Российские туристы: если не Египет, то Турция?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption 7 ноября, "Внуково": первые российские туристы, которые вернулись из Хургады после временного запрета на все рейсы в Египет

Властям России и туроператорам предстоит решить двойную задачу: вывезти из Египта около 80 тысяч остающихся там российских туристов, а также помочь тем, чьи поездки в Египет отменены.

Россия последовала примеру Британии, наложив временный запрет на все рейсы в Египет после того, как самой вероятной причиной катастрофы авиалайнера А321 на Синайском полуострове был назван взрыв бомбы, заложенной на борту самолета.

По словам главы Федерального агентства по туризму России Олега Сафонова, сейчас на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха остаются порядка 79 тысяч россиян, более тысячи человек уже вернулись домой. Их вывоз обратно в Россию не будет проводиться в экстренном порядке, сообщил он.

Image caption В субботу прибывающих в аэропорт "Шереметьево" встречало такое объявление

Вместо этого туроператоры должны будут обеспечить рейсы в даты, соответствующие купленным туристами билетам, то есть им дадут возможность не прерывать отдых. Сафонов также подтвердил, что багаж туристов будут вывозить отдельно от пассажиров.

Говоря о компенсации туристам, потерявшим возможность воспользоваться купленными билетами после отмены рейсов из России в Египет, Сафонов сказал, что этот вопрос, скорее всего, придется прояснять туроператорам.

"Существует несколько вариантов, каким образом туристам нужно действовать. У них есть возможность обратиться в суд; обратиться к туроператору, у которого был приобретен тур, который, возможно, предоставит другую альтернативу отдыха. Третий вариант - туроператор может согласиться на частичную компенсацию денежных средств, в связи с тем, что он понес определенные затраты по организации этого отдыха туристу", - сказал Сафонов.

Сафонов добавил, что не ожидает банкротства туроператоров после отмены египетских рейсов.

Ожидание в аэропортах Москвы

Image caption "Шереметьево": туристы, представившиеся как Андрей и Лариса, согласились поехать отдыхать вместо Египта в Турцию

Тем временем в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" скопилось несколько тысяч пассажиров, которые не смогли вылететь в Египет по приобретенным ранее билетам. Во "Внуково", например, были отменены три рейса компании "Оренбургские авиалинии".

По словам сотрудника авиакомпании, никакой информации о возможности получить компенсацию или изменить страну назначения пассажирам не предоставляют. Это должен сделать туроператор, а с ним связаться не могут.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си, авиакомпания Nordwind, которая утром в субботу должна была отправить туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из аэропорта "Шереметьево", поменяла рейсы на Анталию.

По словам одного из туристов, представившегося Александром, предложение поехать вместо Египта в Турцию его не обрадовало: "Меня не устраивают 24 градуса, это не то, что я хочу за эти деньги. Возврат денег – наиболее подходящая альтернатива. [Жду] каких-то более активных действий, больше информации, так как информации вообще практически никакой не поступает, в основном такие простые фразы: "Летите в Турцию, там разберемся". Это все, что я слышу".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Пассажиры, чьи рейсы в Египет были отменены, стоят в очереди на место в гостинице в аэропорту "Внуково"

Женщине по имени Тамара нужно вылететь в Хургаду, потому что она там живет. Она прилетела в Москву накануне по делам и теперь не может вернуться домой. "У меня дочь беременная, на сносях, а я вылететь не могу. В деньгах я ограничена. Мне взяла билет компания, и я теперь не могу улететь", - говорит Тамара.

В самом тяжелом положении оказались те, кто прилетел в Москву издалека. Туристка по имени Любовь приехала в Москву из Сургута, вылет в Хургаду был намечен на воскресенье. Ей также предлагают поехать в Турцию, но она, как и многие другие пассажиры, не хочет ехать в Анталию, где уже холодно.

О таком же перенаправлении чартерных рейсов объявили и несколько других российских туроператоров: Coral Travel, "Пегас Туристик" и "Anex Tour". Однако пока неясно, какая часть туристов согласится на предложенные им условия.

Что дальше?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российские туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха стараются тщательно упаковать свой багаж, который будет отправлен отдельно

Представитель МЧС России Татьяна Жолобова сообщила агентству Франс пресс об отправке в субботу в Египет двух пустых самолетов: один рейс в Хургаду и один - в Шарм-эш-Шейх. На них, по ее словам, привезут багаж пассажиров.

Глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов не исключает, что в выдаче доставленного багажа могут быть задержки. "Будут собираться достаточно большие порции багажа из нескольких рейсов. В связи с тем, что туристы приезжали на отдых в Египет из разных городов нашей страны, изначально багаж будет доставляться в Москву и Санкт-Петербург, и потом уже логистически развозиться по нашей стране. Конечно, будут определенные временные задержки", - сказал он.

Тем временем в курортной зоне Шарм-эш-Шейха приняты усиленные меры безопасности. Как сообщил Русской службе Би-би-си один из туристов из России, возле гостиниц появились военные в форме с оружием, они проводят досмотр транспортных средств на въезде в курортную зону.

Напряженной остается обстановка в аэропорту Шарм-эш-Шейха. По информации агентства ТАСС, в аэропорту очень много российских туристов, которые сидят на чемоданах на парковке. Среди них много детей.

О необходимости приостановить авиасообщение с Египтом заявил в пятницу на совещании в Национальном антитеррористическом комитете директор ФСБ Александр Бортников. Президент Путин согласился с рекомендацией ФСБ.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что на вывоз из Египта российских туристов может потребоваться месяц.