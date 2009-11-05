В Японии придуманы очки с субтитрами
Японские ученые придумали очки, которые могут показывать субтитры. Линз у этих очков нет – миниатюрный проектор, закрепленный на оправе, направляет изображение прямо на сетчатку глаза.
Компания NEC, придумавшая новинку, говорит, что планируется создать вариант очков, который мог бы обеспечить синхронный перевод с одного языка на другой.
В этом случае голос при помощи встроенного в устройство микрофона пропускается через специальную программу и переводится в текст, затем он переводится и уже переведенный вариант отправляется на проектор.
По словам представители компании Такаюки Омино, подобный подход может быть особенно важен при конфиденциальных переговорах, когда использование переводчика нежелательно.
Работа с клиентами
Предполагается, что новинка под названием Tele Scouter предназначена в первую очередь для тех, кто работает с клиентскими запросами.
Кроме того, Tele Scouter может помочь тем, кто занимается продажами – при помощи устройства продавец может оперативно получить данные о том, что и когда уже приобретал клиент.
Новинка была представлена на выставке в Токио.
Как ожидается, Tele Scouter появится в продаже в Японии в ноябре 2010 года.
Вариант с переводом планируется выпустить на рынок в 2011 году.