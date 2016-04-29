СМИ России: финансовое истощение россиян

В обзоре российских СМИ:

Россияне финансово истощены

Сколько денег в заначке?

Tax-free в России

Конфликт Пасхи с Первомаем

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"Коммерсант": усталость от экономии

Российский индекс потребительского доверия Nielsen в первом квартале 2016 года обновил исторический минимум, составив 63 пункта - это самое низкое значение за все 11 лет наблюдений, пишет "Коммерсант". Рекордно низкой - 82% - стала доля россиян со свободными деньгами, оставшимися после трат на основные нужды и обязательные платежи. Общее число стремящихся экономить россиян в первом квартале 2016 года достигло 76%.

"Истощение - так одним словом можно охарактеризовать состояние российских потребителей сегодня", - прокомментировала газете ситуацию директор по работе с глобальными клиентами "Nielsen Россия" Марина Лапенкова. Не приносит, по ее словам, удовольствия потребителям и планирование летнего отпуска: "В отсутствие доступных альтернатив россияне или не уходят в отпуск вовсе, или выбирают не совсем радующие их варианты".

"Кризисным" назвали состояние российской экономики 88% опрошенных, при этом 55% не верят, что стране удастся выйти из рецессии в ближайшем году.

"В течение нелегкого 2015 года настроения были нерадостными, однако ряд социально-политических событий, которые поддерживали патриотический дух, оказывали серьезное положительное влияние на восприятие будущего, - объясняет госпожа Лапенкова. - Сегодня эти факторы уже сошли на нет, усталость от суровой экономии, в которой потребители живут по крайней мере год, нарастает".

"Ведомости": "И депозитов-то нет "

Сколько наличных в заначке у типичного российского домохозяйства? – задается вопросом в редакционной колонке свежего номера газета "Ведомости".

По данным исследования финансового поведения россиян, которое провели Минфин и ЗАО "Демоскоп", средняя сумма сбережений граждан – 12500 рублей. Газет отмечает, что это медианное: оно более наглядно, чем среднее арифметическое, иллюстрирует положение дел в домашней экономике.

"Ведомости" отмечают, что медианные показатели редко используются в макроэкономических расчетах, предпочтение исторически отдается средним значениям, которые из-за высокого уровня неравенства выглядят более комплиментарно.

Так, например, средний размер текущего счета, по данным исследования Минфина и "Демоскопа", – 37900 рублей, что в шесть раз больше медианы, а депозита – 181100 рублей, что почти в два раза больше медианы.

Если же брать общий объем вкладов населения на банковских депозитах, то число получится и вовсе колоссальное: по данным ЦБ на 1 января 2016 года, это 23,3 трлн руб. Но, замечает газета, треть из них формируют средства вип-клиентов.

"Отсюда простые выводы о ресурсе длинных денег внутри страны, - пишет газета. - Треть сбережений на депозитах принадлежит гражданам, которые прекрасно понимают, что не надо инвестировать. Остальное – гражданам, у которых не очень есть что инвестировать. А у 88,6% населения и депозитов-то нет".

"Коммерсант": интуристы получат вычет

Иностранцы смогут вернуть часть налогов после шопинга в России, делится новостью на первой полосе свежего номера газета "Коммерсант": уже до конца нынешнего года в России может заработать система tax free.

Участвовать в пилотном проекте готовы крупнейшие российские luxury-ритейлеры, переговоры ведутся с основными операторами tax free - Global Blue и Premier Tax Free (Fintrax). Если эксперимент окажется успешным, присоединиться к нему смогут компании с оборотом не менее 100 млн рублей, не имеющие задолженностей по уплате налогов и управляющие торговыми объектами в городах, где есть международный аэропорт, объясняет издание.

Минимальная сумма покупки непродовольственных товаров, с которой иностранные граждане смогут получить НДС, составит 10 тысяч рублей. Пилотный проект tax free может быть запущен в московских ГУМе, Петровском пассаже, торговом центре "Весна" (входят в Bosco), ЦУМе, "Барвихе Luxury Village" (входят в Mercury), "Крокус Сити Молле" (группа Crocus) и других.

Со ссылкой на исследования международной аудиторской компании Deloitte "Коммерсант" пишет, что, несмотря на отрицательное влияние системы tax free на поступления в бюджет, повышение собираемости только импортных пошлин превысит потери от возврата НДС быстрее, чем через пять лет с момента введения tax free.

С учетом мирового опыта в Deloitte прогнозируют, что, например, годовой прирост импорта товаров, с которых будет возвращаться НДС, не превысит 3%. Таким образом, при ограничении величины возвращаемых налогов 10% аналогичный эффект может быть достигнут уже через три года.

"Новые Известия": Первомай в стиле 1950-х

В преддверии Пасхи и Дня солидарности трудящихся, которые выпадают в этом году на один день, конфликт между православной общественностью и сторонниками левой идеологии обостряется, отмечает газета "Новые Известия". Власти все большего количества регионов отменяют первомайские демонстрации в пользу пасхальных мероприятий, а профсоюзные и политические активисты настойчиво добиваются права провести традиционные марши.

Как уже сообщали ранее "НИ", совпадение Пасхи с Днем весны и труда вызвало конфликты в целом ряде регионов. Так, губернаторы и градоначальники принялись отменять первомайские демонстрации в пользу религиозных мероприятий.

Представители духовенства и просто верующие реагировали на такие инициативы с недоумением: Пасха - праздник семейный, и уличные шествия ему вряд ли могли помешать, а самое массовое пасхальное мероприятие - это всенощная, которая очевидным образом расходится по времени с демонстрациями.

Газета пишет, что Первомай в Москве будет носить скорее развлекательный, чем политический характер. По Крымской и Пушкинской набережным пройдет парад, участниками которого станут атлеты, гимнасты, велосипедисты и жонглеры. Завершится он акробатическим шоу. В Парке Победы на Поклонной горе состоится концерт с музыкой в стиле 50-х годов: буги-вуги, рокабилли и свинг.

Но и без традиционного шествия коммунистов не обойдется. Колонна пройдет от Октябрьской площади до Лубянки, где затем состоится концерт. По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, совпадение в дате православного и светского праздника не случайно. "Иисус Христос был первым коммунистом в новом летосчислении, ведь он болел за бедных, за тех, кому трудно и тяжело. Он бы точно пришел в наши колонны и возвысил бы свой голос", - полагает Зюганов.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си