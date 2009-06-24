Люди лучше слышат правым ухом

Image caption Звуки, поступающие в мозг из правого уха, обрабатываются левым полушарием

Если вам требуется быстро привлечь внимание собеседника, лучше подходить к нему с правой стороны.

Итальянские исследователи обнаружили, что звуковая информация, воспринятая посредством правого уха, обрабатывается человеческим мозгом быстрее. Об этом свидетельствуют результаты трех раздельных исследований.

Это объясняется тем, считают исследователи, что левое полушарие головного мозга, которое лучше приспособлено к обработке звуковой информации, поступающей от правого уха.

В рамках первого исследования производились наблюдения за 286 посетителями ночного клуба, где играла громкая музыка.

у большинства людей центры восприятия речи расположены в левом полушарии головного мозга, куда информация поступает как раз с правой стороны Профессор Софи Скотт, Университетский колледж в Лондоне

Оказалось, что в 72% случаев люди поворачивались к собеседнику правым ухом.

В рамках второго исследования ученые провели эксперимент с участием 160 посетителей, которые просили прислушиваться к еле слышным бессмысленным фразам.

58% участников эксперимента поворачивали в сторону говорившего правое ухо.

В ходе третьего эксперимента 176 посетителей клуба слышали обращенные к ним слева и справа просьбы о сигарете.

Просьбы, выслушанные правым ухом, оказались куда более результативными.

Асимметрия полушарий

Профессор Софи Скотт из Института когнитивной нейрофизиологии при Университетском колледже в Лондоне, указывает, что "у большинства людей центры восприятия речи расположены в левом полушарии головного мозга, куда информация поступает как раз с правой стороны".

Противоположное полушарие специализируется скорее на интерпретации эмоций.

Результаты этих исследований опубликованы в очередном номере научного журнала Naturwissenschaffen.