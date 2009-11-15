Ученые превратили круглых червей в гермафродитов

Image caption Теперь этот нематод производит и сперматозоиды, и яйцеклетки

Удивительно простым изменением генетического кода ученым удалось превратить круглых червей (нематодов) в гермафродитов.

Как пишут они в журнале Science, для этого понадобилось лишь снизить активность двух генетических цепочек.

В принципе эволюционная перемена, приводящая к тому, что популяция мужских и женских особей перерождается в мужские особи и гермафродиты, у многих нематодов происходит естественным путем, и эксперимент, который провели в университете медицины и стоматологии штата Нью-Джерси, был призван продемонстрировать механизмы такой трансформации.

Биолог Рональд Эллис, руководивший исследованием, говорит, что в большинстве своем серьезные эволюционные изменения в пределах одного вида растягиваются во времени настолько, что изучать их на генетическом уровне непросто.

"Однако эта драматичная перемена произошла достаточно недавно, к тому же затронула группу живых существ, о которых нам известно многое, - пояснил он в интервью Би-би-си. - Поэтому мы и взялись за их изучение, чтобы понять, насколько сложные механизмы здесь задействованы".

И, добавляет доктор Эллис, он и его коллеги были удивлены тем, насколько просто все сработало: всего лишь понизив активность двух генетических цепочек, они сумели "взять то, что должно было быть особью женского рода и превратить ее в самооплодотворяющегося гермафродита".

Один из генов, с которыми "поигрались" ученые, участвует в выработке спермы; другой - в ее активации.

Гены перемен

Специалисты используют круглых червей в качестве простых моделей для демонстрации работы эволюционных механизмом на генетическом уровне.

"Мы понимаем, как действует эволюция - как шея жирафа со временем становится все длиннее и длиннее, - объясняет ученый. - Но большинство самых важных изменений - такие как появление глаза, развитие перьев у птиц, крыльев у насекомых - требует создания новых селекционных признаков. И чем лучше мы это понимаем, тем лучше мы можем понимать те перемены, которые привели к появлению человека из наших далеких предков".

Доктор Дэвид Лант, биолог-эволюционист из университета города Халл в Великобритании, который тоже участвовал в эксперименте, сказал в интервью Би-би-си, что работал с большим удовольствием.

"Ученые изучают эволюцию сексуальных систем, потому что это позволяет нам увидеть все силы эволюции сразу, - говорит он. - И настолько мощных систем моделирования, как эта, у нас очень немного".