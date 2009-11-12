Литиевый знак для охотников за планетами

Image caption Планеты формируются в дисках, состоящих из пылевидных каменных обломков, вокруг новорожденных звезд

Астрономы, кажется, нашли способ определять звезды, которые - подобно Солнцу - с большой долей вероятности имеют собственные планеты.

До сих пор астрономам с помощью различных типов оборудования и методик удалось обнаружить более 420 планет, обращающихся вокруг иных светил, и в ходе их изучения выяснилось: большинство таких звезд отличаются чрезвычайно низким содержанием лития.

В журнале Nature известный астрофизик Гарик Исраэлян и его коллеги из института астрофизики на Канарских островах пишут, что теперь поиски планет могут быть существенно облегчены: для этого ученые должны концентрироваться на звездах, имеющих определенный состав.

Специалисты полагают, что "литиевый феномен" может объясняться событиями, происходящими на ранней стадии образования звезды.

Согласно существующей теории, планеты формируются из пылевидного материала дисков, появляющихся вокруг новорожденных звезд. Ученые склонны считать, что эти диски и их содержимое влияют на вращение молодой звезды, вследствие чего ее верхний слой уходит вглубь, где сгорает в ходе ядерной реакции внутри звезды.

"Когда вокруг звезд образуются диски, возникает взаимодействие импульсных моментов между диском, планетами и материнской звездой; это взаимодействие влияет на вращение материнской звезды, что, в свою очередь, оказывает воздействие на количество лития", - говорит Гарик Исраэлян.

Кандидаты в материнские звезды

Сравнительно низкое содержание лития с верхних слоях Солнца давно занимало ученых. Исследователи, изучавшие метеориты, состав которых остался неизменным со времени возникновения Солнечной системы, говорят, что уровень содержания лития в нашем светиле должно быть в 140 выше, чем в реальности.

Физики знают, что верхние слои Солнца в его нынешнем виде не в состоянии переносить литий на такую глубину, где этот элемент сгорал бы. На этом основывается предположение, что до сих пор условия были иными.

Результаты этих исследований дают ученым способ определять тип звезд, где наиболее вероятно существование планет. "Допустим, у вас есть 50 или 100 кандидатов в материнские звезды, - объясняет доктор Исраэлян в интервью Би-би-си. - Наиболее вероятно присутствие планет вокруг тех звезд, где меньше всего содержание лития".

Астрономы используют несколько методов обнаружения так называемых экзопланет, то есть планет, находящихся вне пределов Солнечной системы.

Один способ основывается на изменении гравитационного поля материнской звезды под воздействием крупной планеты. Еще один путь - длительное наблюдение за звездой в надежде на проход планеты через лицевую сторону звезды. В таком случае яркость звезды хотя бы несущественно, но меняется.