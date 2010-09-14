Ген близорукости сулит избавление от очков

Image caption Очки уже сотни лет сопровождают развитие цивилизации

Ученые обнаружили ген, который вызывает близорукость у человека. Это открытие может породить новые методы лечения одного из самых распространенных глазных заболеваний.

Все мы помним, что очки далеко не всегда были аксессуаром моды. Детские обидные прозвища – "очкарик", дразнилки - "у кого четыре глаза, тот похож на водолаза" – многим приходилось в детстве терпеть такое.

Близорукость, признаком которой является размытость воспринимаемого глазом зрительного образа, часто начинается в детстве. Сейчас от нее страдает каждый третий взрослый британец. Однако появилась надежда, что в течение ближайшего десятилетия число близоруких начнет сокращаться.

Вызывающий близорукость ген обнаружили медики из лондонского Кингз-колледжа. Они убеждены, что на основе этого отрытия могут быть созданы лекарства, способные предотвращать искажения в росте глаза, которые вызывают это заболевание.

Даже если бы нам удалось справиться с близорукостью, останется дальнозоркость, а также возрастные изменения глаз, которые не корректируются даже лазерной хирургией Карен Спарроу, сотрудница Ассоциации офтальмологов

По мнению руководителя группы исследователей доктора Криса Хаммонда, через 10 лет близорукость можно будет лечить каплями для глаз.

"Мы уже много лет знаем, что наследственность является важнейшим фактором риска в случае близорукости", - заявил он.

Помогли близнецы

Специалисты из Кингз-колледжа в течение 12 лет изучали 4 тысячи близнецов. Им удалось идентифицировать ген RASGRF1, который имеет общие варианты у людей, страдающих близорукостью. Отдельное исследование в Голландии выявило второй такой ген, и доктор Хаммонд считает, что с этим заболеванием связано несколько генов.

Близорукость возникает из-за того, что глазное яблоко вырастает слишком большим и перестает правильно фокусировать свет. Большинство детей рождается дальнозоркими, но по мере роста их глаза начинают лучше видеть близко расположенные предметы. У детей и подростков, которые заболевают близорукостью, глаз продолжал рост сверх отведенных ему сроков.

Доктор Хаммонд полагает, что уже в скором будущем будут созданы лекарства, способные блокировать генетические пути, по которым идут сигналы о продолжении роста глазного яблока.

Это может привести со временем к резкому сокращению числа людей, вынужденных носить очки. В странах, где люди проводят много времени за чтением и компьютерным экраном, это особенно актуально.

История очков Люди догадывались о возможности коррекции зрения с помощью увеличительных стекол задолго до появления первых очков

Считается, что первые очки создал в 1284 году Сальвино Д'Армате, живший на территори современной Италии, хотя документального подтверждения этого нет

Первые свидетельства существования очков относятся к 1289 г.

В начале 18 века лондонский оптик Эдвард Скарлетт добавил к очкам дужки

Спустя еще столетие один из основателей США Бенджамин Франклин изобрел бифокальные линзы

К началу XX века ношение очков вызывало еще некоторое сопротивление, но в 30-е годы благодаря Голливуду они вошли в моду

Даже в наши дни в таких странах как Аргентина и Бразилия молодые люди стесняются носить очки

Так, в Сингапуре 80% населения страдают близорукостью, что объясняется высокой нагрузкой на глаза в школьные годы.

Более трех миллионов британцев носят контактные линзы, и все большее число людей проходят лазерную коррекцию зрения.

Но, по мнению Карен Спарроу, сотрудницы Ассоциации офтальмологов, очки останутся с нами даже в случае полного успеха новых методов генной терапии.

"Даже если бы нам удалось справиться с близорукостью, останется дальнозоркость, а также возрастные изменения глаз, которые не корректируются даже лазерной хирургией", - говорит она.

До появления новых лекарств, основанных на недавнем открытии британских генетиков, пройдет немало времени. Они еще должны будут пройти серию клинических испытаний для устранения возможных побочных эффектов.