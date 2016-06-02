Уралвагонзавод: принуждение к отдыху на фоне кризиса
Работников нескольких производств нижнетагильского градообразующего предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" отправили в вынужденный отпуск. Это связано с тяжелым финансовым положение УВЗ на фоне кризиса в транспортной отрасли.
К социальной напряженности такое положение не привело: работники завода опасаются сокращений, но вынужденные отпуска с сокращенной зарплатой они терпеть готовы.
Предприятие выплатит сотрудникам, отправленным в вынужденный отпуск, две трети зарплаты.
Слухи о массовых сокращениях на производстве ходили в городе зимой, однако реальностью они так и не стали.
Нижнетагильский завод производит, прежде всего, железнодорожную и бронетехнику. В отпуск отправились работники вагоносборочного и металлургического производств - те, кто выпускает танки, продолжают работать.
"В связи с традиционным спадом деловой и производственной активности в июне, а также в связи с тем, что плановый уровень реализации товарной продукции на 2016 год не дает полной занятости, в период с 1 по 30 июня 2016 года работники [...] находятся в вынужденном простое", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Транспортный кризис
УВЗ пострадал, в первую очередь, из-за кризиса на рынке перевозок грузов, который стабильно сокращался с 2012 года. Несмотря на меры минпромторга по стимулированию спроса на новые вагоны, потребность в них все равно сокращается.
Другим фактором стало выполнение контрактов в рамках госпрограммы вооружений. Государство постепенно снижает расходы на перевооружение армии.
В результате чистый убыток УВЗ в 2014 году составил 4,8 миллиарда рублей, а в прошлом году вырос до 10 миллиардов. Работы на Уралвагонзаводе становится ощутимо меньше.
По словам профессора кафедры экономической и социальной географии МГУ Натальи Зубаревич, ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, поскольку кризис на рынке железнодорожных перевозок отражается на потребности в вагонах.
"Бизнес не торопится это делать [покупать вагоны], потому что это бизнес сырьевой, это угольщики, это металлурги, те, кто экспортирует в больших масштабах... Бизнес тоже экономит и не спешит покупать. Его государство заставляет этими новыми мерами, они направлены на поддержку российского вагоностроения, прежде всего. Но пока недостаточно их покупают чтобы предприятие могло получить заказы на круглый год работы", - объяснила она.
По словам Зубаревич, спрос на вагоны в прошлом году упал более чем в два раза, и Уралвагонзавод не смог компенсировать это даже их продажей собственной лизинговой компании.
Опасность социальных потрясений
По словам профессора Зубаревич, российское законодательство не позволяет с легкостью уволить работников предприятия, гораздо проще отправить их в вынужденный отпуск.
"Люди будут долго находиться в состоянии неполной занятости. Они будут находиться в административных отпусках, отпусках по соглашению сторон. Будут получать тариф, зарплату, которая будет составлять в лучшем случае 70-75%, а скорее это будет половина", - рассказала она.
Еще одна причина, по которой руководство крупных (особенно - градообразующих) предприятий предпочитает не увольнять работников, а отправлять их в отпуск - это страх перед социальными потрясениями.
Нижний Тагил в России знаменит своей поддержкой президента Владимира Путина.
Перед президентскими выборами в марте 2012 года рабочие УВЗ прибыли специальным поездом в Москву для участия в митинге в поддержку Путина, а после выборов начальник цеха УВЗ Игорь Холманских стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Любая дестабилизация в Нижнем Тагиле и тем более на УВЗ без сомнения имела бы сильный политический эффект.
Гендиректор УВЗ Олег Сиенко говорил об этой опасности в интервью "Коммерсанту" еще в конце 2015 года.
"Мы не можем шесть тысяч рабочих сразу выпустить на улицу. В обществе сразу появится обратный реверс: проблемы начнутся у полиции и у города в целом", - сказал он тогда.
Уралвагонзавод уже останавливал производство в начале 2015 года, и уже переводил рабочих на неполную занятость. По словам Саенко, на это в течение года было потрачено больше миллиарда рублей.
Правда, в сентябре прошлого года правительство одобрило госгарантии для Уралвагонзавода на 17 миллиардов рублей, что позволило обеспечить и эти расходы.
Лето, дача, картошка
Сами рабочие, хоть и недовольны снижением уровня жизни, но, как рассказывает директор нижнетагильского информационного агентства "Между строк" Егор Бычков, все-таки готовы терпеть вынужденные отпуска.
"Достаточно людей, кто ушел на две трети, но получал зарплату, у них была возможность подрабатывать в других местах. Они зарабатывали еще больше, чем когда они работали на Уралвагонзаводе. Сейчас лето, можно в саду картошкой заниматься и при этом получать зарплату", - сказал он.
О том, что скрытое недовольство работников УВЗ вряд ли выльется в открытое, говорят и другие наблюдатели.
Однако о том, сколько такое положение может длится, предполагать не берется никто.
"Лежим. Лежим на дне. Спрос не растет. Спад по первому кварталу в обрабатывающей промышленности - минус три процента. По всей промышленности он уменьшился, меньше минус одного процента, но это означает - лежим. Роста нет, а без роста никакого спроса не будет", - так охарактеризовала ситуацию профессор Зубаревич.