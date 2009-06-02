Космическая мигрень – это реальность

Image caption Во время выходов в открытый космос голова болит редко

Астронавты или космонавты часто жалуются на головную боль. Медики считают, что речь идет об особом синдроме, который следует отнести к числу профессиональных заболеваний.

Опросив 17 астронавтов, которые провели в космосе много времени, они обнаружили, что две трети из них страдали от головных болей, появлявшихся у них только во время полета.

По мнению голландских исследователей из Лейденского университета, которые занимались изучением этой проблемы, боли, на которые жаловались члены экипажа МКС, были весьма острыми и никак не связаны с обычным синдромом космической болезни движения.

Они считают, что этот синдром является уникальным и должен быть отнесен к числу новых заболеваний.

В прошлом эксперты полагали, что космическая мигрень связана с симптомами, вызываемыми невесомостью. Впервые они были замечены в ходе осуществления американской лунной программы «Аполлон».

Из 21 случая задокументированных головных болей у 12 астронавтов и космонавтов, работавших на Международной космической станции, три четверти не сопровождались рвотой, тошнотой и головокружением, которые считаются симптомами такой космической болезни.

Девять из этих случаев имели место в ходе старта, девять - во время пребывания на борту МКС, один - в ходе выхода в открытый космос и два - во время спуска с орбиты.

Невесомость как фактор риска

Исследователи считают, что в основе этого синдрома лежит воздействие микрогравитации на сосудистую систему человека. Известно, что микрогравитация приводит к снижение содержания кислорода в крови, что, в свою очередь, может вызывать космическую мигрень.

Микрогравитация может также быть причиной прилива крови к голове, с сопутствующим ростом внутричерепного давления.

В большинстве случаев головная боль не была острой, но достаточно сильной для того, чтобы обитатели МКС и члены экипажа космических кораблей принимали болеутоляющие таблетки.

Как отмечают исследователи, астронавты и космонавты не всегда сообщают о своих недомоганиях и поэтому число таких случаев может быть больше.

Ведущий британский специалист в области космической медицины доктор Кевин Фонг из Университетского колледжа в Лондоне считает, что наука находится в самом начальном этапе понимания того, что происходит с человеческим организмом под воздействием различных космических факторов.