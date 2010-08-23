Микробы перенесли полтора года в космическом вакууме

Image caption Деревня Бир на южном побережье Англии известна своими меловыми утесами

Микробы с меловых утесов на южном побережье Англии, сумели пережить полтора года в условиях открытого космоса.

В 2008 году образец меловой породы с бактериями, взятый в районе Дувра близ рыбачьей деревни Бир, был закреплен на внешней оболочке Международной космической станции.

Ученые, проводившие этот эксперимент, собирались выяснить, какие земные организмы могут вынести длительное пребывание в космосе.

Бактерии Gloeocapsa встречаются в Антарктиде и в тропических пустынях, и кроме способности образовывать колонии, они могут иметь также особый механизм восстановления ДНК профессор Чарльз Кокелл, Открытый Университет, Милтон-Кинз

Бактерии оказались единственными организмами, сохранившими жизнеспособность после возвращения на Землю. Он пережили резкие перепады температуры, жесткое ультрафиолетовое излучение и полное отсутствие влаги.

Сейчас ученые пытаются объяснить механизм, который позволил бактериям выжить в вакууме. Его понимание может бросить свет на тайну распространения жизни во Вселенной.

Бактерии находятся в лаборатории Открытого университета в городе Милтон-Кинз в Англии.

Всюду жизнь

Image caption Колония микробов, вернувшихся из космоса, сейчас растет в лаборатории в Милтон Кинз

"Эти бактерии могут стать основой будущих систем утилизации отходов жизнедеятельности при дальних космических полетах, - говорит доктор Карен Олссон-Франсис, которая возглавляет группу исследователей.

"В случае же создания постоянных баз на поверхности Луны или Марса, такие бактерии могли бы использоваться для извлечения из местных горных пород полезных ископаемых", - продолжает она.

Такого рода исследования также могут стать вкладом в теорию панспермии, которая утверждает, что органическая жизнь распространяется в виде спор по Вселенной.

Подобные эксперименты ставились и ранее, но впервые фотосинтезирующие цианобактерии сумели выдержать столь длительный срок в космическом вакууме.

Эти бактерии, которые обозначаются как OU-20, весьма напоминают группу бактерий под названием Gloeocapsa.

Они обладают толстыми клеточными оболочками и образуют массивные колонии, что позволяют им выжить в условиях жесткого ультрафиолетового облучения и вакуумной возгонки воды.

"Бактерии Gloeocapsa встречаются в Антарктиде и в тропических пустынях, и кроме способности образовывать колонии, они могут иметь также особый механизм восстановления ДНК", - сообщил профессор Чарльз Кокелл, который также входит в группу исследователей.

Не первый результат

Подобный эксперимент проводился в 2007 году на борту российского спутника "Фотон-М3". Он получил обозначение "Биопан-6" и в его ходе исследовалось выживание различных микроорганизмов в условиях космического вакуума в течение 10 дней.

Тогда до конца эксперимента дожили только тихоходки - микроскопические беспозвоночные, населяющие водоемы и тонкие водные пленки в почве, мхах и другой среде.