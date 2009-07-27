Кофе со льдом по калорийности приравняли к ужину
Некоторые летние кофейные напитки со льдом, ставшие в последние годы очень популярными, содержат столько же калорий, сколько горячий ужин. С таким предостережением выступил благотворительный Всемирный фонд раковых исследований.
Самый питательный из проверенных экспертами Фонда напитков содержал 561 килокалорию; некоторые другие - более 450; большинство - более 200. Подобные показатели достигаются благодаря комбинации сахара, цельного молока и сливок.
При этом специалисты Всемирного фонда отмечают: на рынке есть и менее калорийные вариации летних напитков.
Самый питательный из тех, что имеются сегодня, - так называемый "темный ягодный мокка-фрапуччино", который предлагает глобальная американская кофейная сеть Starbucks: в нем 561 килокалория, что превышает четверть дневного количества, рекомендуемого для женщин. Если удалить из напитка взбитые сливки, останется 457 килокалорий.
Кофе и сигареты
Даже самая маленькая чашка "мокка-фрапуччино" без сливок от Starbucks обеспечит организм 288 килокалориями. Не далеко в этом смысле ушли от американских коллег и британские кофейни. Так, в заведении популярной сети Cafe Nero вам предложат "двойной шоколадный фраппе" и "мокка-фраппе-латте", каждый из которых, по данным экспертов Фонда, содержит 452 килокалории.
Напитки, которые предлагает этим летом другая британская сеть, Costa Coffee, отличаются меньшим содержанием калорий, но даже они зачастую более питательны, чем шоколадный батончик. Например, в "массимо кофе фрескато" 332 килокалории, а в самом маленьком стаканчике этого коктейля - чуть меньше 200.
Свое повышенное внимание к этому вопросу Фонд объясняет тем, что после отказа от курения поддержание своего веса на должном уровне - "это самое важное, что вы можете делать в целях предотвращения заболевания раком". Эксперты организации прямо говорят: люди должны быть как можно более стройными - но без крайностей, чтобы борьба с избыточным весом не приводила к нездоровой худобе.
Несколько месяцев назад в Великобритании были обнародованы данные, согласно которым 19 тысяч случаев раковых заболеваний ежегодно в стране могли бы быть предотвращены, если бы население следило за своим весом.
500 с лишним
"То, что на рынке есть холодные кофейные напитки с более чем четвертью дневного количества калорий, рекомендуемых для женщины, вызывает тревогу, - говорит доктор Рэйчел Томпсон, научный директор Всемирного фонда раковых исследований. - Такое количество калорий логично получать в ходе ужина, но никак не из напитка".
"В общем, если вам хочется кофе, берите неподслащенный напиток с обезжиренным или частично обезжиренным молоком: в нем меньше калорий, - добавляет Томпсон. - Кроме того, стоит воздерживаться от таких, которые содержат большое количество сливок или сладких фруктовых сиропов, так как в них тоже обычно калорий достаточно".
Между тем представитель сети Starbucks отметил, что "темный ягодный мокка фрапуччино" представляет собой лишь один "из более чем 87 тысяч вариаций напитков". В числе других, добавил он, обычный кофе, в котором всего четыре калории, а также ледяной американо (11 килокалорий), ледяной латте с обезжиренным молоком (68 килокалорий).
Руководство Costa, в свою очередь, заявило, что "очень серьезно относится к питательному балансу всех продуктов и напитков. В настоящее время мы предлагаем снижение питательной ценности нашим клиентам. Полные данные о питательной ценности всех наших продуктов и напитков доступны во всех наших кафе и на веб-сайте".
Что касается Cafe Nero, то получить комментарий у этой сети не удалось.