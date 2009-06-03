Свиньи - новый источник стволовых клеток

Image caption Теоретически новая методика позволяет выращивать в свиньях органы для пересадки человеку

Китайские ученые смогли модифицировать клетки взрослых свиней таким образом, что из тих клеток можно выращивать любую ткань тела - так же, как и из стволовых клеток эмбрионов.

Ученые надеются, что это открытие поможет при исследовании целого ряда болезней. Кроме того, эти клетки могут позволить выращивать органы в животных для пересадки людям.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Molecular Cell Biology.

Доктор Лэй Сяо из Шанхайского Института биохимии и клеточной биологии заявил, что все предыдущие попытки трансформировать "взрослые" клетки животных, как например свиней, в клетки многофункциональные заканчивались безрезультатно.

Группа ученых, во главе с доктором Лэй Сяо перепрограммировали - при помощи вируса - клетки, взятые из уха свиньи и из свиного костного мозга.

Как показали результаты тестов, перепрограммированные клетки обрели способность развиваться так же, как клетки эмбрионов.

Идеальный источник

По словам доктора Лэй Сяо, свиньи - идеальные животные для выращивание органов на трансплантацию, так как их органы очень похожи по своим функциям и размерам на органы человека.

Он считает, что перепрограммированные стволовые клетки могут быть использованы для выращивания органов, совместимых с иммунной системой человека, что минимизирует вероятность отторжения трансплантата.

Эти же клетки могут быть использованы для симуляция болезней человека в свиньях - для того, чтобы ученые могли тестировать новые препараты, не прибегая при этом к тестам над людьми.

Кроме того, считает доктор Лэй Сяо, это открытие может улучшить методы животноводства.

Однако пройдет еще как минимум несколько лет, прежде чем результаты его исследований могут быть применены на практике.

Специалист по регенеративной медицине Университетского колледжа Лондона, профессор Крис Мейсон считает, что теоретически это открытие может позволить выращивать в свиньях поджелудочные железы для диабетиков и почки для пациентов страдающих от почечной недостаточности.

По его словам, в то время как ксенотрансплантация - то есть пересадка органов или тканей из животных в тело человека - вряд ли является долгосрочным решением проблем стоящих перед медициной, эта процедура может значительно улучшить качество жизни миллионов людей в течении ближайших десяти лет.