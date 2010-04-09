В Южной Африке нашли останки предков человека

Image caption Профессор Диркс на месте находки

Южноафриканские ученые нашли в пещерном комплексе Малапа недалеко от Йоханнесбурга хорошо сохранившиеся окаменелые останки двух гоминидов (человекоподобных существ).

Останки принадлежат женщине и мужчине-подростку, жившим немногим менее двух миллионов лет назад.

Поскольку их нашли примерно в метре друг от друга, ученые предполагают, что они, возможно, были матерью и сыном, либо, по крайней мере, принадлежали к одной стае и знали друг друга, и погибли одновременно.

Останки наших далеких предков были обнаружены на дне огромной ямы, которая являлась пещерой, пока ее крыша не обрушилась под воздействием дождей и ветра.

Похоже, что женщина и мальчик не смогли выбраться из пещеры во время тропического ливня, застряли там и утонули, а потом их тела смыло водой в подземное озеро, где они сохранились в образовавшемся за тысячелетия слое насыщенной кальцием твердой осадочной породы.

Рядом с останками людей лежат кости животных - саблезубого тигра, антилопы, мышей и кроликов. Поскольку они не стали добычей охотников за падалью, можно предположить, что животные, как и люди, погибли внезапно и были погребены быстро.

"Мы предполагаем, что люди и животные оказались в ловушке, а потом были погребены в результате некоего стихийного бедствия, говорит участник поисковой группы профессор Пол Диркc из Университета Джеймса Кука в австралийском штате Квинсленд.

"Недостающее звено" или люди?

Еще более интересный вопрос, чем возможные родственные отношения погребенных в пещере - являлись ли они предками современных людей, или представителями боковой ветви эволюции?

Руководитель группы исследователей профессор Ли Бергер из южноафриканского университета Витватерсранда придерживается первой точки зрения, и относит останки к виду Australopithecus sediba ("австралопитек седибский").

Слово "седиба" на местном языке сесото означает "источник".

Впервые останки существ этого вида были найдены в знаменитой долине, названной "Колыбель Человечества" и объявленной затем объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в августе 2008 году.

"Находка принадлежит к периоду 1,8-2 млн лет назад, когда, собственно, происходил переход от обезьяны, передвигающейся на двух ногах, к собственно человеку", - заявил Би-би-си Ли Бергер. - Именно этот период чрезвычайно скудно представлен в плане ископаемых останков".

Другие ученые полагают, что седибские австралопитеки - не предки современных людей, а представители другой эволюционной ветви.

Мелкие зубы, выступающий нос, развитый таз и длинные ноги роднят их с людьми, тогда как непропорционально длинные руки и маленький объем черепной коробки указывают на принадлежность к более древнему виду.

Image caption Здесь, по мнению ученых, зародился род человеческой

Обилие различных останков в Малапе даст антропологам работу на много лет вперед.

Как сообщил журнал Science, на днях обнаружены останки еще двух существ, которые осторожно извлекают из горной породы.

Место нынешних раскопок было найдено благодаря сервису Google Earth - интерактивной карте мира с возможностью просмотра изображений со спутника. Сервис позволил ученым определить наиболее перспективные места захоронения ископаемых останков.

Первую кость в "Колыбели Человечества" нашел девятилетний сын профессора Бергера Мэттью.

"Я перевернул камень и увидел торчащую кость - потом оказалось, то была ключица, - рассказал он Би-би-си. - Я не знал, что это, подумал, кость антилопы. Позвал отца, а он, не дойдя до меня метров пять, вдруг принялся чертыхаться. Спрашиваю: "Что я сделал не так?", - а он: "Ничего, ничего, ты нашел гоминида!".

Бергер говорит, что объявит в Южной Африке конкурс на лучшее имя для найденной им древней женщины. Жившая 3,2 млн лет назад представительница вида Australopithecus afarensis ("австралопитек афарский"), чьи кости были найдены в Эфиопии, известна всему миру как "Люси".

По мнению большинства ученых, родиной человека является именно Африка. Пути эволюции предков человека и шимпанзе разошлись около 6 млн лет назад, примерно 4 млн лет назад наши прародители перешли от древесного к наземному образу жизни и стали передвигаться на двух ногах, а первые люди, физически похожие на нас, возникли примерно 2,5 млн лет назад.

Когда и под влиянием чего они обрели разум и стали использовать орудия, науке пока неизвестно.