Путин и профсоюзы: разговор начальника с подчиненным?

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Во вторник президент Владимир Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Российские информагентства цитируют слова президента: "Ситуация у нас, с одной стороны, непростая, но в то же время никаких, слава богу, катастроф не происходит".

Судя по сообщениям, Путин говорил о необходимости своевременно реагировать на возможный рост безработицы, а Шмаков - об увеличении минимального размера оплаты труда и пособий по безработице и замораживании повышения налога на недвижимость. Президент сказал, что все поднятые собеседником вопросы важны, но ничего не обещал.

Почему встреча произошла именно сейчас? Есть ли за короткими официальными строками дополнительный скрытый смысл? Отчего российские профсоюзы, в отличие от западных, всегда просят, а не требуют?

Опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты связывают встречу президента и главы ФНПР с экономическим кризисом и предстоящими выборами в Госдуму.

Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий:

Надо понимать, что беседа Владимира Путина с Михаилом Шмаковым - это разговор начальника и подчиненного. Одна сторона ставит задачи, другая, максимум, что-нибудь предлагает или о чем-то просит.

Главный смысл в том, как сделать профсоюзы гарантом социального мира и социального спокойствия в условиях кризиса. В этом Владимир Путин видит их роль, на это надеется.

При снижении реальных доходов трудящихся профсоюзы могут давать своим членам какие-то другие возможности, вроде дешевых путевок в пансионаты, и тем снижать социальную напряженность. Хотя использование компенсаторных механизмов ограничено, опять-таки, кризисом и нехваткой средств.

Судя по наличной информации, Шмаков воздержался от характерной для него критики правительства в духе: "президент хороший, монетаристы плохие". Владимир Путин, видимо, пока не считает, что правительство выработало свой ресурс и не намерен делать из Медведева козла отпущения.

Народ пребывает не в гневе, а в депрессии Игорь Бунин, эксперт

Главная проблема в том, что, на самом деле, никто не знает, что предпринять.

То, что Федерация независимых профсоюзов ручная и карманная, не удивительно - это же бывшие советские профсоюзы.

А альтернативные профсоюзы не складываются, потому что большинство российских граждан никому не верит, пессимистически оценивает возможность что-то изменить путем коллективных действий, в любой попытке организации видит чье-то желание их использовать и бросить.

Возможность массовых протестных выступлений в связи с кризисом, на мой взгляд, невелика.

За последнее время мы видели лишь три локальных случая публичного проявления недовольства: дальнобойщиков, валютных ипотечников и краснодарских пенсионеров.

Народ пребывает не в гневе, а в депрессии, и пока не готов выходить на улицу.

Алексей Воробьев, политолог:

И смотр, устраиваемый официозным профсоюзам, и недавняя кадровая ротация в "Единой России" продиктованы стремлением подготовить властные и прокремлевские общественные структуры к избирательной кампании в Госдуму.

Поступает очень много сигналов, что эти выборы будут для власти еще сложнее, чем думские выборы 2011 года, которые, как мы помним, закончились большим возмущением и выступлениями на Болотной площади. В нынешнем случае все, к тому же, происходит на фоне нарастающих кризисных процессов в экономике и социальной сфере, с которыми власть пытается бороться за счет населения.

Недовольство пока латентно, но может и закипеть.

Соответственно, мобилизуются все, кто способен как-то повлиять на граждан, чтобы "правильно" голосовали в сентябре, а главное, чтобы протестные настроения не вылились на улицу.

Об этом не говорят открыто, но таково, на мой взгляд, основное содержание встречи.

Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике трудная, но не катастрофическая. Следовательно, будут сохранены существующие социальные выплаты. Профсоюзы начнут всячески подчеркивать этот момент, хотя инфляция и девальвация рубля снижают реальную цену выплат.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Экономические протесты пока изолированны и охватывают ограниченные категории граждан

Профсоюзы займутся психотерапевтической профилактикой, умиротворением трудовых коллективов, будут уверять, что дно кризиса близко, и мы вот-вот, оттолкнувшись от него, начнем подниматься.

Почему они подыгрывают власти, а не оппонируют ей? Причины лежат как в истории, так и в сегодняшней политической системе.

С одной стороны, у нас давняя всеобщая традиция не конфликтовать с властью, пока не дойдет до крайности.

Начавшийся в понедельник снос торговых павильонов в Москве уничтожает рабочие места и создает людям неудобства, поскольку это магазины шаговой доступности. В любой европейской столице десятки тысяч людей вышли бы на улицу, а у нас многие возмущаются, но никто не проявляет себя публично.

С другой стороны, попытки создать реально независимые профсоюзы, независимые, прежде всего, от ФНПР, и особенно, организовать забастовки встречают жесткий законодательный, административный и полицейский прессинг со стороны федеральных и региональных властей, делается все, чтобы их дискредитировать.