Якутские чиновники объяснили подорожание "жопы" на госзакупках

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Есть ли у автомобиля седалищные мышцы?

Стоимость автомобильной запчасти, наименование которой, как оказалось, не стоит воспринимать буквально, выросла на 158 рублей из-за падения курса рубля.

Подразделение министерства здравоохранения республики Саха-Якутия - медицинский центр "Резерв" - второй год подряд указывает в перечне необходимых автомобильных запчастей на официальном сайте госзакупок весьма странную деталь.

Среди бамперов, колес и аккумуляторов в списке для поставщиков можно найти "жопу".

Если в 2015 году государственный заказчик оценил "жопу" в 3631 рубль 70 копеек, то в 2016 она подорожала до 3789 рублей 60 копеек.

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Описываемая запчасть стоит столько же, сколько домкрат 20-тонный и лебедка ручная 1000-килограмовая

Изменился и поставщик запчастей для учреждения, которое содержит технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций: в 2015 году это была фирма, в 2016-м - индивидуальный предприниматель.

Русская служба Би-би-си отправила запрос на электронную почту "Резерва", а также на сайт якутского минздрава. Запрос был проверен модератором и опубликован на сайте среди других обращений.

Как следует из ответа "Резерва", список запчастей "составлялся на основе прайса поставщиков, и, скорее всего, была допущена опечатка".

"Цены на запчасти также устанавливают поставщики, - отметил директор "Резерва" Федот Федотов, - возможно, повышение цены произошло из-за падения курса российского рубля. Деталь под номером 1383 в 2015 году не закупалась".

Image caption Тайна раскрыта

По закону РФ № 44 о единой контрактной системе, учреждения и ведомства могут публиковать на сайте госзакупок перечень потенциально необходимых запчастей для техники (поскольку невозможно предугадать, какая запчасть сломается в течение года). По окончании действия контракта оплачиваются фактически поставленные детали.

Если верить ответу, "жопу" чиновники не заказывали, а значит и бюджетные почти 4 тыс. рублей на нее потрачены не были.

В "Резерве" пообещали "в дальнейшем более внимательно проверять предложения поставщиков".

Курьезы на сайте госзакупок нельзя назвать редкостью. Так, Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска в 2015 году сопроводила документацию на благоустройство сквера изображением героев американского мультипликационного сериала "Южный парк", один из которых - Эрик Картман - демонстрировал свои ягодицы.

Image caption По всей видимости, удмуртские чиновники, планируя благоустройство сквера, вдохновлялись не только "Южным парком", но и игрой Minecraft

Документ в таком виде провисел меньше суток, однако и сейчас доступен в архиве.