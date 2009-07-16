112-й элемент таблицы Менделеева назвали "коперниций"

Image caption В периодической таблице 112-й элемент - Ср - официально появиться только через полгода

Международный союз чистой и прикладной химии (ИЮПАК) назвал 112-й элемент периодической системы химических элементов в честь Николая Коперника.

Коперниций (Copernicium) будет обозначаться символом Ср.

112-й элемент был синтезирован 13 лет назад группой ученых из Института тяжелых ионов в немецком городе Дармштадте.

Совершившие открытие исследователи решили назвать элемент в честь человека, который "изменил наш взгляд на мир".

"После того, как ИЮПАК официально признал наше открытие, мы договорились предложить это название ("коперниций"), так как хотим отдать дань уважения выдающемуся ученому", - рассказал руководитель исследовательской группы профессор Зигурд Хофманн.

По правилам международного союза, химический элемент не может быть назван в честь ныне живущего человека.

На вопрос, не хотел бы профессор Хофманн, чтобы элемент был назван в его честь, ученый ответил: "Нет, думаю, что "коперниций" звучит гораздо лучше, [чем "хофманний"]".

До сих пор элемент носил временное название "унунбий". Многие ученые именовали его просто по номеру или Е112.

Новое название начнут официально использовать только через полгода, чтобы дать научному сообществу возможность обсудить нововведение.

Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе Торунь.

Его исследования, доказавшие, что Земля вращается вокруг Солнца, а не является центром мира, определили дальнейшее развитие науки.