К 2015 году в мире "не должны рождаться дети с ВИЧ"

Image caption в Африке в прошлом году родилось 400 тысяч детей с ВИЧ

Всемирный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией объявил, что намерен к 2015 году полностью искоренить один из трех способов передачи ВИЧ - от беременной матери к ребенку.

В опубликованном фондом докладе утверждается, что эта амбициозная цель может быть достигнута, только если финансирование программ здравоохранения останется на том же уровне, а научные исследования в этой области продолжатся в прежнем темпе.

Кроме того, в документе сообщается, что в течение десятилетия можно победить и малярию в тех странах, где имеются очаги этого заболеванием.

"Мир, в котором не будет ни одного ребенка, рожденного с ВИЧ, вполне возможен к 2015 году", - сказал глава фонда Мишель Казачкин.

Авторы доклада убеждены, что в 2009 году работа фонда помогала сохранить ежедневно по меньшей мере 3600 жизней. А всего за семь лет деятельности фонда, с его помощью удалось спасти около 5 млн человек.

Антиреторвирусная терапия

В рамках осуществляемых программ фонд предоставил антиретровирусные лекарства 790 тысячам беременным женщинам-носителям ВИЧ, что составляет около 45% женщин, нуждающихся в медицинских препаратах. Если текущее финансирование будет продолжаться, говорят в фонде, то эту цифру можно довести до 100%.

Для сравнения, по словам Казачкина, в Африке в прошлом году родились 400 тысяч детей с ВИЧ, в то время как во Франции только четыре. Это доказывает, что передачу вируса от матери к ребенку можно предотвратить с помощью усиленной лекарственной терапии.

Руководитель Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) Мишель Сидибе сказал, что несколько лет назад в Африке антиретровирусные лекарства получали 50 тысяч человек, а в настоящее время – 3, 5 млн.

Однако, по словам Сидибе, несмотря на прогресс, борьба с болезнью еще не окончена.

"Каждый день инфицируется 7400 человек, и более 5000 умирает от СПИДа. На двух людей, которым мы предоставляем лечение, приходится пять заразившихся", - заключил Сидибе.

Всемирный Фонд по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом был создан в 2002 году, чтобы привлечь к кампании как общественные, так и частные средства. За семь лет существования фонд реализовал программ помощи на сумму 10 млрд долларов.