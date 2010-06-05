Как тараканы рассказывают друг другу о вкусной еде

Image caption Ночная сцена, ужасающая любую хозяйку

Тараканы передают друг другу информацию о том, где лежит вкусная еда, при помощи некоего химического обмена, полагают британские ученые.

Похоже, что эти насекомые, которых мало кто переносит на дух, принимают коллективные решения по поводу источников пищи; к такому выводу пришли специалисты из колледжа королевы Марии, входящего в структуру Лондонского университета.

Результатами исследования ученые делятся на страницах журнала "Поведенческая экология и социобиология". Выводы ученых позволяют лучше понять природные механизмы, благодаря которым люди нередко обнаруживают огромныя скопления тараканов на своих кухнях по ночам.

Руководил работой доктор наук Матье Лихоре из школы биологических и химических исследований колледжа королевы Марии, который замечает: люди куда чаще убивают тараканов, чем занимаются их изучением. "Я могу это понять, - признал исследователь в интервью Би-би-си. - Но это приводит к тому, что мы не очень хорошо разбираемся в их поведении".

Image caption Похоже, они принимают коллективные решения по поводу источников пищи

В целом есть представление о том, что неприятные насекомые питаются отдельно друг от друга. "Но это определенно неправда, - говорит доктор Лихоре. - Любой, у кого в доме есть тараканы, скажет вам, что это не так: они встречаются группами".

Феромоны питания

Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что насекомые общаются друг с другом, Лихоре и его коллеги провели тест, в ходе которого предложили этим созданиям пищу на выбор.

"Мы выпустили их на небольшую арену, на которой было два идентичных источника пищи, - рассказывает он. - Если бы они не общались, то, скорее всего, разбились бы на две равные группы".

Однако на деле вышло иначе: большинство голодных тараканов устремились к одному куску пищи, тогда как второй остался практически нетронутым. Кроме того, наблюдая за отдельными особями, экспериментаторы заметили: чем больше тараканов собираются у одного источника пищи, тем дольше каждый из них останется у этого источника.

"Мы не знаем, как они общаются, но понимаем, что они используют химические вещества, - говорит доктор Лихоре. - И это наш следующий шаг: определить те вещества, которыми они пользуются. Эти наблюдения велись параллельно с математическим моделированием, которое свидетельствует: тараканы общаются друг с другом, контактируют в тот момент, когда уже находятся у источника пищи".

Ученый считает, что тараканы подают друг другу сигналы при помощи "феромона питания" - некоего вещества, которое, возможно, содержится в их слюне, либо при помощи углеводорода, вырабатываемого их организмами.

"Мы думаем, они натыкаются на другого таракана, прикасаются к нему - и думают: "Ага, это тоже таракан, и он ест что-то вкусное, дай-ка я останусь", - объясняет исследователь.

По его мнению, исследования в этой сфере могут способствовать производству феромона питания. Его можно будет использовать в борьбе с насекомыми, при помощи которого инсектицидные препараты и ловушки для тараканов станут более эффективными.