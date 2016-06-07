СМИ России: Запад провоцирует Россию

Европа заранее проверит контракты "Газпрома"?

Запад провоцирует Россию?

Новостные агрегаторы за СМИ не в ответе

Поджог двери за полтора миллиона

Депутатам Госдуму упрощают вопросы трудоустройства

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"Ведомости": "Газпрому" не привыкать

Газета "Ведомости" оценивает последствия для "Газпрома" возможности Еврокомиссии получить доступ к договорам на поставку газа и межправительственным соглашениям по энергетике до их подписания. Одобрить решение по этому поводу Европарламент может уже нынешней осенью.

Управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня объясняет, что ЕС хочет координировать эту работу на наднациональном уровне, чтобы исключить теневые соглашения.

Еврокомиссия продолжает войну с "Газпромом", считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. По его мнению, если будут приняты новые правила, то национальные правительства стран ЕС окончательно потеряют суверенитет в газовой сфере. Впрочем, эксперт считает, что вряд ли решение кардинально скажется на положении "Газпрома", пока у него действуют долгосрочные договоры.

Тем более что, по словам федерального чиновника, на слова которого ссылаются "Ведомости", "Газпром" уже раскрыл все, что мог, в рамках антимонопольного расследования, и ему не привыкать.

"Независимая газета": учения на грани войны?

"Запад намерен добиться реального сдерживания России", - утверждает в свежем номере "Независимая газета". Поводом для такого утверждения послужила информация о том, что на этой неделе в Прибалтийском регионе НАТО проводит самые крупные военные учения со времен окончания холодной войны. Впервые в них участвует Франция. 8–9 июля в Варшаве состоится саммит альянса, а за день до его открытия стартуют наиболее масштабные в новейшей истории маневры польских вооруженных сил. Совместно с поляками будут действовать американские военные.

По мнению российских военных экспертов, такой каскад учений является демонстрацией силы и выглядит как военная провокация. Газета приводит мнение датского военного историка, отставного бригадного генерала Микаэля Клеммесена, считающего, что проведение столь масштабных военных учений на Балтике опасно случайностями, которые могут привести к войне или поставить мир на грань вооруженного противостояния. Дополнительным тревожным фактором является то, считает "Независимая", что в Балтийском море и над ним – мало пространства, и несмотря на это, военное присутствие в регионе наращивают и НАТО, и Россия.

РБК и "НГ": цена для агрегаторов

Новостных агрегаторов освободят от ответственности за цитирование информации от СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре. В среду в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта по этому поводу, поправки в который полностью меняют суть документа.

Поправки, как отмечает газета РБК, отменяют один из наиболее спорных пунктов законопроекта - об обязанности агрегаторов проверять достоверность распространяемой ими информации, если она получена от ресурсов, зарегистрированных в Роскомнадзоре как СМИ. Они не несут ответственности за то, что пишут СМИ, прокомментировал РБК председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

Премодерация такого множества материалов технически невыполнима, кроме того, требование избыточно, поскольку агрегаторы собирают информацию из СМИ, чья деятельность и так подпадает под законы о средствах массовой информации, говорится в отзыве Минкомсвязи на законопроект.

В новой версии меняется и требование к владельцу. В первой редакции законопроекта вводилось ограничение в 20% на иностранное участие. Теперь владельцем могут быть любые иностранные лица, но они должны учредить российское юридическое лицо. "Таким образом, компании "Яндекс" не придется менять структуру собственности, - говорит Левин. - Мы рассчитываем, что компания Google найдет юридическое решение данной проблемы и сможет продолжить агрегировать новости СМИ для своих пользователей".

"Независимая газета" не сомневается, что одними из главных противников ужесточения были крупные агрегаторы вроде Yandex. "Соответственно, возникает вопрос: какой ценой интернет-гигантам удалось отбиться? – пишет "НГ". - Учитывая то, с каким рвением власти взялись за регулирование Сети, обоснованными выглядят и опасения, что агрегаторам все-таки пришлось "заплатить" за послабления немалую цену. А значит, в обозримом будущем и пользователи смогут прочувствовать последствия такой сделки".

"Ведомости": Павленский отделается легким испугом?

Прокурор попросил Мещаский суд Москвы оштрафовать художника Петра Паленского за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. По сообщению газеты "Ведомости", прокурор предложил учесть, что Павленский ранее не был судим и воспитывает двоих детей, поэтому попросил назначить ему штраф в 2 миллиона рублей, однако с учетом времени, проведенного под стражей, штраф предложено снизить на полмиллиона.

Павленский может отделаться легким испугом, если дни в сизо ему будут пересчитаны, считает адвокат Дмитрий Аграновский: "К левопатриотическому сектору власти относятся строже, чем к либеральному". Из Павленского не хотят делать мученика, однако правоохранители все-таки надеялись, что ему выйдет реальный срок, поскольку отправили в сизо, комментирует в "Ведомостях" политолог Алексей Макаркин.

А вот властям не хочется, чтобы вокруг Павленского поднялся такой же шум, как был вокруг ситуации с Pussy Riot, считает эксперт, поскольку "дело Pussy Riot показало, что с осуждением резонанс вокруг таких дел не прекращается".

"Коммерсант": без ценза оседлости

Газета "Коммерсант" рассказывает о предложении замглавы думского комитета по конституционному законодательству Дмитрия Вяткина из "Единой России" отменить при назначении в Совет федерации ценз оседлости для депутатов Госдумы и сенаторов, отработавших полный срок полномочий, а также федеральных чиновников, работавших в регионе.

По сообщению "Коммерсанта", праймериз "Единой России" проиграли 49 депутатов Госдумы, еще 45 на них не выдвинулись. И при фракции "Единой России" в Госдуме создана рабочая группа под руководством главы фракции Владимира Васильева, которая займется трудоустройством не участвовавших в праймериз депутатов. Позаботиться в партии обещали и о проигравших праймериз. Однако Вяткин "никакой партийной подоплеки" в проекте не видит: "В данном случае партийная принадлежность не играет роли. Главное, чтобы кандидат в СФ знал регион, а большинство депутатов и сенаторов знают ситуацию в субъектах, которые представляют в Госдуме".

Политолог Александр Кынев считает, что поправки появились, чтобы расширить возможности для трудоустройства бывших депутатов Госдумы, и не только единороссов. "Количество мест в партсписках значительно уменьшится, часть депутатов останется без мандатов, - сказал он "Коммерсанту". - Все цензы от лукавого, но сам закон был так непродуман, что его приходится все время править".

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