В Японии придуманы очки с субтитрами

Image caption Новые очки появятся в продаже в Японии уже в 2010 году

Японские ученые придумали очки, которые могут показывать субтитры. Линз у этих очков нет – миниатюрный проектор, закрепленный на оправе, направляет изображение прямо на сетчатку глаза.

Компания NEC, придумавшая новинку, говорит, что планируется создать вариант очков, который мог бы обеспечить синхронный перевод с одного языка на другой.

В этом случае голос при помощи встроенного в устройство микрофона пропускается через специальную программу и переводится в текст, затем он переводится и уже переведенный вариант отправляется на проектор.

По словам представители компании Такаюки Омино, подобный подход может быть особенно важен при конфиденциальных переговорах, когда использование переводчика нежелательно.

Работа с клиентами

Предполагается, что новинка под названием Tele Scouter предназначена в первую очередь для тех, кто работает с клиентскими запросами.

Кроме того, Tele Scouter может помочь тем, кто занимается продажами – при помощи устройства продавец может оперативно получить данные о том, что и когда уже приобретал клиент.

Новинка была представлена на выставке в Токио.

Как ожидается, Tele Scouter появится в продаже в Японии в ноябре 2010 года.

Вариант с переводом планируется выпустить на рынок в 2011 году.