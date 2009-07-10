Меньше калорий - дольше жизнь?

Image caption Те макаки, что питались без ограничений, выглядят старше (на снимке - слева)

Низкокалорийная диета может замедлить процесс старения и снизить риск различных заболеваний, говорят американские ученые, в течение длительного времени изучавшие повадки обезьян.

Польза от снижения калорийности диеты животных давно задокументирована, но впервые эти результаты удалось повторить в случае с ближайшим родственником человека.

Исследование продолжалось в течение 20 лет.

При этом у обезьян, чья диета не ограничивалась, риск умереть был в три раза выше, чем у их товарок, сидевших на низкокалорийной диете.

Image caption Диета отразилась и на внешнем виде макак

При снижении калорийности питания на 30% у обезьян отмечено снижение риска заболеть раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атрофией коры головного мозга.

Однако ученым не удалось установить, что именно является причиной таких изменений – по одной версии, низкокалорийная диета ведет к изменениям метаболизма; по другой – это приводит к снижению так называемых свободных радикалов, которые вызывают окислительные процессы в организме.

Два способа питания

Американские ученые с 1989 года наблюдали за 76 макаками. У половины из них была ограничена калорийность диеты, остальные не имели никаких ограничений в питании.

Ученым удалось установить, что у сидевших на диете обезьян заболеваемость раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями в два раза ниже.

У питавшихся свободно макак были отмечены диабет и проблемы с уровнем глюкозы в крови. У обезьян другой группы таких осложнений не зарегистрировано.

Кроме того, с возрастом у всех обезьян сокращается объем коры головного мозга; у сидевших на диете макак некоторые участки мозга остались в хорошем состоянии.

В частности, речь идет о тех областях, которые отвечают за движение и память.

"Не все применимо к людям"

Люди должны взвесить, готовы ли они отказаться от получаемого от еды удовольствия во имя не до конца подтвержденного увеличения продолжительности жизни Кэтрин Коллинс, представитель Британской ассоциации диетологов

Ранее немецкие ученые опубликовали итоги своих исследований, согласно которым снижение калорийности питания пожилых людей уже через три месяца приводит к улучшению памяти.

Однако специалисты-диетологи не спешат с выводами.

"Обезьяны – наши близкие родственники, но между нами существуют значительные различия, и это означает, что далеко не все применимо к людям", - говорит Кэтрин Коллинс, представитель Британской ассоциации диетологов.

"Нужно весьма осторожно подходить к вопросу настолько резкого сокращения калорийности диеты, в особенности у тех, кто младше 30 лет, - подчеркивает специалист. – Любая диета должны быть сбалансированной, чтобы избежать нарушений в питании, и придерживаться ее надо в течение долгого времени".

"Люди должны взвесить, готовы ли они отказаться от получаемого от еды удовольствия во имя не до конца подтвержденного увеличения продолжительности жизни, - отмечает представитель Британской ассоциации диетологов, - причем жизни, в которой могут возникнуть другие проблемы со здоровьем".