"Орел" на лунном грунте

Ровно 40 лет назад нога человека впервые ступила на иное космическое тело. Тело называлось Луной, а нога принадлежала американскому астронавту Нилу Армстронгу.

Вместе с ним на борту "Аполлона-11", совершившего исторический полет, были Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Двое из них - Армстронг и Олдрин - приняли участие в радиопрограмме, которую Би-би-си подготовила к 40-летнему юбилею "лунной прогулки", - о том, как осуществлялся этот невероятный проект и о том, почему Луна казалась столь важной планетой и для Америки, и для Советского Союза.

Краткий вариант этой часовой программы подготовил Ян Ледер.