На Манхэттене нашли остов корабля, зарытого в XVIII веке

Image caption На "Граунд зеро" постоянно дежурят археологи

На корпус старого корабля наткнулись рабочие в центре Нью-Йорка, на том месте, где до 11 сентября 2001 года стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Каркас длиной в 9,8 метра был закопан на Манхэттене в XVIII веке, считают специалисты, с тем чтобы отвоевать немного земли у реки Гудзон.

Археолог Молли Макдональд предполагает, что корабль удастся полностью извлечь из земли уже в ближайшие часы. Неясно, удастся ли при этом сохранить в целости сколько-нибудь существенные фрагменты корпуса, но ученый надеется заполучить хотя бы образцы древесины.

"Мы в основном очищаем его руками: он, знаете ли, очень хрупкий", - говорит Макдональд.

Записать и проанализировать

Она и ее коллега Майкл Паппалардо работают на AKRF, компанию, которая занимается документированием артефактов, обнаруженных на "Граунд зеро" - там, где в сентябре 2001 года самолеты врезались в небоскребы.

Во вторник утром, когда рабочие, строящие новый Всемирный торговый центр, наткнулись на корпус корабля, Макдональд и Паппалардо находились на дежурстве.

"Мы заметили гнутые брусья, поднятые на землю ковшом экскаватора, - рассказывает археолог. - Вскоре после этого мы нащупали шпангоут корабля, стали его очищать, и на протяжении последних двух дней проявился весь каркас".

В нескольких метрах от него был найден большой якорь, но ученые не уверены, в том, что он именно с этого корабля.

Сейчас они стараются максимально быстро записать и проанализировать все возможные данные о корабле, поскольку, оказавшись на воздухе, старое дерево начало очень быстро разлагаться.