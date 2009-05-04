Цунами смыло Нью-Йорк 2000 лет назад

Image caption Если бы подобная волна вновь обрушилась на Нью-Йорк, под водой оказались и бы Уолл-стрит и скоростная магистраль Лонг-айленда

2300 лет назад огромная волна, сметая все на своем пути, обрушилась на Нью-Йорк - вернее, на ту область, где сейчас располагается американский мегаполис. Цунами не пощадило также и штат Нью-Джерси.

То, что все происходило именно так, пока еще - лишь предположение ученых, основанное на радиоуглеродном анализе пластов земли.

Однако эту версию предстоит тщательно проверить, исключив другие причины, которые могли привести к столь значительным смещениям пород.

Анализ осадочных отложений из более чем 20 раскопов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси свидетельствует о воздействии некоей внешней силы на северо-восточное побережье материка.

Это мог быть сильный шторм, но все указывает на то, что побережье пострадало от цунами, пришедшего из Атлантического океана.

Стивен Гудбред, специалист по вопросам строения Земли из Университета Вандербильта, считает, что в пользу этой версии свидетельствует обнаружение морских осадочных пород, крупного гравия и других нехарактерных компонентов в пластах, относящихся к 300 году до нашей эры.

Размер этих отложений и площадь, на которой они расположены, говорят о том, что сила, которая их туда "доставила", была стремительной и достаточно серьезной. А потому маловероятно, что это был кратковременный всплеск морской активности.

Землетрясение или астероид?

Происхождение цунами также остается темой для споров. Наиболее вероятная причина - морской оползень, однако есть и сторонники версии, что цунами мог вызвать упавший астероид.

В то время этот регион Северной Америки представлял собой заболоченные леса и пляжи, изолированные друг от друга, которые уже осваивали коренные американцы.

Если бы цунами, подобное тому, что описывают ученые, вновь обрушилось на эту территорию - оно смыло бы и Уолл-стрит и Лонг-айленд.

Цунами в Атлантике случаются редко, но полностью исключать их вероятность нельзя, говорит Нил Дрисколл, геолог из Океанографического института Скриппса.

Он не принимает участия в исследовании, однако считает, что достоверно утверждать о том, что 2000 лет назад в этом регионе случилось цунами, очень сложно.

Как говорит профессор Дрисколл, чаще всего цунами в Атлантическом океане были поледствиями землетрясений, водводных оползней или комбинации этих двух природных явлений.

В 1929 году разрушительное цунами зародилось к юго-востоку от Ньюфаундленда возле системы подводных плато Гранд-Бэнкс именно в результате подводного оползня, вызванного землетрясением. Его жертвами стали 29 человек.

Цунами породил подводный оползень, причиной которого в свою очередь было землетрясение.

По мнению Гудбреда, волна, обрушившаяся на Нью-Йорк, сравнима по размерам с той, от которой пострадал район Гранд-Бэнкс: от 3 до 4 метров высотой, но все же не достигающая силы цунами 2004 года, произошедшего в районе индонезийского острова Суматра.

Доказательства его слов погребены под метровыми слоями земли в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Высокоскоростная волна

Впервые Гудбред предположил наличие связи между нехарактерными для этого места осадочными наслоениями и происходящими в этом регионе цунами, исследуя моллюсков на острове Лонг-Айленд.

Image caption Нехарактерные компоненты в пластах, относящихся к 300 году до нашей эры, могут быть доказательством цунами

Он обнаружил пласты, содержащие большое количество ила, который перемежался с 20-сантиметровыми слоями песка и гравия.

Их возраст совпадал с возрасом древесных отложений, найденных в реке Гудзон, и морских органических остатков, обнаруженными другими исследователями в Нью-Джерси.

Для формирования гравия того размера, который ученый исследовал на Лонг-айленде, нужен был поток воды, двигающейся с огромной скоростью, значительно больше метра в секунду.

Среди органических остатков и ракушек, вперемешку захороненных в черном илистом грунте в заливе Sandy Hook в Нью-Джерси, геолог Сесилия Макхью, работающая в Университете Нью-Йорка, обнаружила шарики той же красной глубоководной глины, из которой состоят богатые железом отложения, найденные на берегу.

Особая сферическая форма этих глиняных остатков могла сформироваться лишь при их сильной деформации, говорит ученый, и это нечто большее, чем обыкновенный шторм.

"Я не слишком задумывалась о них до тех пор, пока мы не установили возраст этой породы и не обнаружили, что он совпадает с возрастом, который Стив [Гудбред] определил у отложений, найденных на Лонг-Айленде", - добавляет она.

После этого она решила сравнить их с отложениями верхнего слоя земной коры в 200 километрах от побережья.

Она обнаружила там слой из песка и ила, датированный 200 годом до нашей эры. При этом эти наслоения соседствовали с пластами, которым от 8 до 14 тысяч лет.

По словам профессора Макхью, такие относительно молодые осколочные породы в невозможно найти в глубине континента. При этом она отметила, что их возраст близок к возрасту образцов, найденных в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Неизученные цунами

Природа изучаемого материала и его удаленность во времени делают довольно затруднительной проверку гипотезы о цунами.

Радиоуглеродный анализ обломочного материала определяет его возраст с точностью до столетия, говорит профессор Гудбред.

Однако единственным доказательством того, что тысячи лет назад в этом регионе случилось столь внезапное событие, как цунами, являются все осколочные породы, характерные для прибрежных отложений - древесина, песок, ракушки и камни.

Цунами, конечно, могут возникать в любом океане, однако они наиболее распространены в Тихом и Индийском океанах, где сходятся континентальные плиты.

Именно там морские землетрясения поисходят довольно часто.

Но в Атлантическом океане, где нет разломов, цунами редки, а потому не очень хорошо изучены, говорит Брюс Джефф из Геологической службы США.

Не хватает исследований и о последствиях, которые цунами оказывали на северо-восточное побережье континента.

"Цунами в Гранд-Бэнкс - единственное не вызывающее сомнений цунами, произошедшее на северо-западе Атлантики, потому что есть люди, которые видели его своими глазами, а отложения, оставшиеся после его схода, совпадают с образцами, исследованными во время других цунами, пришедшихся на наш век", - говорит Джефф.

Чтобы исключить возможность того, что более двух тысяч лет назад на побережье Нью-Йорка обрушился обыкновенный шторм, нужно собрать больше образцов пород и посмотреть, где распространены осадочные отложения того же состава и консистенции, соглашается с ним профессор Дрисколл.

Это доказало бы, что обнаруженные учеными образцы - не просто причуды местной геологии.

Был ли астероид?

Ученые также намерены повторить радиоуглеродные анализы для того, чтобы подтвердить правильность датировки найденных образцов, говорит профессор Гудбред.

Image caption Некоторые ученые считают, что причиной цунами было падение астероида

Однако невыясненной остается причина происхождения возможного цунами.

Одна из групп ученых, занимающихся этой проблемой, считает, что цунами было вызвано морским оползнем.

Геолог из Колумбийского университета Даллас Эббот полагает, что причиной, породившей огромную волну, мог быть астероид.

Она вместе с коллегами изучила найденные в Нью-Джерси и в районе реки Гудзон образцы земного материала, возраст которого относится к 300 году до нашей эры.

По мнению профессора Эббот, материал имеет космическую природу: это "шарики" углерода, минералы, образовавшиеся при ударе и наноалмазы, которые образуются лишь при сильном давлении и экстремальных температурах.

Предположительно, астероид упал в воды океана вблизи северо-восточного побережья американского континента - около Нью-Джерси и Нью-Йорка.

Волна, образовавшаяся после падения, обрушилась на берег. При этом кратер от возможного астероида найден не был.

Был астероид или его не было - вопрос все же второстепенный, ведь цунами могло возникнуть и без вмешательства из космоса.