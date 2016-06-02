Уралвагонзавод: принуждение к отдыху на фоне кризиса

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption На УВЗ разрабатывают танк "Армата", завод известен своей поддержкой Владимира Путина. Социальная напряженность в образ такого предприятия явно не вписывается

Работников нескольких производств нижнетагильского градообразующего предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" отправили в вынужденный отпуск. Это связано с тяжелым финансовым положение УВЗ на фоне кризиса в транспортной отрасли.

К социальной напряженности такое положение не привело: работники завода опасаются сокращений, но вынужденные отпуска с сокращенной зарплатой они терпеть готовы.

Предприятие выплатит сотрудникам, отправленным в вынужденный отпуск, две трети зарплаты.

Слухи о массовых сокращениях на производстве ходили в городе зимой, однако реальностью они так и не стали.

Нижнетагильский завод производит, прежде всего, железнодорожную и бронетехнику. В отпуск отправились работники вагоносборочного и металлургического производств - те, кто выпускает танки, продолжают работать.

"В связи с традиционным спадом деловой и производственной активности в июне, а также в связи с тем, что плановый уровень реализации товарной продукции на 2016 год не дает полной занятости, в период с 1 по 30 июня 2016 года работники [...] находятся в вынужденном простое", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Транспортный кризис

УВЗ пострадал, в первую очередь, из-за кризиса на рынке перевозок грузов, который стабильно сокращался с 2012 года. Несмотря на меры минпромторга по стимулированию спроса на новые вагоны, потребность в них все равно сокращается.

Другим фактором стало выполнение контрактов в рамках госпрограммы вооружений. Государство постепенно снижает расходы на перевооружение армии.

В результате чистый убыток УВЗ в 2014 году составил 4,8 миллиарда рублей, а в прошлом году вырос до 10 миллиардов. Работы на Уралвагонзаводе становится ощутимо меньше.

Правообладатель иллюстрации RIAN Image caption Рабочие готовы терпеть вынужденные отпуска или работать не полный рабочий день

По словам профессора кафедры экономической и социальной географии МГУ Натальи Зубаревич, ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, поскольку кризис на рынке железнодорожных перевозок отражается на потребности в вагонах.

"Бизнес не торопится это делать [покупать вагоны], потому что это бизнес сырьевой, это угольщики, это металлурги, те, кто экспортирует в больших масштабах... Бизнес тоже экономит и не спешит покупать. Его государство заставляет этими новыми мерами, они направлены на поддержку российского вагоностроения, прежде всего. Но пока недостаточно их покупают чтобы предприятие могло получить заказы на круглый год работы", - объяснила она.

По словам Зубаревич, спрос на вагоны в прошлом году упал более чем в два раза, и Уралвагонзавод не смог компенсировать это даже их продажей собственной лизинговой компании.

Опасность социальных потрясений

По словам профессора Зубаревич, российское законодательство не позволяет с легкостью уволить работников предприятия, гораздо проще отправить их в вынужденный отпуск.

"Люди будут долго находиться в состоянии неполной занятости. Они будут находиться в административных отпусках, отпусках по соглашению сторон. Будут получать тариф, зарплату, которая будет составлять в лучшем случае 70-75%, а скорее это будет половина", - рассказала она.

Еще одна причина, по которой руководство крупных (особенно - градообразующих) предприятий предпочитает не увольнять работников, а отправлять их в отпуск - это страх перед социальными потрясениями.

Нижний Тагил в России знаменит своей поддержкой президента Владимира Путина.

Перед президентскими выборами в марте 2012 года рабочие УВЗ прибыли специальным поездом в Москву для участия в митинге в поддержку Путина, а после выборов начальник цеха УВЗ Игорь Холманских стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Любая дестабилизация в Нижнем Тагиле и тем более на УВЗ без сомнения имела бы сильный политический эффект.

Правообладатель иллюстрации RIAN Image caption Олег Сиенко считает, что массовые увольнения на УВЗ обернутся проблемами для города

Гендиректор УВЗ Олег Сиенко говорил об этой опасности в интервью "Коммерсанту" еще в конце 2015 года.

"Мы не можем шесть тысяч рабочих сразу выпустить на улицу. В обществе сразу появится обратный реверс: проблемы начнутся у полиции и у города в целом", - сказал он тогда.

Уралвагонзавод уже останавливал производство в начале 2015 года, и уже переводил рабочих на неполную занятость. По словам Саенко, на это в течение года было потрачено больше миллиарда рублей.

Правда, в сентябре прошлого года правительство одобрило госгарантии для Уралвагонзавода на 17 миллиардов рублей, что позволило обеспечить и эти расходы.

Лето, дача, картошка

Сами рабочие, хоть и недовольны снижением уровня жизни, но, как рассказывает директор нижнетагильского информационного агентства "Между строк" Егор Бычков, все-таки готовы терпеть вынужденные отпуска.

"Достаточно людей, кто ушел на две трети, но получал зарплату, у них была возможность подрабатывать в других местах. Они зарабатывали еще больше, чем когда они работали на Уралвагонзаводе. Сейчас лето, можно в саду картошкой заниматься и при этом получать зарплату", - сказал он.

О том, что скрытое недовольство работников УВЗ вряд ли выльется в открытое, говорят и другие наблюдатели.

Однако о том, сколько такое положение может длится, предполагать не берется никто.

"Лежим. Лежим на дне. Спрос не растет. Спад по первому кварталу в обрабатывающей промышленности - минус три процента. По всей промышленности он уменьшился, меньше минус одного процента, но это означает - лежим. Роста нет, а без роста никакого спроса не будет", - так охарактеризовала ситуацию профессор Зубаревич.