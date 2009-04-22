Крупнейшие мировые реки пересыхают

Image caption Причиной "пересыхания" ученые называют глобальное потепление и антропогенный фактор

Уровень воды в крупнейших мировых реках значительно снизился за последние 50 лет, таковы данные исследования, проведенного американскими учеными.

Такое "пересыхание" ученые связывают с изменениями климата и предупреждают, что его эффект будет становиться все более заметным по мере того, как будет расти население Земли.

Единственный участок планеты, где наблюдается значительный прирост уровня воды - это Арктика, где усилилось таяние снега и льда.

Результаты исследования опубликованы в журнале Американского метеорологического общества Journal of Climate.

Американские ученые утверждают, что медленно иссякают основные источники пресной воды для значительной части населения планеты - от китайской Хуанхэ и индийского Ганга до Колорадо в Соединенных Штатах.

Глобальное потепление?

В исследовании приводится анализ особенностей течения 900 рек за более чем 50-летний период до 2004 года.

Расчеты показывают, что общий объем пресной воды, поступающей в мировой океан, существенно уменьшился.

В значительной степени это является следствием деятельности человека, в частности, строительством дамб и отводом воды для нужд сельского хозяйства.

Однако ученые также подчеркивают влияние на этот процесс климатических изменений. По их словам, потепление влияет на количество выпадаемых осадков, а также увеличивает испарение.

Авторы исследования высказывают озабоченность тем, что скорость пересыхания источников пресной воды может еще более увеличиться, так как население Земли неуклонно растет.

Несмотря на то, что течение некоторых крупных реки, в том числе южноазиатской Брахмапутры и китайской Янцзы, только увеличилось, ученые обеспокоены тем, что это - лишь следствие таяния ледников в Гималаях.

А это означает, что в будущем, когда ледники полностью растаю, уровень воды и в этих реках существенно снизится.