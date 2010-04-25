Хокинг советует держаться подальше от инопланетян

Image caption Хокинг считает, что инопланетяне могут использовать Землю лишь как источник ресурсов

Инопланетяне существуют, но людям с ними лучше не встречаться, считает известный британский астрофизик Стивен Хокинг.

Ученый, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидной коляске, рассказал о своих предположениях относительно жизни за пределами нашей планеты в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel.

Хокинг, который говорит с помощью аппарата, синтезирующего человеческую речь, рассуждает о внеземных мирах не в первый раз - ученый прославился на весь мир благодаря разошедшейся 10-миллионным тиражом книге "Краткая история времени" о происхождении Вселенной.

В новом сериале Хокинг заявил, что иные формы жизни, скорее всего, существуют во многих уголках Вселенной - но инопланетяне могут просто-напросто использовать Землю как источник ресурсов, с тем, чтобы мимоходом захватить ее и двинуться дальше.

"Если прилетят жители других миров, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие", – сказал ученый.

Таким образом, вместо того, чтобы пытаться установить контакт с иноземными существами, нам наоборот нужно постараться его избежать, говорит Хокинг.

Мы не одни

Если прилетят жители других миров, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие Стивен Хокинг, ученый

Уже много лет люди отправляют в космос беспилотные аппараты с изображениями человека и с детальными диаграммами, указывающими расположение нашей планеты.

Кроме того, в космос регулярно посылают радиосигналы – с надеждой на то, что их заметят иноземные цивилизации.

Во Вселенной более 100 млрд различных галактик, а в каждой галактике – сотни миллионов звезд. Поэтому вполне разумно предположить, что Земля – далеко не единственная планета, где существует жизнь, считает ученый.

"По моему математическому разумению, одни лишь цифры заставляют думать, что инопланетяне существуют. Реальная проблема заключается в том, чтобы выяснить, как они выглядят", - отметил он.

Ящерицы или микробы?

Image caption Вопрос об облике инопланетян давно занимает ученых

Создатели телесериала показали несколько версий облика обитателей иных миров – от двуногих травоядных до летающих желтых, похожих на ящериц хищников.

Однако Хокинс считает, что большая часть обитателей Вселенной, скорее всего, подобна микробам.

В недавнем интервью журналистам телесериала Би-би-си "Чудеса Солнечной системы" профессор Брайан Кокс из университета Манчестера в Британии также высказал предположение о существовании жизни в нашей галактике - например, в океанах под ледяными покровами на Европе, одном из спутников Юпитера.

По его словам, живые примитивные существа также могут существовать и на Марсе.

"Обо всем этом мы узнаем лишь когда появится следующее поколение космических аппаратов, созданных специально для поиска внеземной жизни, и когда эти аппараты отправятся на спутники Юпитера и на пустынные пространства Марса", - отметил Кокс.