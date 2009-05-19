В каком ухе у меня жужжит?

Image caption В большинстве случаев причину шума в ушах установить невозможно

Проблема шума в ушах давно уже мучает человечество: ученые в течение десятилетий бьются над разгадкой того, почему это происходит, и почему у одних звенит в ушах иногда, у других - совсем редко, а у некоторых несчастных - каждый день.

"Это настоящая пытка, иногда мне просто хочется кричать, - говорит 69-летняя англичанка Кейти Джекс, директор одной из английских школ, - у меня в ушах постоянно такой шум, как будто дизельная машина работает поблизости, и все, чего я хочу - это пойти и потребовать от них, чтобы они выключили мотор!".

Кейти слышит шум только в собственном доме. Она говорит, что ее мучения начались два года назад. Кейти с рвением принялась бороться с навязчивым шумом - она отключала электроприборы, использовала беруши, пыталась заглушить шум музыкой, но безуспешно.

Звон в ушах превратил ее жизнь в кошмар. По ее словам, из-за непрерывного жужжания она даже ночью не может спать спокойно. Причем кроме нее, никто в ее доме звона не слышит. Команда экспертов из департамента экологии проверила ее жилье и опросила соседей Кейти - в результате выяснилось, что страдает только она.

Кейти проверил врач, но оказалось, что она не страдает тиннитусом - заболеванием, при котором из-за поражения слухового анализатора больного постоянно преследует шум в ушах. Любопытно, что Кейти слышит шум только в одном месте, и как назло, это место - ее собственный дом. "У меня здесь дети выросли, внуки мои тоже живут поблизости, все друзья здесь, я не хочу уезжать. Но если это не прекратится, возможно, у меня не будет другого выхода", - в отчаянии говорит она.

Загадочный шум

Иногда шум - это проблема не только конкретного человека, но целого города. В Британии в конце семидесятых загадочный шум попал на первые полосы всех газет. Жужжание поразило целый город. Появился даже термин "Бристольский шум". Одна газета спрашивала читателей города: "А вы слышали шум?" Почти 800 человек ответили утвердительно.

Это настоящая пытка, иногда мне просто хочется кричать. У меня в ушах постоянно такой шум, как будто дизельная машина работает поблизости, и все, чего я хочу – это пойти и потребовать от них, чтобы они выключили мотор! Кейти Джекс, директор одной из английских школ

Проблема существовала многие годы. Жители города жаловались на плохой сон, головные боли, усталость и участившиеся кровотечения из носа. В конце концов эксперты пришли к выводу, что во всем виноват шум фабрик и автомагистралей.

Низкочастотный шум беспокоил прибрежный город Ларгс в течение двух десятилетий. По меньшей мере один случай самоубийства в Британии был связан с шумом в ушах.

В Британии есть самые разнообразные ассоциации и союзы, в том числе и Ассоциация страдающих от низкочастотных шумов. Ее представители говорят, что проблема шума в ушах становится все более серьезной. В организацию с жалобами на жужжание в ушах обратились уже две тысячи человек.

В основном страдают от этого явления женщины старше 50 лет.

Причины шума

Кто-то обвиняет в звоне в ушах высоковольтные линии, другие считают, что проблема - собственно в ушах. А кто-то и вовсе уверен, что пресловутый шум - дело рук неких темных сил. Интернет наводнен слухами и спекуляциями. В связи с жужжанием наряду с газопроводами, ветряными мельницами и мобильными телефонами упоминаются внеземные контакты, а также тайные дела спецслужб. Последняя версия получила даже развитие в популярном сериале "Секретные материалы".

Подобные конспиративные теории объяснимы, но не имеют отношения к реальности, полагает аудиолог Дэвид Бэйгули из кембриджской больницы "Адденбрук".

Это порочный круг. Чем больше люди зацикливаются на шуме, тем более тревожными и мнительными они становятся, а их организм в результате реагирует на такие шумы, которые раньше остались бы незамеченными. Уровень тревожности в результате нарастает Дэвид Бэйгули, аудиолог

Он считает, что по меньшей мере в трети случаев можно установить истинную причину шума. "Это может быть холодильник, или промышленный вентилятор или еще какой-то агрегат тяжелого машиностроения с близлежащей фабрики", - говорит он.

Однако аудиолог признает, что в большинстве случаев внешнюю причину жужжания установить невозможно.

Сверхчувствительный слух?

"Люди предлагают порой чрезвычайно странные теории", - говорит он. Однако его собственная теория, основанная на многолетнем исследовании, заключается в том, что слуховой аппарат у страдающих от звона с годами становится чересчур чувствительным.

"Это порочный круг. Чем больше люди зацикливаются на шуме, тем более тревожными и мнительными они становятся, а их организм в результате реагирует на такие шумы, которые раньше остались бы незамеченными. Уровень тревожности в результате нарастает", - говорит Дэвид Бэйгули.

Эксперт считает, что помочь в борьбе с жужжанием могли бы методы психологического расслабления и медитации, чтобы страдающие от шума перестали болезненно фиксироваться на окружающих их звуках.