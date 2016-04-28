Cледить за москвичами в метро будут несуществующие камеры?

Правообладатель иллюстрации mr7.ru Image caption Система "умного" видеонаблюдения, похожая на ту, что организуют в московском метро, тестировалась на станции "Ладожская" в Петербурге

За возможность поставить 5,5 тысяч камер Московскому метрополитену боролись гиганты господряда - "Ростелеком" и одна из дочек "Газпрома". Но 3,5 млрд рублей, в конечном счете, освоит компания "Аквариус" под руководством бывшего конструктора ГАС "Выборы". Похоже, она единственная смогла найти требуемые метрополитеном камеры, про которые не знает даже Google.

В столичной подземке устанавливают новую систему безопасности: камеры, сканирующие лица пассажиров, цифровая видеоаналитика, тепловизоры и прочие аксессуары из фантастических фильмов позволят полиции и спецслужбам следить за перемещениями любого из пассажиров и быть в курсе, если интересующий их гражданин появится в подземке.

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Избранные сотрудники правоохранительных органов смогут использовать для слежки мобильное приложение

МЧС России, в свою очередь, будет автоматически получать уведомления о внештатных ситуациях - от простого забытого в вестибюле пакета до задымления. На первом этапе, в 2016 году, в подземке установят около 5,5 тыс. новых видеокамер на 188 станциях.

Также будет дополнительно оснащен ситуационный центр метрополитена и построен центр обработки данных на территории электродепо "Печатники", где видеозаписи со всех камер будут храниться в течение 30 суток.

Отечественный производитель

Стоимость текущего этапа работ - 3,8 млрд рублей. Большую часть, 3,5 млрд, освоит компания "Аквариус", которой руководит бывший главный конструктор Государственной автоматизированной системы "Выборы" Александр Калинин.

Одна из специализаций "Аквариуса" - импортозамещение оборудования. Так, ноутбук Aquarius Cmp NE445 схож с Panasonic 3E. Совпадают технические характеристики и даже фотографии устройств на сайтах компаний (вот - японский продукт, а вот - российский). Разве что "отечественный производитель" (как он сам себя называет) немного усовершенствовал дизайн, добавив свой логотип внизу экрана.

Собственное оборудование "Аквариуса", собираемое из зарубежных комплектующих, популярно у госзаказчиков.

Среди клиентов компании, помимо, разумеется, Центризбиркома, - федеральные министерства, спецслужбы, региональные власти и учебные заведения.

Однако свой самый дорогостоящий публичный контракт компания получила именно на устройство камер слежения в московском метро.

Спор о мегабайтах

Изначально работы оценивались в 3,6 млрд рублей, в марте 2015 года соответствующий конкурс выиграло ЗАО "ЦРТ Сервис" (по данным "Ведомостей", компания готовится к поглощению "Ростелекомом").

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Красным отмечен пассажир, ведущий себя необычно: в данном случае он идет против потока

Федеральная антимонопольная служба попыталась отменить конкурс на том, в частности, основании, что метрополитен не опубликовал на сайте госзакупок большую часть проектной документации.

Все, что было предложено для изучения потенциальным исполнителям дорогостоящего проекта, уместилось в электронный архив размером восемь мегабайт.

В метрополитене объяснили, что просто не смогли загрузить файл большего размера на сайт госзакупок.

ЗАО "ЦРТ Сервис" и метрополитен обратились в арбитражный суд с жалобой на ФАС, решение в целом было признано незаконным, антимонопольщики даже компенсировали исполнителю и заказчику по 3 тыс. рублей.

Виной тому - ошибки ФАС в интерпретации характеристик оборудования, а вот довод, что опубликованной документации оказалось недостаточно для добросовестной конкуренции, суд признал правомочным.

После этого метрополитену удалось загрузить на сайт госзакупок документацию в 250 раз "тяжелее", чем при первой попытке, - ее размер составил два гигабайта.

Также был продлен прием заявок на конкурс, - фактически он проводился заново.

Компания 404

Компания "Bosch Системы Безопасности" занимается продвижением исключительно собственного оборудования. Мы не владеем информацией о продукции сторонних производителей, в том числе компании Metrovision. Российское представительство Bosch

В обновленном пакете документов появилось "Обоснование выбора применяемого оборудования". В нем камеры известных марок, таких как Samsung и Bosch, сравниваются с продукцией компании Metrovision, информации о которой в интернете нет.

Скажем, при запросе в Google "Metrovision SCE-03" (якобы модель купольной камеры) появляются лишь две ссылки поискового спама. Несмотря на это, в пяти случаях из пяти коллективный автор "Обоснования…", ООО "Спецжелдорпроект", отдает предпочтение малоизвестной компании.

Основное ее преимущество - цена, которая всегда ниже, чем у конкурентов.

В новом массиве документов также можно найти каталог компании Metrovision, похожий на плохо переделанный каталог фирмы Bosch. Многие характеристики камер Metrovision и Bosch также схожи.

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Документ размещен на сайте госзакупок: исполнителю настоятельно рекомендуют оснащать метрополитен именно такими камерами

Image caption А вот как выглядит устройство Bosch: совпадает ракурс съемки даже и блики на камере

В российском представительстве немецкой компании сообщили Би-би-си, что не владеют информацией о продукции Metrovision. В берлинском же офисе Bosch сказали, что "не раскрывают данные своих клиентов" и запретили использовать фотографии с ее сайта напрямую.

Еще одна модель с замазанным логотипом MV-2CM крайне похожа на acA2000 немецкого производителя Basler.

В довершение всего, логотип Metrovision - это одно из изображений, которое появляется в Google при запросе "CCTV logo" ("камера слежения логотип").

За разрешением - к полковнику

Навязывание исполнителю оборудования конкретной марки на госзакупках запрещено; формально преимущества Metrovision расписываются как "пример" того, что метрополитен хочет видеть в качестве основного элемента новой системы безопасности.

При этом в техзадании оговаривается, что любое оборудование, не упомянутое в специальном перечне (а из камер там только Metrovision), нужно согласовывать в Федеральном государственном казенном учреждении "Войсковая часть № 68240". За кодовым названием скрывается Оперативно-техническое управление ФСБ России.

Правообладатель иллюстрации BBC zakupki.gov.ru Image caption Еще примеры, как немецкие камеры превращаются в устройства малоизвестной компании Metrovision. В нижнем ряду - изображения с официального сайта госзакупок

Двум компаниям-соискателям - "Ростелекому" и ООО "Энсис Технологии" - получить такое согласование не удалось. ОАО "Газпром автоматизация" неправильно оформило заявку на конкурс.

В результате единственным участником, чью заявку признали соответствующей требованиям, оказалось Федеральное государственное унитарное предприятие СВЭКО Федеральной службы охраны (как расшифровывается аббревиатура, в открытых источниках найти не удалось, на запрос Русской службы Би-би-си учреждение не ответило).

На сайте СВЭКО говорится, что учреждение поставляет комплексные решения в области капитального строительства и информационных технологий в интересах органов государственной охраны России.

Попытки "Ростелекома" и "Газпрома автоматизации" оспорить результаты конкурса в ФАС ни к чему не привели ( 1, 2, 3).

Новый договор

Уже после подписания договора цена работ выросла до 3,8 млрд рублей. СВЭКО теперь выступает лидером консорциума исполнителей, куда и вошел "Аквариус", а также компании "Стэп Лоджик" и "НИФ "Стройинновация".

В марте 2016 года СВЭКО заключило с "Аквариусом" договор на 3,5 млрд рублей. То немногое, что можно почерпнуть на сайте госзакупок про этот договор, - это вид работ - "оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения", и место - Московский метрополитен.

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Камера понимает, что объект М-227 прыгает на рельсы, и поднимает тревогу

Выделены ли эти 3,5 млрд из бюджета Федеральной службы охраны или в рамках субподряда по договору с метрополитеном, выяснить не удалось.

В "Аквариусе" Русской службе Би-би-си сообщили, что не могут назвать модели поставляемого оборудования, "поскольку связаны с заказчиком обязательствами о неразглашении информации".

В пресс-службе метрополитена предложили поискать эту информацию на сайте госзакупок.

Также неизвестно, изменилась ли цена оборудования: полной версии договора нет в открытом доступе, а ведь что-то могло подешеветь по сравнению с изначальными расчетами метрополитена, а что-то, например, камеры - подорожать.