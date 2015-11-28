Псковские дальнобойщики протестуют против системы "Платон"

Image caption Участники акции протеста в Пскове считают, что их обложили данью, которая достанется семье Аркадия Роттенберга

По псковским меркам, митинг 28 ноября стал массовым: на Октябрьскую площадь вышли несколько десятков дальнобойщиков и поддержавших их политических активистов. Полиция насчитала в целом около ста человек. Для сравнения: почтить память Бориса Немцова в марте выходили человек сорок, когда в сентябре лишали мандата Льва Шлосберга – стояли несколько одиночных пикетов.

Дальнобойщики и их жены около часа на холоде держали плакаты: "Нет поборам на дорогах" и "Не хотим кормить Роттенберга". В каждом слове выступавших звучала глубокая личная заинтересованность: люди говорили, что до копейки просчитали, сколько еще денег собирается вытащить власть из их карманов.

Псковская область – самый западный край России. Она граничит с Белоруссией, Латвией и Эстонией, и весь поток товаров из Европы движется в Москву и Санкт-Петербург по псковским федеральным трассам. И если от таможенных сборов в региональный бюджет не перепадает ни копейки, то услуги по логистике и перевозке товаров – важная часть псковской экономики.

Введенная с 15 ноября плата за тоннаж может выбить с рынка перевозок мелкие транспортные компании и частных владельцев грузовиков, по совместительству – водителей. Им придется увеличивать стоимость услуг, что в условиях кризиса означает потерю заказчика. Так что на улицу люди вышли не ради сохранения прибылей, а ради спасения своей работы.

"Хватит терпеть"

Основной мотив митинга - "хватит это терпеть": дальнобойщики возмущались безразмерными аппетитами государства.

"Если за легковую машину человек платит всего тысячу, ну две тысячи, то мы платим в год 30-40 тысяч транспортного налога. Получается, что этих денег на дороги им мало, и они хотят еще с нас содрать еще за каждый километр", - сказал водитель Михаил Архипов. Он был одним из участников схода дальнобойщиков на Крестовском шоссе (выезд на Санкт-Петербург) 19 ноября, после чего должен был давать объяснения в суде.

Image caption К участию в акции протеста присоединились и псковские политики

Сход в Крестах (юго-восточная окраина Пскова) 19 ноября, как и попытка перекрытия улицы Чудской 16 ноября (северо-западная окраина), были пресечены полицией. Псковские СМИ, не считая "Псковской губернии", полностью проигнорировали оба события.

Митинг 28 ноября проходил в самом центре города – сотни прохожих узнали об акции без помощи прессы. Через динамики на всю площадь звучали собственные экономические расчеты дальнобойщиков: в год "Платон" может собрать порядка 600 млрд рублей.

Эти данные расходятся с оценкой властей. Система "Платон" по итогам двух недель собрала 550 млн рублей, говорится в пресс-релизе Росавтодора, обнародованном в субботу. "Все собранные средства идут в дорожный фонд напрямую. Государство не потратило на строительство системы ни одного рубля", - утверждается в пресс-релизе.

"На мой взгляд, это просто кто-то устроил себе кормушку, - считает водитель Михаил Архипов. – Набрать деньги, и никто их не контролирует, и куда они потом делись - неизвестно. А мы не можем больше терпеть, у нас нет возможности платить эти деньги".

Архипов призвал коллег бороться до победы: "Иначе нам сядут на шею, и мы будем обеспечивать ихние яхты, будем обеспечивать ихние Канары…"

Лидер псковских коммунистов Александр Рогов конкретизировал против кого направлено недовольство: "Я когда узнал – сначала сам не поверил. Но оказывается, вот эту частную фирму, которая собирает с водителей-дальнобойщиков деньги, возглавил сын Роттенберга. И они после этого говорят, что "мы сделаем дороги" - да все же понятно!"

Псковское отделение КПРФ помогло дальнобойщикам с организацией митинга. Заодно коммунисты добились включения политического пункта в резолюцию: "Отправить в отставку либеральное правительство Медведева".

Присоединись к протесту и либерал-демократы. Их вклад заключается в законопроекте, который собираются внести депутаты от ЛДПР в Псковское областное собрание. На сессии 3 декабря они обещают поставить вопрос об отмене "этого нового монгольского ига", то есть от имени регионального парламента направить обращение в Госдуму.

"Роттенберги – это вершина айсберга, - говорит член ЛДПР Игорь Иванов. - На самом деле, они хотят повесить на нас электронный ошейник, чтобы следить, куда мы идем, куда мы едем, что мы везем. И это митинг не за то, о чем вы думаете - против поборов. Это митинг за нашу свободу".

Нечего терять

После политиков и дальнобойщиков микрофон был предложен всем желающим. На авансцену неожиданно вышел молодой человек. Он представился как Иван, студент ПсковГУ.

Иван вышел, чтобы поблагодарить дальнобойщиков за то, что они осмелились выразить свой протест власти, "которая просто обнаглела".

"Каждый человек внутри себя должен задуматься о том, что ему говорят. Когда мы включаем новости, что мы слышим? Украина раньше, Сирия, Турция. Мы слышим только об этом, о дальнобойщиках нигде не говорят, хотя они с 15 ноября выходили на улицы", - Иван вспомнил о протестах в Дагестане и акции в Пскове, когда фуры перегородили улицу Чудскую, а дальнобойщики ходили взад-вперед по пешеходному переходу.

"Вот так должны делать все мы, - сказал студент, имея в виду не конкретно поведение на дорогах, а активную гражданскую позицию. – Пока все люди не поймут, что только они могут что-то сделать, даже мирным протестом, не нарушая законы, просто поддержкой дальнобойщиков (водой, едой, до всякого может дойти) - только тогда что-то изменится, только тогда. Рассчитывайте сами на себя, объединяйтесь!"

Ивана проводили овациями.

Image caption Участники акции протеста в Пскове говорят, что намерены продолжить выступать против системы "Платон"

В резолюции, которую приняли на митинге, не считая добавленной коммунистами отставки правительства Медведева, преобладали экономически требования.

Дальнобойщики заявили, что главную опасность "Платона" видят в угрозе монополизации рынка перевозок: "Мы полагаем, что введение четвертого "побора" на 13 лет преследует единственную цель: убрать с рынка перевозок индивидуальных предпринимателей, освободив данный сектор для 2-3 крупных перевозчиков, сделав их фактически монополистами в этой сфере".

Уже сегодня, хотя плата за тонны с горем пополам взимается менее двух недель, индивидуальные предприниматели начинают терять заказы.

"Я стою четыре недели уже. С 15-го числа ехать мне нет смысла, понимаете? - говорит Русской службе Би-Би-Си владелец грузовой машины и водитель Владимир Казанцев. - Если мне вводят эту плату, я ее вношу в стоимость. Все мои заказчики говорят: нам с тобой не выгодно тогда работать, нам проще маленькими машинками все отправлять или вообще, чтобы покупатели сами к нам приезжали.

Владимир возил продукцию псковских предприятий в Москву. Его ставка до "Платона" - 25 тысяч рублей. После "Платона" ее придется повысить до 27 тыс., и эту цену заказчики платить уже не готовы: "Вот сейчас они работают на склад и не знают, что им делать дальше".

Псковские дальнобойщики собираются продолжать участие в акциях протеста, и не только в своем городе. Они говорят, что терять им уже нечего.