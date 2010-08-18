Человек не виновен в вымирании мамонтов

Image caption Мамонты воспользовались отступлением лесов, говорят ученые

Причиной вымирания мамонтов были климатические изменения, а не деятельность человека, утверждают авторы исследования, проведенного при помощи компьютерного моделирования.

Ученые из Даремского университета в Великобритании считают, что шерстистые мамонты вымерли из-за исчезновения пастбищ, служивших источником пищи древних животных. По их мнению, это случилось после самой холодной фазы последнего ледникового периода, которая продолжалась 21 тысячу лет назад.

Споры о причинах вымирания мамонтов продолжаются многие годы.

Главной причиной сокращения популяции и вымирания мамонтов, как и многих других крупных травоядных животных, были изменения климата и их влияние на растительность Брайан Хантли, Даремский университет

Некоторые ученые считают, что дальних родственников современных слонов истребили люди, которых в тот момент на Земле становилось все больше.

Другие предполагают, что мамонты исчезли из-за некоего природного катаклизма – наподобие падения гигантского метеорита.

Исследование, проведенное британскими учеными, подкрепляет мнение тех, кто уверяет, что исчезновение мамонтов – это следствие климатических изменений.

"Наши результаты говорят о том, что главной причиной сокращения популяции и вымирания мамонтов, как и многих других крупных травоядных животных, были изменения климата и их влияние на растительность", - говорит профессор Брайан Хантли из Даремского университета.

Мамонтов убили леса?

Хантли и его коллеги основывают свои доводы на компьютерной модели изменений растительности Европы, Азии и Северной Америки за последние 42 тысячи лет. При этом учитывались данные о климате на планете, а также сведения о том, как те или иные растения развиваются в различных климатических условиях.

Выяснилось, что холодный и сухой климат ледникового периода, когда в атмосфере резко снизилось количество углекислого газа, не способствовал росту лесов. Вместо них на Земле появилось множество пастбищ, которые создали идеальные условия для роста популяции крупных травоядных животных, в том числе мамонтов.

Однако после того, как льды стали отступать, концентрация углекислого газа начала расти, и место широких лугов вновь заняли леса.

"На пике ледникового периода у мамонтов и других крупных травоядных было много пищи, - говорит Хантли. – Но когда мы перешли к послеледниковой стадии, деревья постепенно вытеснили травяные экосистемы, и размер пастбищ значительно сократился".

Мамонты водились во многих районах Европы, однако примерно 14 тыс. лет назад они мигрировали в северные районы Сибири и окончательно вымерли приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры.