Меньше калорий - дольше жизнь?
Низкокалорийная диета может замедлить процесс старения и снизить риск различных заболеваний, говорят американские ученые, в течение длительного времени изучавшие повадки обезьян.
Польза от снижения калорийности диеты животных давно задокументирована, но впервые эти результаты удалось повторить в случае с ближайшим родственником человека.
Исследование продолжалось в течение 20 лет.
При этом у обезьян, чья диета не ограничивалась, риск умереть был в три раза выше, чем у их товарок, сидевших на низкокалорийной диете.
При снижении калорийности питания на 30% у обезьян отмечено снижение риска заболеть раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атрофией коры головного мозга.
Однако ученым не удалось установить, что именно является причиной таких изменений – по одной версии, низкокалорийная диета ведет к изменениям метаболизма; по другой – это приводит к снижению так называемых свободных радикалов, которые вызывают окислительные процессы в организме.
Два способа питания
Американские ученые с 1989 года наблюдали за 76 макаками. У половины из них была ограничена калорийность диеты, остальные не имели никаких ограничений в питании.
Ученым удалось установить, что у сидевших на диете обезьян заболеваемость раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями в два раза ниже.
У питавшихся свободно макак были отмечены диабет и проблемы с уровнем глюкозы в крови. У обезьян другой группы таких осложнений не зарегистрировано.
Кроме того, с возрастом у всех обезьян сокращается объем коры головного мозга; у сидевших на диете макак некоторые участки мозга остались в хорошем состоянии.
В частности, речь идет о тех областях, которые отвечают за движение и память.
"Не все применимо к людям"
Ранее немецкие ученые опубликовали итоги своих исследований, согласно которым снижение калорийности питания пожилых людей уже через три месяца приводит к улучшению памяти.
Однако специалисты-диетологи не спешат с выводами.
"Обезьяны – наши близкие родственники, но между нами существуют значительные различия, и это означает, что далеко не все применимо к людям", - говорит Кэтрин Коллинс, представитель Британской ассоциации диетологов.
"Нужно весьма осторожно подходить к вопросу настолько резкого сокращения калорийности диеты, в особенности у тех, кто младше 30 лет, - подчеркивает специалист. – Любая диета должны быть сбалансированной, чтобы избежать нарушений в питании, и придерживаться ее надо в течение долгого времени".
"Люди должны взвесить, готовы ли они отказаться от получаемого от еды удовольствия во имя не до конца подтвержденного увеличения продолжительности жизни, - отмечает представитель Британской ассоциации диетологов, - причем жизни, в которой могут возникнуть другие проблемы со здоровьем".