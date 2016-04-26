СМИ России: МВД ударит по оппозиции ультразвуком

В обзоре российских СМИ:

МВД готовится к акустическому воздействию на оппозицию

Россияне больше не смогут заработать на вкладах

В судах появится "электронная очередь" в СИЗО

Россияне верят в мирный атом, несмотря на Чернобыль

Москву украсили "с признаками коррупции"

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"Ведомости": управление звуком

Газета "Ведомости" рассказывает, что МВД России планирует закупить буксируемую систему нелетального акустического воздействия. Она, согласно техническим характеристикам, предназначена для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний, влияющих на центральную нервную систему.

Изделие должно создавать нелетальное воздействие "на нарушителей правопорядка и экстремистски настроенных лиц". Желательная дальность действия – до 60 м, а время непрерывной работы – не менее четырех часов.

Собеседник "Ведомостей" в МВД сообщил, что заявка сделана от имени внутренних войск, которые сейчас включены в состав нацгвардии. По сведениям газеты в заявке на госзакупку написано, что средняя величина акустического давления составляет 120 дБ на расстоянии 20 метров. Впрочем, заведующий кафедрой МГТУ им. Баумана профессор Виктор Селиванов сомневается, что система будет эффективна.

"120 дБ – это звук работающего рядом отбойного молотка, любого человека такой неожиданный звук испугает, но нет достаточных доказательств того, что именно является причиной испуга – неожиданное воздействие обычного громкого и невыносимого звука и инициируемого этим страха или собственно инфразвук. Поэтому называть воздействие на биообъект инфразвуковым некорректно и бездоказательно", - цитируют "Ведомости" Селиванова.

"В самом техническом задании говорится, что оно будет применяться в отношении биологических объектов. Скорее всего, это закупается для использования на митингах и массовых акциях, которые МВД ожидает к выборам", - говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая, собственно, и обнаружила эту госзакупку.

"Ведомости" и РБК: вклад "нулевой"

С 25 апреля Сбербанк резко снизил ставки розничных валютных и рублевых депозитов, пишет на первой полосе свежего номера газета "Ведомости". Вклад в евро сроком менее года будет приносить значительно меньше 1% – ставки теперь составляют 0,01– 0,1% годовых.

Сбербанк снизил ставки и рублевых вкладов: на 0,4–1,05 пункта в зависимости от срока. Максимум – 7,3% – дает вклад в 700 000 руб. и более на срок 1–2 года. Госбанк объясняет новшества общим трендом на понижение ставок.

Политика Сбербанка станет драйвером для падения ставок по всему рынку, считает вице-президент банка "Открытие" Вадим Погосьян, мнение которого приводят "Ведомости".

Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, соглашается аналитик агентства Fitch Александр Данилов, на которого ссылается РБК в статье на эту же тему. В целом снижение ставок по валютным вкладам вписывается в стратегию дедолларизации банковской системы, что будет снижать ее риски и увеличивать устойчивость, считает Данилов.

Эксперт при этом не исключает, что снижение ставок по валютным депозитам до такого низкого уровня может склонить людей перекладываться из валюты в рубли.

"Независимая газета": правосудие бегущей строкой

Как стало известно "НГ", в судах могут появиться электронные табло с бегущей строкой о наличии свободных мест в следственных изоляторах (СИЗО). Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) таким образом намерена помочь судьям в решениях по мере пресечения. Несмотря на уменьшение числа арестов подозреваемых и обвиняемых, в крупных городах СИЗО все равно остаются переполненными, пишет издание.

ФСИН рассчитывает, что наглядные данные позволят судьям не арестовывать человека за нетяжкое преступление, а применить к нему альтернативную меру – подписку о невыезде, залог, домашний арест. У проблемы переполненности СИЗО есть и еще одна сторона, отмечает "Независимая" – это очереди, в которых стоят адвокаты и даже следователи, которые с трудом добираются до своих подзащитных и подследственных.

Однако, обращает внимание "НГ", аресты продолжают оставаться у следствия и суда наиболее популярной мерой пресечения, а у руководства СИЗО нет права отказаться от приема все новых и новых заключаемых под стражу.

"Коммерсант": за мирный атом

К тридцатилетию катастрофы на Чернобыльской АЭС ВЦИОМ обнародовал данные социологического исследования отношения россиян к атомной энергетике. Одобряют ее развитие 58% опрошенных.

Газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему, отмечает, что в 1990 году, через четыре года после Чернобыля, таких насчитывалось всего 14%. Число скептиков, наоборот, сократилось с 56% в 1990 году до 28% в 2016-м. При этом исключить повторение аварии масштаба Чернобыля на одном из российских ядерных объектов в ближайшие год-два готовы лишь 20%.

"Катастрофа на Чернобыльской АЭС надолго повлияла на отношение россиян к этой теме, создав мощный слой опасений, связанных с масштабом угрозы для жизни людей в случае аварии, а также с возможными экологическими последствиями,— поясняет руководитель исследовательских проектов Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМа Юлия Баскакова. - Однако данные опросов последних лет показывают, что уровень эмоционального накала снижается. Большинство опрошенных прагматично поддерживают развитие атомной энергетики, будучи уверенными в том, что технологии ушли далеко вперед".

РБК: единственный участник

Компания "Московский сувенир плюс", которая прославилась яркими скульптурами, появившимися весной в центре Москвы, принадлежит дочери депутата Мосгордумы и известного актера Евгения Герасимова, утверждает партия "Яблоко". Об этом пишет газета РБК.

На прошлой неделе антикоррупционный центр партии "Яблоко" сообщил, что обнаружил признаки коррупции в госзакупках, связанных с подготовкой и проведением фестиваля "Московская весна", поскольку прием заявок закончился 13 апреля, а открытие фестиваля было намечено 22 апреля.

"То есть подрядчику дается всего десять дней для того, чтобы заключить контракт, разработать макеты будущих объектов фестиваля, согласовать их, изготовить, - говорил председатель Московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. - А это сотни палаток, павильонов, шале и других площадок, на которых будет раскручиваться фестиваль".

Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк сказал РБК, что не знает владельцев "МС плюс". "Организация выходит на тендер, она выигрывает. Почему никто больше не выходит на тендеры? Мне тяжело пояснить, почему никто не хочет — видимо, люди не хотят", - сказал РБК Немерюк.

Газета отмечает, что компания участвовала в подготовке почти всех крупных городских фестивалей. И во всех этих тендерах, кроме одного, ООО "Московский сувенир плюс" была единственным участником.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си