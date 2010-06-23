Геи лучше запоминают лица, считают ученые

Image caption Чужая голова - потемки, но только не для исследователей из Йорка

Геи намного лучше запоминают лица и могут выделить из толпы знакомого намного успешнее, чем мужчины традиционной ориентации.

К такому выводу пришли ученые из университета Йорка, которые заключили, что гомосексуалисты, как и женщины, в равной мере задействуют оба полушария мозга.

Группа исследователей изучила влияние пола, сексуальной ориентации и преобладания правой или левой руки на способность людей запоминать и различать лица.

В ходе экспериментов выяснилось, что геи, как и гетеросексуальные женщины, мыслят билатерально, то есть задействуют при этом оба полушария мозга, в то время как у мужчин с традиционной ориентацией за эту функцию отвечает лишь правое полушарие.

Особая настройка

"Все свидетельствует о том, что геи и женщины различают лица билатерально. Это позволяет им быстрее обрабатывать информацию, хранящуюся в мозге", - утверждает автор исследования Дженнифер Стивс.

В ходе экспериментов добровольцам предлагалось запомнить десять фотографий, а потом попытаться отличить их от 50 других снимков, которые им показывали лишь несколько долей секунды.

Все фотографии были черно-белыми, и любые запоминающиеся черты, вроде родимых пятен или необычно густых бровей, были на них заретушированы.

От участников эксперимента требовали как можно быстрее и точнее отметить новые лица.

Одновременно Стивс с коллегами решила выяснить, как влияет на выполнение таких заданий преобладающая рука.

Выяснилось, что гетеросексуальные левши лучше распознавали лица, чем правши и даже праворукие геи.

Считается, что преобладание руки также связано с функционированием полушарий мозга и половой ориентацией; ранее исследования показали, что геи на 39% чаще гетеросексуалов бывают левшами.

"Результаты наших исследований подтверждают то, что уже известно о зависимости способности к узнаванию лиц от пола и половой ориентации", - говорит Стивс.

Анатомические исследования мозолистого тела (corpus callosum), которое отвечает за взаимодействие двух полушарий мозга, также указывают на то, что у женщин и мужчин-левшей мозолистое тело больше, а кора головного мозга более симметрична, чем у мужчин-правшей.