Северный Кавказ: особенности, мифы и любовь к подснежникам

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption Специфика Северного Кавказа не помешает его демократизации, считают эксперты

Cотрудники Института Гайдара подготовили доклад о ситуации на Северном Кавказе. Они попытались ответить на вопрос, возможна ли демократизация этого региона.

Возможна, отвечают авторы доклада, и специфика Кавказа этому не помеха.

Доклад Института Гайдара был представлен 1 апреля в Комитете гражданских инициатив. Во вступительном слове актуальность работы отметил глава КГИ Алексей Кудрин, сказав, что Северный Кавказ сегодня считается регионом с особо архаичным укладом, которому уготован "особый путь".

"Мне кажется, что мы сегодня уже смирились, что на какие-то вещи, исполнение наших даже законов здесь [на Кавказе] закрываются глаза. И мы как бы играем в эту игру. Мы поставили прямой вопрос перед авторами доклада о возможности демократического развития на Кавказе, - сказал Кудрин. - Мне кажется, один из выводов доклада, который мне импонирует - (...) мы видим, что есть запрос на это [демократизацию] на Северном Кавказе. Это очень важный для меня вывод".

Общепринятый тезис о том, что Кавказ это особый регион, подробнее раскрыла один из авторов доклада - руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

По ее словам, при подготовке доклада авторы столкнулись с недоумением со стороны экспертов, которые интересовались, почему вообще ставится отдельный вопрос о демократизации Кавказа. Многие сочли проблему надуманной.

"Мне кажется, что это не надуманно, потому что, во-первых, на уровне идеологии какое-то время назад можно было довольно часто слышать, что у нас цивилизованная и способная на демократическое развитие страна. А единственное, что ей мешает - это отсталый архаичный Кавказ, который тянет ее назад", - объяснила Стародубровская.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption В России существует миф, что Северный Кавказ - отсталый регион, который тормозит демократическое развитие России

Одной идеологией дело не ограничивалось, при принятии многих законодательных решений выяснялось, что они подходят для всех, кроме Кавказа, продолжила она. "Таким замечательным английским словом "менталитет" очень часто, сваливая все в одну кучу - клановость, коррупцию, исламизм, традиционализм, обосновывали "особость" этого региона", - отметила Стародубровская.

Авторы доклада попытались выяснить, есть ли у Кавказа эта особенность, а если есть, то как и на что она влияет. Эксперты отмечают, что в текущих условиях ответить на этот вопрос непросто, потому что осуществляется архаизация всей страны. И тем не менее они констатировали, что северокавказский социум в целом отличается от остальной России.

Осообенности региона в том, что на Кавказе более закрытая и традиционная система кланов, там более широко распространены насильственные практики со стороны элит и контрэлит, в качестве базы социального протеста доминирует исламская идеология.

Авторы доклада пытались выяснить, насколько эти различия серьезны и устранимы. "Представленный доклад - это размышления о том, насколько Северный Кавказ, со своей культурной спецификой, может вписаться в общедемократическую повестку, насколько там формируется и может сформироваться запрос на демократические ценности и институты", - говорится в работе.

Такие разные фундаменталисты

Рассуждая о модернизационном потенциале Северного Кавказа, авторы использовали термины "нетрадиционный ислам" и "исламский фундаментализм", чтобы обозначить в совокупности течения ислама, которые не вписываются в понятие традиционных.

"Под термином исламизм мы понимаем политический ислам, который может быть мирным и умеренным, а может быть радикальным, и тогда мы его называем джихадизмом", - подчеркнула Стародубровская.

Процесс исламизации очень неоднозначно соотносится с перспективой установления современных демократических отношений, отмечают эксперты. Очень распространенное представление о том, что исламский фундаментализм отрицает модернизацию, представляется авторам неправильным.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption В нетрадиционном исламе много разных направлений, и связывать все эти направления с радикалами - неправильно, говорится в докладе

"Нетрадиционный ислам - это такой зонтик. И под этим зонтиком сосуществуют очень разные, как модернизационные, так и антимодернизационные ценностные группы", - отмечает Стародубровская. Например, в одном селе фундаменталисты могут выступать за запрет обучения для девочек после 5 класса, а фундаменталисты в другом селе могут активно развивать школы, в том числе для девочек.

Эксперты отдельно отмечают, что исламский фундаментализм неоднороден, и далеко не все его представители выбирают стратегию изоляции и борьбы - там есть и группы с умеренной идеологией.

Да, эти группы пока не самые значимые и многочисленные, но ряды приверженцев умеренной идеологии растут. Именно эти мусульмане представляют особенный интерес для анализа, говорится в докладе. Они признают ценность знания (пусть в первую очередь религиозного), нерушимость взятых на себя обязательств, а также ценность цивилизованных норм сосуществования и здорового образа жизни.

Также авторы обращают внимание на двойственность восприятия демократических ценностей умеренными фундаменталистами. С одной стороны, они активно выступают против этих ценностей, а с другой - активно пользуются демократическими правовыми механизмами. "В Дагестане, по-моему, Конституцию лучше всего знают наизусть как раз представители исламского фундаментализма", - говорит Стародубровская.

Отмечается также, что сторонники фундаментализма противостоят не свободному демократическому обществу, о котором многие жители, не покидавшие пределов региона, имеют отдаленное представление,

"Не было на Северном Кавказе свободного демократического общества. Это как в "Двенадцати месяцах" принцесса говорит: "Я так люблю подснежники, я их никогда не видела". [Демократия] это те же самые подснежники, которые можно любить и не любить, но только там [на Кавказе] их никто никогда не видел", - отметила Стародубровская.

На самом деле на Кавказе исламский фундаментализм противостоит традициям, коррупции и кланам, которые контролируют ресурсы в северокавказских республиках, полагают авторы.

"Именно несправедливости со стороны государства - начиная от невозможности самореализоваться и заканчивая силовым произволом - в первую очередь приводят к восприятию его как чуждого и враждебного", - говорится в докладе.

Этнический фактор

Авторы попытались развенчать миф о том, что ротация элит на Кавказе рискованна. "Какие-либо попытки менять управленческий слой на Северном Кавказе, как-то способствовать там ротации, обновлению, это опасно, потому что нынешние элиты устроены по каким-то совершенно непонятным для постороннего глаза принципам, и если немножко в эту систему вмешаться, то последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми", - описал популярный миф второй соавтор доклада, старший научный сотрудник Института Гайдара Константин Казенин.

Эксперты считают, что этот миф верен лишь отчасти. В работе говорится, что на Кавказе нет какой-то особенной клановости, организованной сугубо по этническому и родовому признаку. Кланы на Северном Кавказе - это союзы чиновников и предпринимателей, которые можно легко обнаружить в любом другом регионе РФ, пишут эксперты.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption Клановость на Северном Кавказе сильно различается от региона к региону, пишут авторы доклада

Авторы доклада констатируют, что интерес народов региона к национальному представительству "в верхах" падает, поскольку такие представители все меньше защищают интересы своего народа, а лишь формально выполняют свою роль.

В то же время они признают, что в регионе существуют особенности, которые затрудняют ротацию элит - кланы здесь имеют более жесткую иерархическую структуру и новым кланам пробиться наверх гораздо сложнее, чем в других регионах РФ.

В целом в докладе прослеживается мысль о том, что этнический фактор противоречий на Кавказе постепенно сходит на нет. Авторы пишут, что многие этнические конфликты происходят из-за передела земли, при котором лидеры конфликтующих сторон разыгрывают в том числе этническую карту.

"Митинги под этническими "знаменами", посвященные земельным вопросам, являются привычной частью местного политического ландшафта в ряде республик СКФО. Между тем, по нашим наблюдениям, абсолютное большинство земельных конфликтов на Северном Кавказе связано не с какими-то старыми противоречиями вокруг прав на земли, а с крайне несовершенными формами текущего правового регулирования земельных отношений", - говорится в докладе.

Историк и кавказовед Ахмет Ярлыкапов считает, что авторы доклада поторопились списывать этнический фактор со счетов. "Мне кажется, что этническая мобилизация никуда не уходит, к сожалению. Мне кажется слишком оптимистичным вывод о том, что мы можем довольно быстро уйти от межнациональных конфликтов", - отметил Ярлыкапов.

Можно ли остановить насилие на Кавказе?

"Широко распространено представление о том, что насилие пришло на Северный Кавказ вместе с исламским фундаментализмом, и именно религиозное размежевание лежит в основе характерных для региона насильственных практик. На самом деле это не совсем так", - пишут авторы доклада.

Они отмечают, что насилие начало восприниматься как легитимная форма борьбы после войн в Чечне. Именно тогда часть молодежи пришла в военные лагеря моджахедов и у нее сформировалось впечатление о России как о враждебном государстве, а регион был включен в глобальные джихадистские сети.

После этого для многих жителей Северного Кавказа уход в лес стал ответом на многие проблемы. Ситуацию усугубляют порой неоправданно жесткие действия властей и деятельность радикальных проповедников.

С осени 2010 года силовую политику дополнили механизмами, направленными на достижение гражданского мира. Начали создаваться комиссии по адаптации бывших боевиков, многие руководители высказались против преследования тех, кто "не так молится". Число жертв религиозного насилия начало снижаться.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption В 2010-2013 годах на Северном Кавказе снижалось число жертв религиозного насилия

Однако в 2013 году либерализацию свернули. Гражданский диалог почти прекратился, начались масштабные спецоперации и зачистки. В этом случае усиление давления не привело к активизации исламского подполья и росту количества жертв религиозного насилия.

Эксперты видят две причины этого несоответствия. Во-первых, антитерорристические меры были направлены в том числе на представителей элит, и была нарушена связь между боевиками и представителями власти. Во-вторых, многие представители радикальной молодежи уехали в Сирию. Авторы доклада отмечают, что серьезный риск роста религиозного насилия в регионе остается, подтверждением чему служат недавние теракты, ответственность за которые взяло "Исламское государство" (организация запрещена в России).

В конце доклада авторы приводят рекомендации, которые, по их мнению, позволят сформировать условия для демократизации Северного Кавказа. В их числе упоминаются создание предпосылок для реальной смены элит, безусловное выполнение прав граждан на свободу слова и вероисповедания, борьба с коррупцией, ориентация на перспективную молодежь, обучение передовым технологиям управления.

Впрочем, авторы признают, что многие из поставленных задач в среднесрочной перспективе чересчур амбициозны не только для Кавказа, но и для всей России.