Кофе со льдом по калорийности приравняли к ужину

Image caption Вместо "темного ягодного мокка-фрапуччино" от Starbucks...

Некоторые летние кофейные напитки со льдом, ставшие в последние годы очень популярными, содержат столько же калорий, сколько горячий ужин. С таким предостережением выступил благотворительный Всемирный фонд раковых исследований.

Самый питательный из проверенных экспертами Фонда напитков содержал 561 килокалорию; некоторые другие - более 450; большинство - более 200. Подобные показатели достигаются благодаря комбинации сахара, цельного молока и сливок.

При этом специалисты Всемирного фонда отмечают: на рынке есть и менее калорийные вариации летних напитков.

Самый питательный из тех, что имеются сегодня, - так называемый "темный ягодный мокка-фрапуччино", который предлагает глобальная американская кофейная сеть Starbucks: в нем 561 килокалория, что превышает четверть дневного количества, рекомендуемого для женщин. Если удалить из напитка взбитые сливки, останется 457 килокалорий.

Кофе и сигареты

Даже самая маленькая чашка "мокка-фрапуччино" без сливок от Starbucks обеспечит организм 288 килокалориями. Не далеко в этом смысле ушли от американских коллег и британские кофейни. Так, в заведении популярной сети Cafe Nero вам предложат "двойной шоколадный фраппе" и "мокка-фраппе-латте", каждый из которых, по данным экспертов Фонда, содержит 452 килокалории.

Image caption ...вполне можно взять этот сэндвич. И еще картофеля-фри добавить...

Напитки, которые предлагает этим летом другая британская сеть, Costa Coffee, отличаются меньшим содержанием калорий, но даже они зачастую более питательны, чем шоколадный батончик. Например, в "массимо кофе фрескато" 332 килокалории, а в самом маленьком стаканчике этого коктейля - чуть меньше 200.

Свое повышенное внимание к этому вопросу Фонд объясняет тем, что после отказа от курения поддержание своего веса на должном уровне - "это самое важное, что вы можете делать в целях предотвращения заболевания раком". Эксперты организации прямо говорят: люди должны быть как можно более стройными - но без крайностей, чтобы борьба с избыточным весом не приводила к нездоровой худобе.

Несколько месяцев назад в Великобритании были обнародованы данные, согласно которым 19 тысяч случаев раковых заболеваний ежегодно в стране могли бы быть предотвращены, если бы население следило за своим весом.

500 с лишним

"То, что на рынке есть холодные кофейные напитки с более чем четвертью дневного количества калорий, рекомендуемых для женщины, вызывает тревогу, - говорит доктор Рэйчел Томпсон, научный директор Всемирного фонда раковых исследований. - Такое количество калорий логично получать в ходе ужина, но никак не из напитка".

"В общем, если вам хочется кофе, берите неподслащенный напиток с обезжиренным или частично обезжиренным молоком: в нем меньше калорий, - добавляет Томпсон. - Кроме того, стоит воздерживаться от таких, которые содержат большое количество сливок или сладких фруктовых сиропов, так как в них тоже обычно калорий достаточно".

Между тем представитель сети Starbucks отметил, что "темный ягодный мокка фрапуччино" представляет собой лишь один "из более чем 87 тысяч вариаций напитков". В числе других, добавил он, обычный кофе, в котором всего четыре калории, а также ледяной американо (11 килокалорий), ледяной латте с обезжиренным молоком (68 килокалорий).

Руководство Costa, в свою очередь, заявило, что "очень серьезно относится к питательному балансу всех продуктов и напитков. В настоящее время мы предлагаем снижение питательной ценности нашим клиентам. Полные данные о питательной ценности всех наших продуктов и напитков доступны во всех наших кафе и на веб-сайте".

Что касается Cafe Nero, то получить комментарий у этой сети не удалось.