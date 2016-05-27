СМИ России: лидеры НКО под давлением властей

В обзоре российских СМИ:

Россия вводит собственную криптовалюту

Власти усиливают персональное давление

РФ "динамит" Ходорковского

Развод не поможет депутатам скрыть доходы

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"Коммерсант": "Рука крипта"

В России планируют ввести национальную криптовалюту, отменив хождение всех остальных криптовалют, рассказывает в свежем номере газета "Коммерсант".

Предполагается, что ее эмиссия будет регулироваться, эмитенты - лицензироваться, правила обмена - регламентироваться, а анонимность платежей в ней - сведена к минимуму. Это, пишет газета, застрахует от рисков использования криптовалюты в теневых схемах, защитит права добросовестных потребителей, возможно, удешевит финансовые трансакции, но закроет доступ к передовым мировым разработкам.

"Любые запреты - это плохо и неправильно в мире международной кооперации. Для различных платформ выпущены разные криптовалюты, выбор между ними не состоялся, - комментирует идею управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий. - Надо находить способы принятия различных мировых разработок для того, чтобы дать им возможность реализоваться в РФ. А параллельно можно выстраивать свою криптовалюту, которая была бы совместимой с теми, которые существуют на мировом рынке, пока мир не придет к единой криптовалюте как таковой".

"Ведомости": давление на активистов

Вслед за перекрытием иностранного финансирования некоммерческих организаций и снижением числа независимых правозащитных и экологических НКО в России наступил новый этап: власти усиливают персональное давление на лидеров и активистов НКО. Об этом, со ссылкой на ежегодный доклад Клуба юристов НКО о деятельности организаций, признанных иностранными агентами, пишет газета "Ведомости".

Среди подвергшихся такому давлению, перечисляет газета – основатель "Голоса" Лилия Шибанова, руководитель "Голоса-Поволжье" Людмила Кузьмина и руководитель союза "Женщины Дона" Валентина Череватенко, которая может стать первым руководителем НКО, привлеченным к уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения закона об иностранных агентах.

Давление идет именно на активистов, чьи НКО внесены в реестр, говорит юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев: "Ликвидация организаций продолжится, хотя часть останется в реестре. Бороться с НКО ведь легче, чем с реальными преступниками, – преследуемые сами предоставляют документы для преследования, а финансовые потоки террористов не проходят через Росфинмониторинг".

"Коммерсант": без компенсации

Как стало известно "Коммерсанту", представитель Михаила Ходорковского адвокат Джонатан Глассон пожаловался в Комитет министров Совета Европы на отказ правительства РФ выплатить экс-главе ЮКОСа 10 тысяч евро компенсации морального ущерба, присужденной ему Европейским судом по правам человека в 2013 году.

Адвокат просит СЕ обратить внимание на "попытки правительства РФ ввести Комитет министров в заблуждение", поскольку оно третий год подряд меняет "в затяжной переписке" с заявителями основания для невыплаты компенсации.

Адвокаты экс-главы ЮКОСа настаивали, что он неоднократно просил перевести компенсацию в благотворительных целях на счет лицея "Подмосковный". Правительство же РФ сначала утверждало, что не получало запрос, а затем ссылалось на отсутствие заверенной копии доверенности.

Адвокат Вадим Клювгант считает аргументы властей уловками, отмечая, что исполнительное производство по взысканию задолженности с Михаила Ходорковского было возбуждено еще до решения ЕСПЧ, а сам он изначально просил перечислить деньги лицею и выплата компенсации его бы не обогатила.

"Известия": развод по-депутатски

Газета "Известия" пишет, что развод теперь не поможет чиновникам и депутатам скрыть свои реальные доходы, а также перевести их в зарубежные банки, если будет принят законопроект, который на следующей неделе планируется внести в Госдуму. Поправки обяжут госслужащих и законодателей подавать декларации даже за бывших супругов.

Разработчики законопроекта Вадим Соловьев, зампред комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству, и Владимир Поздняков, первый зампред комитета по регламенту и организации работы Госдумы, член комиссии по этике, поясняют актуальность проекта тем, что статистически процент разводов среди депутатов давно превышает общероссийский уровень.

При этом, утверждают они, многие из этих разводов являются фиктивными, поскольку после развода депутаты продолжают жить под одной крышей с бывшими супругами и совместно воспитывать детей.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си