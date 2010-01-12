Полные бедра "полезны для здоровья"

Image caption Дженнифер Лопес покорила публику своими пышными формами

По заявлению британских специалистов, жировые отложения на ягодицах, бедрах и ляжках – полезны для здоровья, поскольку предупреждают проблемы с метаболизмом и болезни сердца.

Жир на бедрах вбирает в себя опасные жирные кислоты и содержит противовоспалительное вещество, которое предупреждает закупоривание артерий, утверждают эксперты.

Как отмечает группа ученых из Оксфорда, лучше иметь большие ягодицы, чем объемную талию, которая не обеспечивает такой защиты. Возможно, имеет смысл разработать методику наращивания жировой прослойки на бедрах, пишут они в International Journal of Obesity ("Международном журнале об ожирении").

В будущем врачи, возможно, будут рекомендовать использовать различные методы для перераспределения жира в организме в целях защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней, связанных с обменом веществ, таких как диабет.

По словам ученых, почти полное отсутствие жира на бедрах может способствовать серьезным проблемам с обменом веществ, как, например, при синдроме Иценко – Кушинга.

Формы, а не вес

Значение имеет форма тела и места отложения жира. Жир на бедрах и ляжках – это хорошо, а вокруг живота – плохо. Константинос Манолопулос, Оксфордский университет

Согласно исследованиям, избавиться от жира на ягодицах и бедрах труднее, чем от жира на талии.

Возможно, это обстоятельство многих не радует, однако в нем есть определенная польза: если жир расщепляется слишком быстро, он выделяет много цитокинов, которые вызывают воспаление в организме. Цитокины также связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсулинорезистентностью и диабетом.

Более медленные темпы расщепления жира на бедрах также способствуют выработке большего количества гормона адипонектина, который защищает артерии и помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и сжигание жира.

Напротив, жировые отложения в области живота увеличивают риск диабета и болезней сердца.

Константинос Манолопулос из Оксфордского университета, возглавлявший этот проект, отмечает: "Значение имеет форма тела и места отложения жира. Жир на бедрах и ляжках – это хорошо, а вокруг живота – плохо".

В идеале, считает ученый, чем больше жира на бедрах, тем лучше, если живот остается плоским. "К сожалению, обычно жир набирается и там, и там", - добавляет он.

Фотини Розакеас из Британского фонда сердечно-сосудистых заболеваний находит эти изыскания весьма полезными: "Эти исследования помогают нам лучше понять, как себя ведет жир в организме, и, следовательно, разработать новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами кровообращения".

"Если вы страдаете избыточным весом или ожирением, или же у вас большой объем талии, необходимо изменить свой стиль жизни, например, начать есть здоровую пищу и регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы сократить риск сердечных заболеваний", - рекомендует Розеакис.