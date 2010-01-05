Телескоп НАСА обнаружил внеземные миры

Image caption Обнаруженные экзопланеты больше Земли и горячее Солнца (фото НАСА)

Космический телескоп НАСА "Кеплер" обнаружил пять новых планет за пределами Солнечной системы.

Об этом было объявлено на очередном заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне.

Все обнаруженные экзопланеты достаточно велики: от радиуса, в четыре раза превосходящего радиус Земли, до размеров, превышающих размер такой крупной планеты, как Юпитер.

Однако в американском космическом агентстве уверяют, что телескоп очень чувствителен и способен обнаруживать и гораздо меньшие тела.

Телескоп "Кеплер" был выведен на орбиту в марте 2009 года. В него вмонтирована самая большая фотокамера из всех когда-либо запускавшихся в космос.

Его задача – вести постоянное и одновременное наблюдение за более чем 100 тыс. звезд.

Для обнаружения экзопланет используется так называемый транзитный метод: телескоп регистрирует затемнения на поверхности звезд, образуемых вследствие прохождения космических тел.

Горячее Солнца

Все пять обнаруженных планет вращаются на очень низких орбитах. Один оборот вокруг родительских звезд они совершают за 3-5 дней.

Им были даны имена – "Кеплер" – 4Б, 5Б, 6Б, 7Б и 8Б.

Ученые полагают, что температура поверхности планет превышает температуру раскаленной лавы, которая составляет от 1200 до 1650 градусов по Цельсию.

Такой вывод астрономы сделали на основании того, что экзопланеты расположены очень близко к родительским звездам, а те, в свою очередь, горячее Солнца.

"Я бы даже сказал, что две верхние планеты горячее, чем расплавленное железо, и похожи на горнила. Они настолько горячи, что предположить там существование каких-либо признаков жизни, безусловно, невозможно", - говорит Билл Бораки, ученый исследовательского центра НАСА.

Наибольший интерес для ученых представляет "Кеплер"- 7Б. Из всех когда-либо открытых экзопланет она обладает наименьшей плотностью – 0,17 граммов на один кубический сантиметр.

"Это удивительно легкая планета. Я уверен, что астрономы-теоретики непременно постараются изучить ее структуру", - считает Бораки.