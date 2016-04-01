Советские анекдоты от наших читателей

Мы попросили читателей нашего сообщества в "Фейсбуке" прислать нам советские анекдоты, актуальные и в наши дни.

Предлагаем вашему вниманию пять из них. Остальные можно прочитать здесь и здесь.

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Рейган предложил Брежневу соревноваться в беге. По окончании соревнования в газете "Правда" напечатали заголовок: "Леонид Ильич в забеге на короткую дистанцию пришел вторым, американскому президенту, увы, досталось лишь предпоследнее место".

Едет Сталин в поезде. Поезд встал. Сталину докладывают: впереди нет рельсов. Сталин: начальника поезда расстрелять, начальника станции расстрелять, рельсы сзади снять, переложить вперед, продолжить движение. Хрущев в той же ситуации: "А ну-ка, товарищи, все вышли из вагонов, подхватили поезд на плечи и побежали, побежали..." Брежнев: "товарищи, всем задернуть шторки на окнах и раскачиваться в такт движения поезда".

Когда Бог создавал человека, он дал ему три качества: ум, честь и партийность. Но при этом сделал так, что у каждого человека могут быть только два качества из этих трех. То есть: если умный и честный, то беспартийный; если умный и партийный, значит прощелыга; если честный и партийный, значит дурак;

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Однажды Рузвельта, Черчилля и Сталина попросили накормить кошку горчицей. Рузвельт схватил кошку за шкирку одной рукой, а другой - взял ложку, набрал горчицы и стал запихивать ее кошке в рот. Огромными трудами ему удалось запихать кошке в рот небольшую толику горчицы. "Нет, - сказал Черчилль, - это нецивилизованный метод". Он налил горчицу в блюдце и с размаху ткнул кошку туда мордой. Кошка морщась и отфыркиваясь начала слизывать горчицу с морды. Сталин схватил кошку и намазал горчицей ей зад. Кошка дико завопила и начала слизывать горчицу. "Видите, - сказал Сталин, - добровольно и с песнями!"

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Брежнев и Рейган надумали рисовать друг на друга карикатуры. Только договорились соблюдать приличия и не рисовать ниже пояса. Брежнев нарисовал Рейгана с двумя грудями: одна - большая, другая - маленькая. Рейган просит объяснить.

- Большой грудью, Ронни, ты кормишь военщину из Пентагона, а маленькой - американский народ.

Тогда Рейган нарисовал Брежнева. Тоже с грудями. Брежнев просит объяснить.

- Большой грудью ты кормишь страны социалистического содружества, а маленькой – развивающиеся страны.

- А как же народ?

- Но мы же договорились, Лёня - ниже пояса не рисовать!