Ученые: Титан очень похож на Землю

Image caption Титан больше похож на Землю, чем любое другое тело в Солнечной системе

Титан, затянутый смогом спутник Сатурна, чрезвычайно похож на Землю, выяснили исследователи.

При этом ученые предостерегают: существующие на нем условия совершенно не подходят для жизни человека.

В ходе пристального изучения Титана на нем обнаружены горные гряды, барханы, многочисленные озера и вершины, в которых астрономы подозревают вулканы. Как и на Земле, атмосфера на Титане, похоже, стерла следы большинства метеоритных кратеров.

"Удивительно, насколько поверхность Титана напоминает земную, - говорит американский планетарный геолог доктор Розали Лопес из лаборатории в калифорнийской Пасадене. - На самом деле Титан больше похож на Землю, чем любое другое тело в Солнечной системе, несмотря на исполинские отличия в температурных и других климатических условиях".

Титан - это суперхолодная планета: средняя температура на его поверхности - в районе минус 180 градусов Цельсия; вода здесь не существует ни в каком виде, кроме глубоко замороженного льда. А роль воды в гидрологическом цикле на Титане исполняют метан и этан; они выпадают в виде дождя и снега, они же формируют озера и реки.

Титан - единственный из известных человеку естественных спутников, на котором есть плотная атмосфера, и единственное из известных небесных тел (помимо Земли), на поверхности которого существуют стабильные жидкие озера.

Интересные факты

Все эти данные присылает астрономам американская автоматическая станция "Кассини", обследующая Сатур и его луны на протяжении последних пяти лет. Кроме того, "Кассини" сыграл роль базового корабля для аппарата "Гюйгенс" Европейского космического агентства, который в 2005 году сел на поверхности Титана.

Последние данные, полученные от "Гюйгенса", доктор Лопес изложила участникам генеральной ассамблеи Международного астрономического союза, проходящего в Рио-де-Жанейро.

В числе интересных фактов, которыми она поделилась, были и свидетельства существования на Титане ледяных (водных) и нашатырных "криовулканов". Судя по переданным "Кассини" фотографиям, эти вулканы выбрасывают нашатырь на поверхность планеты.

В целом же химический состав атмосферы Титана, как считают ученые, очень похож на тот, который был на Земле в то время, когда она появилась на нашей планете.

"Один из интереснейших вопросов состоит в том, поддерживают ли нынешние химические процессы, происходящие на Титане, добиологическую химию, подобную той, что сопутствовала развитию жизни на Земле", - отметил доктор Роберт Нельсон, старший исследователь той же лаборатории в Пасадене.