Большие ляжки - здоровое сердце?

Image caption Размер бедер влияет на сопротивляемость организма сердечно-сосудистым заболеваниям

Забудьте о худосочных бедрах – последние исследования датских ученых свидетельствуют о том, что мужчины и женщины с окружностью бедер более 60 см меньше рискуют получить болезнь сердца или умереть преждевременной смертью.

Эта зависимость сохраняется даже с учетом объема жировых отложений, уровня холестерина в крови и вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Датские ученые утверждают, что у людей с худыми ляжками может быть недостаточно мышечной массы, чтобы правильно перерабатывать инсулин. Это повышает риск заболеть диабетом, что, в свою очередь, ведет к сердечным заболеваниям.

В исследовании участвовали 3 тыс. датчан, его результаты были опубликованы в журнале British Medical Journal. Измерялись их рост, вес, окружности ляжек, бедер и талии, а также процент жировых отложений от общей массы тела.

Окружность бедра измерялась сразу под ягодичной складкой. Исследователи также принимали во внимание степень физической активности испытуемых, их кровяное давление и уровень холестерина, а также наличие или отсутствие вредных привычек.

Результаты исследования

За 12,5 лет, в течение которых проводилось исследование, 257 мужчин и 155 женщин умерли, у 263 мужчин и 140 женщин развились сердечно-сосудистые заболевания, 103 мужчины и 34 женщины заболели болезнями сердца.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний больше зависит от окружности бедер, чем от размера талии Берит Хейтман, профессор, Copenhagen University Hospital

Команда ученых в Copenhagen University Hospital выяснила, что те, у кого были самые тонкие бедра, окружностью менее 55 см, имели вдвое повышенный риск преждевременной смерти или серьезных проблем со здоровьем.

Профессор Берит Хейтманн, который возглавлял исследование, сказал, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний для людей с худосочными бедрами не зависел ни от объема жировых отложений в области живота, ни от общей жировой массы в организме, ни от образа жизни, ни от сердечно-сосудистых факторов, таких как кровяное давление.

"Мы также обнаружили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний больше зависит от окружности бедер, чем от размеров талии", - сказал Берит Хейтманн.

"Но хорошо уже то, что если у вас маленькие бедра, вы можете что-то с этим сделать", - говорит ученый.

Предыдущие исследования увязывали сердечно-сосудистые заболевания с объемом талии – опасными размерами были признаны у женщин 88.9 см, а у мужчин – 101.6 см.

Большой и толстый – не одно и тоже

Что касается бедер, то, по словам профессора Хейтманна, важно понимать, что большие бедра и толстые бедра – не одно и тоже.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ БЕДЕР Занимайтесь физическими упражнениями не менее трех раз в неделю

Нагружайте все мышцы бедер

Используйте вес, который вы можете поднять не более 10 раз подряд

Через три месяца объем ваших бедер увеличится на 6-10% Источник: Loughborogh University

Речь идет прежде всего о наращивании мышечной массы, а не жира. Именно недостаток мышечной массы чаще всего ведет к неправильной переработке инсулина, повышая тем самым риск развития инсулин-зависимого диабета, и, как следствие, сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако некоторые эксперты настроены скептически и говорят, что данные исследования нуждаются в более серьезном обосновании.

По мнению ряда ученых, новых данных недостаточно для того, чтобы менять действующие сегодня рекомендации по здоровому питанию и физическим нагрузкам для предохранения от болезней сердца.

Однако авторы исследования настаивают на том, чтобы размер бедер учитывался хотя бы для того, чтобы человека поместить в группу риска.