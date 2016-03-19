Эксперты: непонятно, почему "Боинг" два часа кружил над Ростовом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Разбившийся лайнер FlyDubai находился в эксплуатации c 2010 года

Крушение "Боинга" авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, произошло из-за плохих погодных условий. Авиационные эксперты отмечают, что экипаж, скорее всего, принял неверное решение при посадке.

Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону примерно в 250 метрах от взлетно-посадочной полосы. Перед посадкой он около двух часов кружил над городом.

На борту находились 55 пассажиров, в том числе несколько иностранных граждан, а также семь членов экипажа. В результате катастрофы все находившиеся на борту люди погибли.

По данным портала Flightradar, потерпевший крушение лайнер совершал третий вылет за сутки.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов в области авиации, как принимаются решения о посадке самолетов при сложных погодных условиях и по какой причине самолет не ушел на запасной аэродром при наличии такой возможности.

Александр Велович, обозреватель журнала "Взлет"

Окончательное решение о посадке принимает экипаж. Командир не имеет права совершать посадку только в том случае, если аэропорт закрыт для приема самолетов. Аэропорт Ростова-на-Дону не был закрыт, хотя там был сильный ветер, создающий потенциальную возможность обледенения самолета.

Ответственность в конечном итоге лежит на командире воздушного судна. У каждого экипажа есть так называемый метеоминимум – информация о том, в каких погодных условиях он может совершить посадку. В основном там определяется видимость по нижней кромке облачности.

Меня удивляют сообщения о том, что после первого захода на посадку самолет около полутора часов кружил над аэропортом, хотя мог уйти на какой-нибудь близлежащий аэропорт Александр Велович

Согласно поступающим сообщениям, в данном случае видимость была нормальной, и единственная проблема метеоусловий состояла в резких порывах ветра.

Честно говоря, меня удивляют сообщения о том, что после первого захода на посадку самолет около полутора часов кружил над аэропортом, хотя за это время мог уйти на какой-нибудь близлежащий аэропорт. Почему он этого не сделал, пока совершенно непонятно.

То, что самолет совершил третий вылет за сутки – это нормально, если не нарушены санитарные нормы и если там была смена экипажа. Количество взлетов за сутки не регламентируется, регламентируется только время, в течение которого экипаж может управлять воздушным судном, так как экипаж должен иметь полноценный отдых. Но я практически уверен в том, что в авиакомпании FlyDubai эти нормы были соблюдены.

Юрий Сытник, заслуженный пилот России

В советское время главное решение принимал диспетчер: он мог разрешить или запретить заход на посадку при плохой погоде. Но по современным правилам вся ответственность лежит на командире воздушного судна, он принимает решение о посадке или об уходе на запасной аэродром.

В этом случае прослеживается четкая линия: экипаж подлетел к Ростову, не смог попасть на полосу из-за плохой погоды и два часа провел в зоне ожидания. Скорее всего, топливо уже подходило к концу, и пилоты приняли решение садиться.

Поскольку все авиационные правила и рекомендации говорят о том, что безопасность превыше всего, то решения об уходе на запасной аэродром обычно принимаются легко Юрий Сытник

На высоте 600 метров произошел так называемый сдвиг ветра: образовались "воздушные ножницы", которые могут переломить любой самолет. В таких условиях пилоты, видимо, не смогли справиться с управлением.

Остается главный вопрос: почему самолет не ушел на запасной аэродром? Скорее всего, диспетчер предлагал ему такой вариант, так как рядом с Ростовом много аэропортов.

Уход на запасной аэродром не всегда приветствуется руководством авиакомпаний, так как это связано с лишними расходами. Но поскольку все авиационные правила и рекомендации говорят о том, что безопасность пассажиров превыше всего, то решения об уходе на запасной аэродром обычно принимаются легко и быстро.

Экипаж самолета был свежий, сама машина была новая. "Боинг 737" - это надежная, хорошая машина. Я думаю, что причиной стала ошибка экипажа в условиях плохой погоды. Катастрофа всегда происходит при сочетании нескольких факторов.