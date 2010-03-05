Ученые: анализ ДНК может помочь найти наилучшую диету

Image caption Те, кто придерживался соответствующей генотипу диеты, потерял больше веса

Анализ ДНК каждого отдельного человека может помочь с большей точностью определить самую подходящую для него диету, говорят американские ученые-специалисты по нутригеномике из Стэнфордского университета.

Ученые провели исследование, в котором приняла участие 101 женщина. Результаты работы показали, что те из добровольцев, для которых была подобрана индивидуальная система питания на основе анализа их ДНК, потеряли в два или даже в три раза больше веса, чем остальные.

Результаты проведенной работы исследователи представили на конференции Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний.

Нутригеномика – относительно новая наука, которая занимается изучением влияния человеческого генома на индивидуальные особенности обмена веществ и позволяет подобрать подходящую персональную диету для быстрого и безопасного снижения веса.

"Подходящие" и "неподходящие" диеты

Ученые проанализировали данные 101 белой женщины, у каждой из которых был взят мазок с внутренней поверхности щеки, содержащий образец ее ДНК.

Исследователи разделили участниц на три группы согласно их генотипам. В течение года добровольцы находились либо на очень низкоуглеводной диете, либо на обычной низкоуглеводной, но с высоким содержанием белков, либо же на диете с низким или очень низким содержанием жиров.

Результаты эксперимента показали, что участницы, которые придерживались соответствующей их генотипу диеты, теряли на протяжении года в два-три раза больше веса, чем те, которые находились на "неподходящей" диете.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые говорят, что потребуется дальнейшее тестирование, прежде чем можно будет начать разработку этой системы питания на коммерческом уровне.

Однако британские эксперты заявили, что в эксперименте принимало участие чрезвычайно мало добровольцев. По словам профессора Кристин Уильямс из Университета Рединга, было бы также важно узнать, какие именно гены изучали американские ученые.

"[Результаты работы] совпадают с нашими исследованиями, показывающими, что определенные генотипы лучше других реагируют на определенный тип жиров, например, в диетах, предусматривающих повышенное количество жирных кислот омега-3", - отметила Уильямс.