат мог увидеть эмодзи, ему нужно будет тоже установить это приложение.

К созданию мессенджера с новыми эмодзи прокремлевских активистов подтолкнуло обновление iOS несколько месяцев назад, после которого среди эмодзи появились картинки однополых пар, рассказал в интервью Би-би-си разработчик приложения и активист "Сети" Антон Володин.

В конце сентября управление МВД по Кировской области возбудило против Apple административное дело о "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних" из-за новых смайликов. Дело было возбуждено по заявлению активиста Ярослава Михайлова, который в пятницу написал в "Фейсбуке" заявление в поддержку нового приложения.

Кадыров, БРИКС, блины

Антон Володин назвал эмодзи с однополыми парами в новой версии iOS "провокационными".

"Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто на данный момент в развитии нашей страны и нашего общества эти смайлы не соответствуют нашему духу. Никто не против, что они есть, но как только появилось это обновление, мы задумались, что было бы неплохо, чтобы была какая-то альтернатива. Мы еще до этого думали о том, чтобы разработать такое приложение, но после такого обновления мы взялись за него с удвоенной энергией", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Project Set Image caption Создать "патриотические" эмодзи активистов "Сети" подтолкнуло появление символов однополых пар в iOS

По словам Володина, в приложении около 200 символов. Среди политических фигур весьма реалистично изображены глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, однако Башара Асада, Сергея Лаврова и Наталью Поклонскую узнать куда тяжелее. Из исторических фигур представлены, например, Петр I и Иосиф Сталин в двух вариантах.

"Вежливый человек" в зеленой форме без знаков отличия, помимо автомата, держит в руках букет цветов - видимо, символ вежливости. Из символа Евросоюза будто выпадает одна звезда, что, очевидно, в глазах создателей приложения означает неминуемый крах ЕС. Эмодзи, изображающий Кончиту Вурст, перечеркнут - как дорожный знак "стоп".

Некоторые пиктограммы совсем загадочные: представить себе использование символа универсальной электронной карты или эмодзи БРИКС и ЕАЭС будет нелегко, наверное, даже самым патриотичным россиянам.

При этом не все символы в приложении носят ярко политическую окраску. Среди них есть, например, медведь, березка, балалайка, матрешка, хохлома, хлеб и соль, Дед Мороз и Снегурочка, Змей Горыныч и ёжик в тумане, а также квас, блины, самовар и пельмени.

"Не стоит думать, что мы только в пику гомосексуальным парам пытались что-то делать. Это одна из причин. Другая причина - это то, что нам хотелось сделать такие смайлы, которые были бы близки по духу русскому человеку. Существующего набора эмодзи, как нам показалось, для русского человека недостаточно", - продолжил он, добавив, что стандартные символы в их приложении тоже доступны.

Правообладатель иллюстрации Project Set Image caption Стопка блинов и сгущенка соседствуют со Сталиным в двух вариантах и ракетой "Тополь-М"

По словам Володина, при разработке приложения отбирались "популярные, понятные русскому человеку вещи, которых лично нам не хватало в общении". Он объяснил, что считает свои эмодзи идеограммами, а не пиктограммами, поскольку они имеют, по его мнению, большее символическое значение.

"Например, в эмодзи есть картинка сапога женского. Это просто сапог, он ничего не значит. А в нашем наборе есть валенки, и для русского человека валенки - это, возможно, глубокая личная история с бабушкой, деревней или с Новым годом, например, - отметил он. - Танк "Армата" может быть использован как танк, а может обозначать некую крепость духа, например".

"Патриотизм во всем"

Инициатор дела против Apple Михайлов написал в "Фейсбуке", что в нынешнее время актуален лозунг "Патриотизм во всем" и что смайлики перестают быть мелочью. Сравнил он представленные в приложении символы, ни много ни мало, с флагом Конфедерации в США.

"У меня много друзей на ФБ из Техаса, Кентукки... И многие из них демонстрируют свой патриотизм, свое отношение к тамошнему Белому дому, правительству - с помощью таких вот "мелочей" - таких, как символы Конфедерации. Это их объединяет. И у нас тоже есть символы, которые объединяют, демонстрируют патриотизм", - написал Михайлов.

При этом ранее несколько штатов США отказались от использования его на административных зданиях, поскольку с флагом позировал Диланн Руф, застреливший девятерых человек в афроамериканской церкви в Южной Каролине. Флаг Конфедерации у многих в США ассоциируется с расизмом, поскольку во время Гражданской войны он использовался армией южан, выступавших за сохранение рабства.

Смайлики с однополыми парами также вызывали беспокойство у Роскомнадзора и представителей Совета Федерации. Тем временем iOS недавно выпустила еще одно обновление, в котором добавились новые эмодзи: среди них, в частности, непристойный жест, который показывают с помощью среднего пальца.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Пользователи могут найти что-то родное даже в недавно презентованном Apple эмодзи "буррито"

В настоящее время приложение RuGram доступно только для устройств на платформе Android. Приложение для iOS, которым, собственно, создатели были изначально недовольны, появится позже.

Использование кода Telegram Володин объяснил так: "Во-первых, его код находится в открытом доступе, и его разработчики не против, чтобы он развивался сторонними разработчиками. Если вы зайдете, например, в магазин Google, вы увидите множество сторонних клиентов. Во-вторых, Telegram считается одним из самых безопасных. Ну и в-третьих, Павел Дуров, скажу так, "наш" программист, с точки зрения его места рождения".

Павел Дуров в прошлом году лишился поста гендиректора "Вконтакте" и у ехал из России, заявив, что вести интернет-бизнес здесь невозможно. Позже Mail.ru Group приобрела оставшуюся долю компании и стала единственным ее акционером. Дуров утверждал, что фактически за его отстранением от "Вконтакте" стоял Кремль - обвинение, которое на Красной площади опровергли.

На сайте Telegram говорится, что разработчики для всех платформ могут использовать "протокол, API и даже исходный код" мессенджера.

Откуда взялась "Сеть"?

Антон Володин заявил Би-би-си, что в "Сети" ему нравится то, что можно заниматься творчеством.

Правообладатель иллюстрации Project Set Image caption Полина Гагарина и Кончита Вурст - в эмодзи отразилось даже "Евровидение"

Как ранее писали российские СМИ, проект "Сеть" вырос из остатков движения "Наши". Новое движение известно в первую очердь масштабными граффити в Москве и других городах, большинство из которых посвящено Крыму, но также создает лаборатории для патриотически настроенных художников и проводит модные показы - на предметах одежды часто бывает изображен Путин.

Многие уличные художники подвергают критике граффити, которые массово появляются с подачи прокремлевских активистов. Так, художик, работающий под псевдонимом Akue, говорил в интервью Би-би-си год назад, что граффити становится в данном случае инструментом пропаганды, и "художественной ценности здесь нет, это как реклама".

"Сеть" также снимает вирусные ролики - например, обращение "Боевых бурятов Путина" и послание российских студентов украинским. Тогда, однако, оказалось, что некоторые из участников видео на самом деле не учатся в вузах, которые они называют на камеру. Этот ролик побудил группу студентов из Москвы и Санкт-Петербурга записать альтернативное обращение, попросив прощения за политику российских властей в отношении Украины.

Ранее телеканал "Дождь" и "Новая газета" утверждали, что проект "Сеть" тесно связан с администрацией президента России, а оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что на свои проекты молодежная организация якобы получила президентские гранты на 70 млн рублей.

По данным Навального, гранты получали другие некоммерческие огранизации, но описание проекта почти один в один соответствовало отчетам, которые потом появлялись на сайте "Сети".

Сами представители проекта говорили, что их финансируют частные лица.