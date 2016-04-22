Татьяна Москалькова: генерал МВД на защите прав человека

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Новый омбудсмен Татьяна Москалькова вступает в должность, которая не всем правозащитникам кажется для нее подходящей

Госдума 22 апреля утвердила Татьяну Москалькову в должности уполномоченного по правам человека в России.

За кандидатуру депутата "Справедливой России" и генерал-майора МВД России проголосовали 323 парламентария.

Некоторые российские СМИ уже окрестили Москалькову "генерал-обмудсменом".

Русская служба Би-би-си разбиралась, какое звание ей ближе.

"Не попадайтесь ей на мушку"

"Татьяна Николаевна отлично стреляет из пистолета, очень уверенно. Женщина в теле, карие глаза, глубинное зрение, твердая рука, которую никуда не уводит, - все, что нужно для ближнего боя. Не попадайтесь на мушку, что называется", - советует корреспонденту Русской службы Би-би-си зампред Центробанка Александр Торшин.

Стреляет генерал-майор МВД Москалькова и из наградного пистолета Макарова. Это оружие она получила в том числе за выполнение "специального задания" на Северном Кавказе (на персональном сайте политика указывается, что она ветеран боевых действий). В нескольких интервью Москалькова рассказывала, что упражняется в стрельбе только в тире "для поддержания боевой формы" и никогда не носит пистолет при себе.

"Ваше прошение пойдет дальше"

Отец Москальковой тоже был офицером - служил в ВДВ в Белоруссии. Затем семья переехала в Москву, и в середине 70-х Москалькова, которой еще не было 20, устроилась на работу в отдел помилования при президиуме Верховного совета СССР. Консультанты отдела готовили документы о помиловании для Верховного совета. Адвокат Генрих Падва в беседе с Русской службой Би-би-си не исключил, что они могли как-то повлиять на судьбу подаваемых ходатайств – каждое из них, вероятно, проходило несколько стадий рассмотрения.

Падва вспоминает, как помогал в подаче прошения несовершеннолетней девочке, у которой погибла мать, а отец был в заключении. По его словам, при подготовке документов выяснилось, что шансы на помилование значительно повышаются, если его поддерживают депутаты Верховного совета. Принимавший у Падвы документы референт, увидев, что в папке есть ходатайства от двух депутатов, вынул их, переложил наверх и сказал: "Это сразу меняет статус прошения, оно обязательно пойдет дальше". В итоге отца девочки помиловали.

"Революционная диссертация"

Москалькова параллельно с работой в отделе по помилованию училась во Всесоюзном юридическом заочном институте. Выпускниками этого вуза являются многие известные советские и российские политики: лидеры ГКЧП Георгий Янаев и Владимир Крючков, бывший начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков и мэр Москвы Сергей Собянин, действующие депутаты Госдумы Ирина Яровая и Владимир Васильев. Впрочем, заочный характер образования не всегда позволял студентам завязать дружеские отношения. Так, Москалькова и зампред ЦБ Торшин учились в вузе в одни годы, но познакомились уже после выпуска.

Получив высшее образование, Москалькова решила продолжить научную карьеру. Несколько лет спустя она защищала кандидатскую диссертацию. Генрих Падва был оппонентом на защите. "Она была совсем молоденькой женщиной, уже офицером МВД, но занималась научной деятельностью, - говорит адвокат. – Написала очень демократичную, я бы даже сказал, революционную диссертацию на хорошем научном уровне".

Москалькова впоследствии продолжила научную деятельность: защитила две докторские диссертации, стала соавтором более 100 научных статей и нескольких монографий и учебников. Ее докторская по юриспруденции называется "Нравственные основы Уголовного кодекса: стадия предварительного следствия". Докторская по философии озаглавлена "Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов в РФ". Обе диссертации были проверены проектом "Диссернет" осенью 2015 года. "Там все в порядке", - сказал Русской службе Би-би-си основатель "Диссернета" Сергей Пархоменко.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Генерал-майор МВД, попав в Госдуму, лишь приостановила службу в органах

"Либерал" из МВД

Помимо научной деятельности, Москалькова начала службу в МВД. Там она, как следует из официальной биографии, за 27 лет прошла путь от рядового референта до первого заместителя главы правового управления. "Через мои руки прошла практически вся нормативно-правовая база. Я была, наверное, у истоков почти всех законодательных актов, которые разрабатывались с 1991-го года", - сказала сама Москалькова Русской службе Би-би-си. Она вспоминает, что руководила группой по разработке закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых. Этот документ Москалькова называет прорывом в области защиты прав арестантов. Также она возглавляла группу по разработке закона о государственной защите свидетелей.

Глава президиума организации "Офицеры России" Антон Цветков говорит, что в МВД Москалькова пользовалась особым уважением, потому что была "одним из самых либеральных людей". По его словам, в ведомстве она, несмотря на полученные высокие звания, оставалась открытой и демократичной. Сейчас Москалькова возглавляет совет "Женщины-офицеры России".

Глава координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин вспоминает, что пересекался с Москальковой на нескольких политических ток-шоу по проблемам сотрудников правоохранительных органов, когда она уже стала депутатом. "Она адекватно воспринимала наши проблемы, но в большинстве случаев вставала на сторону МВД", - сказал Пашкин Би-би-си. – "В целом все хорошо, но есть отдельные недостатки" - такая у нее была позиция".

Вернуться в любой момент

В парламент Москалькова попала не с первой попытки. В 1999 году, когда бывший глава МВД России Сергей Степашин поддержал "Яблоко", Москалькова выдвигалась от этой партии в Рыбинском одномандатном округе Ярославской области, но по итогам выборов почти в два раза отстала по количеству набранных голосов от победителя – Анатолия Грешникова. В 2007 году и Москалькова, и Грешников прошли в парламент уже по спискам "Справедливой России". В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Москалькова подчеркивала, что, идя в Госдуму, не уволилась из правоохранительных органов, а приостановила службу и осталась в кадрах МВД. Это позволяло ей "в любой момент иметь возможность вернуться в систему".

Москалькова заседала в двух последних созывах Госдумы. Она была заместителем председателя комитета по делам СНГ, а также членом комитета по контролю за достоверностью сведений о доходах. В открытом доступе можно найти ее собственные депутатские финансовые декларации, начиная с 2010 года. Вплоть до последних лет годовой доход Москальковой стабильно составлял чуть больше двух миллионов рублей. Но в декларациях 2014 и 2015 годов указан доход, соответственно, 18,5 миллионов и 12,2 миллиона. Из года в год Москалькова декларирует примерно один и тот же список недвижимости. Так, в последней декларации она указала, что является собственником квартиры площадью 85 квадратных метров, двух домов (254 квадратных метра и 19 соответственно), а еще один недостроенный дом площадью 343 метра имеет в безвозмездном пользовании. Кроме того, в депутатских сведениях об имуществе указано четыре земельных участка общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров и несколько небольших долей в нежилых помещениях.

Покушение на нравственность

За девять лет работы в нижней палате парламента Москалькова выступила инициатором создания 119 законопроектов. Но ее самой резонансной инициативой можно считать так называемый "закон о нравственности". Летом 2012 года Москалькова предложила дополнить Уголовный кодекс новой статьей "За покушение на нравственность и грубое нарушение правил общежития…". За публичное совокупление или отправление нужды предлагалось наказывать, по разным данным, вплоть до 1 года лишения свободы. В интервью радио "Свобода" Москалькова призналась: "Не могу сказать, что причиной осмысления нашего нравственного здоровья стали исключительно акции арт-группы "Война" и Pussy Riot, но их действия подтолкнули к разработке новой уголовной нормы". Законопроект не поддержали даже в собственной партии Москальковой, "Справедливой России". Ее лидер Сергей Миронов написал в "Твиттере", что "с нравственностью в РФ все плохо, но закон принимать нельзя".

Всего за несколько дней до утверждения уполномоченным Москалькова проголосовала за поправки к закону об НКО, которые, по мнению ряда правозащитников, ставят под угрозу существование благотворительных фондов. А также, по данным газеты "Коммерсант", предложила в условиях кризиса переименовать МВД в ВЧК.

Бывший коллега Москальковой по фракции Геннадий Гудков перечисляет целый ряд инициатив, поддержанных Москальковой, но вызвавших недовольство правозащитников. Среди них и закон о запрете на усыновление российских детей гражданами США. "В свое время Москалькова была стройным элементом бюрократической системы. С попаданием в Госдуму взгляды ее стали меняться, но недостаточно. Одно дело быть частью системы, другое – ей противостоять", - сказал Гудков Русской службе Би-би-си. По его мнению, Москалькова станет профессиональным правозащитником, только если избавится от своих стереотипов и сумеет осознать недостатки власти. В противном случае выбор в ее пользу окажется неправильным, резюмирует политик.

В тоже время Москалькова - один из авторов так называемого закона "День за два, день за полтора". Он предусматривает, что один день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня пребывания в колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении. Первый раз подобная инициатива вносилась еще в 2008 году. Но лишь в феврале закон, соавтором которого стала Москалькова, был принят Госдумой в первом чтении.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Москалькова пообещала, что депутатам не будет за нее стыдно

Защита от правозащиты

По словам члена ОНК, правозащитницы и журналиста Зои Световой, то, что генерал-майор МВД будет уполномоченным по правам человека - очень символично. В то же время Светова в беседе с Русской службой Би-би-си подчеркнула, что Москалькова не похожа на других женщин-депутатов, известных жесткими законопроектами – Елену Мизулину и Ирину Яровую. По ее мнению, вопрос в том, сможет ли новый уполномоченный сохранить традиции, заложенные своими предшественниками. Так, Светова напоминает, что Эллу Памфилову в либеральной среде критиковали за признание аннексии Крыма Россией, но эта политическая позиция не мешала ей помогать политическим заключенным. "Москальковой нужно понять, что предназначение уполномоченного - защищать людей от власти и силовых структур", - соглашается Светова с Гудковым.

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы в день утверждения, Москалькова подтвердила, что ей бы хотелось стать достойной преемницей предыдущих омбудсменов: Олега Миронова, Сергея Ковалева, Владимира Лукина и Эллы Памфиловой. Это стремление не помешало Москальковой за несколько минут до этого заявить в программной речи: "Правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве орудия шантажа, спекуляции, угроз… У уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментария, чтобы противодействовать этим явлениям".