Онищенко: американцы могут заразить комаров вирусом Зика

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Онищенко призвал россиян вынести урок из первого случая заболевания вирусом Зика

В понедельник Роспотребнадзор зарегистрировал в России первый случай заболевания человека лихорадкой Зика.

Вирус обнаружили у женщины, вернувшейся в Москву с отдыха в Доминиканской Республике. Первые симптомы у нее появились уже после возвращения на родину.

Сейчас женщина находится в боксе инфекционного стационара одной из московских больниц, однако сообщается, что ее уже скоро отпустят домой.

Самолет, на котором она прилетела, также проверили, угрозы здоровью других пассажиров нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Русская служба Би-би-си попросила экс-главу Роспотребнадзора и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко рассказать о том, стоит ли россиянам волноваться из-за возможного распространения вируса в России.

Не ездить в Доминикану?

Если исходить из данного случая, то он не грозит распространением, потому что сегодня нет условий для распространения.

Нет соответствующих комаров-переносчиков, которые могли бы напитаться кровью больного и передать вирус другому путем последующего укуса.

Но в этом случае, который произошел, есть определенный урок. Он состоит в том, что, если следовать русской пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Будем считать, что это как раз тот гром, после которого наши соотечественники перекрестятся, начнут задумываться, что все это не так далеко от нас. Геннадий Онищенко

О том, что возможность заражения есть, сообщали с первых дней, когда в мире заговорили о Зике, предупреждали наших сограждан, пожалуйста воздержитесь от тех поездок, от которых можно воздержаться.

Тот случай, который мы сегодня обсуждаем, относится как раз к таким. Ну так ли уж необходимо было ездить в Доминикану? Наверное, нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Вирус Зика распространяют несколько видов комаров

Тем более, что Доминикана - это почти Южная Америка, а с 2014-года там по не совсем еще внятным причинам, резко усилилось распространение этого заболевания.

Конечно, если это деловая поездка или государственные дела, это одно дело, а когда просто поехать на поиски приключений - а в данном случае именно так можно назвать этот визит в Доминиканскую республику.

Но для всех остальных это урок. Будем считать, что это как раз тот гром, после которого наши соотечественники перекрестятся, начнут задумываться, что все это не так далеко от нас.

Поэтому условно позитивный урок в этом есть.

Не дать им размножиться

А теперь о том, что делается, и что нужно делать.

Кроме урока для граждан, это еще и напоминание, что нам нужно интенсифицировать те мероприятия, которые нужно выполнить до точки невозврата.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Всемирная организация здравоохранения уже предупредила о возросшей опасности распространения вируса Зика в Европе

Точка невозврата - это начало выплода комаров. Комар начнет плодиться, когда температура превысит 17 градусов.

И вот в такой ситуации заболевшая женщина представляла бы угрозу.

Потому что комар Aedes albopictus, который бы ее укусил, был бы опасен для следующего человека, к которому он обязательно прилетит.

Задача региональных властей - провести все необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы минимизировать количество комаров, не дать им размножиться в эпидемически значимых количествах.

Мы знаем, что на побережье Черного моря в Абхазии с 2012 года наши энтомологи уже этот вид комара регистрировали.

То есть именно в том регионе нужно сосредоточить основные мероприятия. Также описано, что такой комар встречался в Крыму, не так много, но встречался.

Наличие американской лаборатории и наличие этого комара в Абхазии меня беспокоит с точки зрения преднамеренного вмешательства в естественный ход эпидпроцесса Геннадий Онищенко

Комар в силу потепления или других причин, резко расширил ареал распространения, ушел на север. Это объясняется его агрессивностью, неприхотливостью.

Вот например, как происходит завоз в Европу: фуры везут в покрышки, в которых есть вода, и в самых небольших количествах воды этот комар спокойно выживает - другой не может, а этот может.

Он сегодня есть в Европе - Испании и Италии, - а раз есть комар, то есть предпосылки для распространения.

При чем тут американцы?

Почему меня еще беспокоит абхазское побережье, где зарегистрирован комар.

Это меня беспокоит потому что, где-то в 100 километрах от этого места, где сегодня живет этот комар, в самом близком приближении к нашим границам находится военная микробиологическая лаборатория армии Соединенных Штатов Америки.

И, я думаю, даже вас не убеждают те утверждения, что сегодня американские военные микробиологи превратились в гуманитариев и только и думают, как бы защитить грузинских детей от заболевания корью.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вирус Зика в основном опасен для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

Не для этого Пентагон строил военную биологическую базу.

И вот это сочетание - наличие американской лаборатории и наличие этого комара, меня беспокоит с точки зрения преднамеренного вмешательства в естественный ход эпидпроцесса.

Резко повышается вариант, что комары, о которых я говорю, могут быть контаминированы, преднамеренно контаминированы.

Поэтому все необходимые мероприятия должны быть проведены с особым тщением.

Неуправляемый российский зритель

Еще одна тема, которая касается россиян, - Олимпийские игры в Бразилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Власти Бразилии уверены, что смогут обеспечить безопасность спортсменов на время Олимпиады

Поскольку руководство Бразилии заявляет, что обеспечит безопасность, на сегодняшний день я готов с этим согласиться.

Действительно, можно обеспечить безопасность прежде всего спортсменов. Со зрителями гораздо сложнее, зритель - малоуправляемое явление общественной жизни, особенно российский зритель.

Учитывая, что эпидемия в Южной Америке с 2014 года развивалась по экспоненте, значит не все делали бразильские власти [чтобы ее предотвратить - прим. Би-би-си].

И сегодня вот это обстоятельство заставляет ставить вопрос: раз тогда не смогли, почему сейчас сможете? Вы же знали, что у вас будет Олимпиада, вы же знали, что к ней надо готовиться.

Но это уже будет решать мировое экспертное сообщество, с участием и наших специалистов, - будем мы в конце концов проводить там Игры или не будем.

Если в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться, тогда, наверно, все идет так, как утверждает правительство Бразилии.