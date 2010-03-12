Британские ученые решили загадку петухов-гермафродитов

Image caption Левая, светлая сторона этой особи - мужская. Правая, коричневая - женская

Британские ученые говорят, что решили загадку петухов-гермафродитов. Речь идет о феномене, приводящем к тому, что в среднем один из 10 тысяч цыплят, вылупляющихся из яйца, является полусамцом, полусамкой.

В средние века такие особи (на научном языке они называются гинандроморфными) сжигались на месте: их считали колдовскими. Теперь же они помогают исследователям понять эволюцию птиц и, возможно, рептилий.

Раньше считалось, что клетки получают от гормонов инструкции о том, развиваться ли им в мужском или женском направлении. Именно так происходит у млекопитающих, в том числе и у людей, и это приводит, в частности, к появлению вторичных половых признаков, таких как растительность на лице у мужчин или грудь у женщин.

Image caption Руководил исследованием доктор Майкл Клинтон

Однако ученые из института Рослина при Эдинбургском университета в Шотландии выяснили, что клетки птиц не нуждаются в гормональном программировании, чтобы "понять", быть им мужскими или женскими: эту информацию они получают наследственным путем - и сохраняют ее даже в том случае, если перемешиваются между собой в одной отдельно взятой особи.

А это приводит к тому, что у полукур-полупетухов две половины тела отличаются друг от друга: у них различное оперенье, различное сложение, различная мускульная структура. С мужской стороны птица будет крупнее, с женской - стройнее. Этот фактор влияет даже на то, как выглядит бородка под клювом и шпоры на ногах.

Практическое применение

Руководил работой исследователей, о которой пишет специализированный журнал Nature, доктор Майкл Клинтон из Рослинского института. Он говорит, что выводы, к которым пришел он его коллеги, достаточно неожиданны.

Image caption Полукурица-полупетух - это уникальный способ взглянуть на эволюцию птиц

"Изучая этих птиц, мы изначально рассчитывали на то, что они не будут полусамцами-полусамками, - поясняет он. - Мы думали, что будет наблюдать мутацию в их организмах. Однако мы обнаружили, что они изначально были полукурами-полупетухами, и это показывает нам, что у птиц и у млекопитающих системы разные".

Ученые решили проверить эту гипотезу при помощи ряда сложных экспериментов.

"Если внедрить женские клетки в организм самца, они развиваются в нормальные ткани, но при этом все равно ведут себя как женские клетки", - продолжает доктор Клинтон.

Он и его коллеги надеются на то, что результаты их работы можно будет практически незамедлительно применить в птицеводстве.

"Если мы сможем понять, чем различаются самцы и самки, тогда мы можем представить ситуацию, когда у самок будут развиваться те же характеристики, что у самцов, - объясняет ученый. - А это увеличит производительность и позитивно скажется на продовольственной безопасности".

Однако если подобные механизмы - пусть даже в мизерных масштабах - работают и в млекопитающих (в том случае, если они унаследованы от эволюционных предков - рептилий), то эта работа шотландских экспертов может пролить свет и на некоторые давние загадки, касающиеся здоровья человека. К примеру, почему женщины в среднем живут дольше мужчин, или почему мужчины сталкиваются с более существенным риском инфарктов".

"Но это потребует куда большего количества исследований", - предупреждает доктор Клинтон.