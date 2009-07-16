Базз Олдрин: "Луна меня потрясла"

Image caption Первые мемуары о прогулке по Луне вышли через 40 лет после высадки на ней экипажа "Апполона-11"

Удивительно, но факт: с 1972 года на Луну ни разу не ступала нога человека.

Но еще более удивительным можно назвать то, что только спустя сорок лет второй человек, оставивший свои следы на Луне - Базз Олдрин - издал мемуары об этом событии с красивым названием - "Великолепное запустение".

Первым человеком, ступившим на Луну, был астронавт Нил Армстронг.

Было это в далеком 1969-м году, когда экипаж космического корабля "Аполлон-11" высадился на Луне.

В своей книге Базз Олдрин, в частности, признается, что, несмотря на многолетнюю подготовку, был глубоко потрясен увиденным.

Перед лицом вечности

"Да, Луна меня потрясла, потому что ты понимаешь, что смотришь на то, что оставалось неизменным в течение сотен и сотен лет", - рассказал он в интервью Би-би-си.

Для каждого американца этот день стал предметом особой гордости, как и для всего человечества. Я уверен, что весь мир присоединится к Америке в осознании того, насколько великий подвиг вы совершили Ричард Никсон, президент США

"Временные рамки, перед которыми мы оказались, настолько бездонны, а мы живем, оперируя секундами, минутами, и нам надо передавать информацию со скоростью света", - добавил астронавт.

Чуть менее удивительным, но все же весьма примечательным для Олдрина и Армстронга стал в космосе звонок от президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона.

Президент позвонил им из Овального кабинета в Белом доме и сказал, что этот звонок станет самым важным телефонным звонком в истории человечества.

Он также сказал астронавтам, что гордится ими.

"Для каждого американца этот день стал предметом особой гордости, как и для всего человечества. Я уверен, что весь мир присоединится к Америке в осознании того, насколько великий подвиг вы совершили", - сказал Никсон.

Исторические снимки

Как признается сам Базз Олдрин, экипаж "Аполлона-11" не ожидал ни разговора с президентом, ни того, насколько грандиозным окажется внимание к ним самим и к ставшим знаменитыми снимкам лунной поверхности.

Image caption Чаше всего фотоаппарат был у Нила Армстронга и он снимал Базза Олдрина

На них, вопреки распространенному мнению, запечатлен не Нил Армстронг, а как раз Базз Олдрин.

"В большинстве случаев фотоаппарат был у Нила, а я был объектом этих замечательных съемок, потому что каждый его снимок был просто великолепен", - сказал астронавт.

"Я сфотографировал наши следы на поверхности Луны. Эти снимки стали не только памятными, но и символичными", - добавил он.

Вместе с тем Олдрин указал, что фотографирование не входило в перечень их самых главных задач. Однако, по его словам, именно эти снимки, главным образом, и остались в памяти человечества.

В интервью Би-би-си Базз Олдрин сетовал на то, что они с Армстронгом не получили соответствующих инструкций относительно того, как себя вести с прессой, и зачастую не знали, что отвечать на вопросы репортеров и широкой публики.

Они не заготовили каких-то особенных, подходивших к случаю, величественных слов.

Теперь, как показывает выход книги "Великолепное запустение", эти слова нашлись.