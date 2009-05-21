Почему люди с синдромом Дауна реже болеют раком

Image caption Синдром Дауна - это генетическое заболевание, возникающее из-за наличия одной лишней хромосомы

Ученые, возможно, раскрыли тайну, почему среди людей с синдромом Дауна заболевания некоторыми видами рака встречаются реже, чем у других слоев населения.

Синдром Дауна вызывается лишней хромосомой в 21-й паре, которая, судя по всему, содержит ген, препятствующий возникновению раковых опухолей.

Этот ген, как полагают ученые, подавляет сигнал, который вызывает рост опухоли.

Результаты исследований на мышах дают надежду на разработку новых методов профилактики и лечения рака.

Итоги экспериментов, проведенных в детской больнице Бостона, опубликованы в журнале Nature.

Лишняя хромосома

У людей обычно есть 23 пары хромосом, по одной от каждого родителя, содержащие полную генетическую информацию человека.

В связи с этими результатами возникает целый ряд важных вопросов о роли других генов в хромосомах 21- й пары в регуляции роста опухолей Каирбаан Ходивала-Дилк<br>Лондонский университет

Ученые давно заметили тот факт, что больные с синдромом Дауна, у которых есть лишняя хромосома, реже болеют некоторыми видами рака, чем люди с нормальным набором хромосом.

Однако причина этого была неизвестна.

Исследование американских ученых показало, что наличие одного из генов, находящихся в 21-й хромосомной паре, - гена Dscr1 - вызывает замедление роста раковых опухолей у мышей.

Этот ген, видимо, вместе другим геном из этой же 21-й хромосомы блокируют сигнал, способствующий росту кровеносных сосудов опухоли.

А если у опухоли нет собственных сосудов, обеспечивающих приток крови к ней, расти она не может.

Надежда

Руководитель группы бостонских исследователей Сандра Рейом указывает на большое значение этого открытия.

"Очень знаменательно то, что страдающие синдромом Дауна помогли пролить свет на механизмы регуляции роста раковых опухолей и тем самым - идентифицировать потенциальные направления в их предотвращении и лечении", - указала она.

Специалист по раку из лондонского университета Каирбаан Ходивала-Дилк согласен с тем, что это исследование открывает большие перспективы.

"В связи с этими результатами возникает целый ряд важных вопросов о роли других генов в хромосомах 21-й пары в регуляции роста опухолей, - отмечает ученый. - Теперь нужно думать над тем, как использовать это исследование для улучшения лечения раковых больных в будущем".

Стюарт Миллз из британской Ассоциации больных с синдромом Дауна приветствовал результаты исследования.

"Давно было известно, что у людей с синдромом Дауна реже встречается рак, чем у других слоев населения. Исключение составляет только лейкемия, - сказал он. - Это - одно из первых научных исследований, которое пытается объяснить, почему это так. Мы будем с большим интересом следить за дальнейшими работами в этом направлении".