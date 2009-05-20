Составлена карта распространения ВИЧ по Европе

Image caption Испания - один из основных "экспортеров" ВИЧ в другие европейские страны

Ученые, составившие карту распространения ВИЧ в рамках Европы, утверждают что основные переносчики вируса - отдыхающие, которые выезжают за рубеж и заражаются во время отпуска.

Проанализировав данные о ВИЧ-инфицированных из 17 европейских стран, международной команде исследователей удалось отследить основные пути распространения вируса на континенте.

Согласно карте, опубликованной в журнале Retrovirology, основными "экспортерами" ВИЧ являются Греция, Испания, Португалия и Сербия, так как именно туда больше всего ездят отдыхать европейцы, а кроме того, именно через эти страны въезжает наибольшее количество иммигрантов.

Великобритания является как "экспортером", так и "импортером" вируса. То же самое, по данным ученых, относится к Израилю, Нидерландам, Норвегии, Швейцарии и Швеции, в то время как Австрия, Бельгия, Германия, Дания и Люксембург в основном только принимают инфицированных из других стран.

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<br>Для составления карты ученые отслеживали перемещения самого распространенного в Европе штамма вируса, известного как ВИЧ-1, подтип В.

Подробно изучив генетические характеристики различных образцов вируса, им удалось отследить его эволюцию и, таким образом, восстановить последовательные цепочки заражения.

"Глобальная эпидемия"

"Вероятно, популярные у туристов направления - такие как Греция, Испания или Португалия - являются местами распространения вируса, так как отдыхающие заражаются во время отпуска", - говорит руководитель исследования, профессор Афинского университета Димитриос Параскевис.

Туристы, отправляющиеся за границу, должны обязательно брать с собой презервативы, однако не нужно забывать, что существует опасность заражения вирусом и в своей стране Роуэн Харви, <br>сотрудник фонда Терренса Хиггинаса

В случае с Сербией, скорее всего, речь идет о большом количестве эмигрантов из этой страны, которые разъезжаются по другим европейским странам и переносят вирус.

"Распространение ВИЧ в Польше во многом связано с внутривенным употреблением наркотиков - наркоманы составляют почти половину ВИЧ-инфицированных", - поясняет Параскевис.

"Вирус распространяют туристы - а значит, программы здравоохранения в различных странах должны быть ориентированы не только на собственное население. Не в меньшей степени профилактика должна проводиться среди мигрантов и туристов, которые являются, с одной стороны, основным источником вируса, а с другой - его главными потенциальными жертвами", - добавляет эксперт.

Как заявил представитель британского благотворительного фонда Терренса Хиггинса, занимающегося проблемами СПИДа, Роуэн Харви, "ВИЧ невозможно сдержать в рамках государственных границ, это глобальная эпидемия, и наверняка существуют какие-то основные пути распространения вируса между странами".

"Туристы, отправляющиеся за границу, должны обязательно брать с собой презервативы, однако не нужно забывать, что существует опасность заражения вирусом и в своей стране. Безопасный секс - основное средство защиты от ВИЧ", - напомнил эксперт.