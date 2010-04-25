Хокинг советует держаться подальше от инопланетян
Инопланетяне существуют, но людям с ними лучше не встречаться, считает известный британский астрофизик Стивен Хокинг.
Ученый, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидной коляске, рассказал о своих предположениях относительно жизни за пределами нашей планеты в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel.
Хокинг, который говорит с помощью аппарата, синтезирующего человеческую речь, рассуждает о внеземных мирах не в первый раз - ученый прославился на весь мир благодаря разошедшейся 10-миллионным тиражом книге "Краткая история времени" о происхождении Вселенной.
В новом сериале Хокинг заявил, что иные формы жизни, скорее всего, существуют во многих уголках Вселенной - но инопланетяне могут просто-напросто использовать Землю как источник ресурсов, с тем, чтобы мимоходом захватить ее и двинуться дальше.
"Если прилетят жители других миров, то последствия могут быть такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку – то есть не самые лучшие", – сказал ученый.
Таким образом, вместо того, чтобы пытаться установить контакт с иноземными существами, нам наоборот нужно постараться его избежать, говорит Хокинг.
Мы не одни
Уже много лет люди отправляют в космос беспилотные аппараты с изображениями человека и с детальными диаграммами, указывающими расположение нашей планеты.
Кроме того, в космос регулярно посылают радиосигналы – с надеждой на то, что их заметят иноземные цивилизации.
Во Вселенной более 100 млрд различных галактик, а в каждой галактике – сотни миллионов звезд. Поэтому вполне разумно предположить, что Земля – далеко не единственная планета, где существует жизнь, считает ученый.
"По моему математическому разумению, одни лишь цифры заставляют думать, что инопланетяне существуют. Реальная проблема заключается в том, чтобы выяснить, как они выглядят", - отметил он.
Ящерицы или микробы?
Создатели телесериала показали несколько версий облика обитателей иных миров – от двуногих травоядных до летающих желтых, похожих на ящериц хищников.
Однако Хокинс считает, что большая часть обитателей Вселенной, скорее всего, подобна микробам.
В недавнем интервью журналистам телесериала Би-би-си "Чудеса Солнечной системы" профессор Брайан Кокс из университета Манчестера в Британии также высказал предположение о существовании жизни в нашей галактике - например, в океанах под ледяными покровами на Европе, одном из спутников Юпитера.
По его словам, живые примитивные существа также могут существовать и на Марсе.
"Обо всем этом мы узнаем лишь когда появится следующее поколение космических аппаратов, созданных специально для поиска внеземной жизни, и когда эти аппараты отправятся на спутники Юпитера и на пустынные пространства Марса", - отметил Кокс.