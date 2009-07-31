Apple и Google латают дыры в своих телефонах

Image caption Компания Google сообщила, что они уже решили эту проблему

Компания Apple займется разработкой "заплаты" для защиты программного обеспечения iPhone от атак хакеров, заявил представитель оператора сотовй связи 02.

Как стало известно в четверг, хакеры могут получить доступ к iPhone и смартфонам, отправив пользователю текстовое сообщение с вредоносным кодом.

Кроме iPhone, опасность также угрожает мобильным телефонам, которые используют операционные системы Windows Mobile или Android, разработанной компанией Google.

Этот код может взломать операционную систему телефона, вывести его из строя, отключить от сети, а также открыть доступ к содержащейся на нем информации и приложениям, включая содержимое адресной книги.

"Хватит двух недель"

Независимые эксперты по информационной безопасности Миллер и Муллинер утверждают, что для разработки вредоносного кода, использующего слабые места в программном обеспечении телефонов, хватит двух недель.

Чтобы выявить дыры в системе безопасности смартфонов, Муллинер и Миллер сами написали безвредный вирус, и разослали текстовые сообщения на телефоны iPhone пользователей четырех телекоммуникационных сетей Германии, а также телефонной сети AT&T в США. При этом они полагают, что подобная атака успешно сработает в любой стране.

Этот метод особенно опасен, поскольку текстовые сообщения доставляются автоматически, и пользователи не могут определить, что они получили сообщение с вредоносным кодом.

Проблему могут решить либо сами разработчики смартфонов, ставя "заплаты" на слабые места в операционной системе, либо операторы телесистем, которые могли бы сканировать сообщения, потенциально содержащие вредоносный код.

Муллинер и Миллер проинформировали о своих исследованиях компании Apple, Microsoft и Google, и представители ответили, что уже справились с этой проблемой.