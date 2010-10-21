Угроза смерти от малярии в Индии серьезно недооценивается

Image caption По данным ВОЗ, в Индии от малярии умирает от 10 до 21 тыс. человек в год

Данные, опубликованные в медицинском журнале Lancet, свидетельствуют о том, что число жертв малярии в Индии в 13 выше, чем официально признано статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Авторы статьи пришли к выводу, что ежегодно от малярии в Индии погибает более 200 тысяч человек.

По итогам проведенного исследования ученые также ставят под сомнение всю статистику смертности от малярии в мире.

В ВОЗ приветствовали попытку независимого анализа ситуации, однако отметили, что приведенные исследователями цифры чрезмерно высоки.

Сосчитать реальное число жертв малярии крайне сложно. Большинство диагностируемых случаев не заканчиваются гибелью пациентов.

В случае Индии большинство больных умирает в сельской местности в собственных домах, часто не получая никакой профессиональной медицинской помощи.

Всего от инфекционных заболеваний, главным симптомом которых является высокая температура, в стране ежегодно умирает 1,3 млн человек.

Image caption Малярию разносят комары. Для профилактики насекомых уничтожают

В основе публикации в Lancet лежит масштабное исследование, проведенное при поддержке Национального института здравоохранения США, Канадского научно-исследовательского института здравоохранения и Института Ли Ка-шин.

Группы интервьюеров опрашивали родственников умерших людей, выясняя, как именно наступила смерть.

После чего два врача изучали полученные описания, выясняя, могла ли наступить смерть в результате заражения малярией.

Этот метод медики называют "вербальной аутопсией".

В общей сложности были изучены 122 тысячи случаев преждевременной смерти с 2001 по 2003 год.

Согласно выводам исследователей, ежегодно жертвами малярии становились 205 тысяч человек в возрасте до 70 лет. Большинство из них были жителями сельской местности.

По оценкам ВОЗ, в 2006 году жертвами малярии в Индии стали от 10 до 21 тысячи человек.

Доктор Роберт Ньюман, возглавляющий всемирную программу ВОЗ по борьбе с малярией, считает опубликованное в Lancet исследование полезной работой, однако считает, что выводы преувеличены.

В случае с анализом смертности от малярии вербальную аутопсию, считает доктор Ньюман, нельзя считать заслуживающим доверия методом, так как описываемые симптомы характерны для многих других заболеваний.

А вместе с "неправдоподобно высоким коэффициентом заболеваемости", это указывает на необходимость дополнительной проверки данных, говорит представитель программы ВОЗ.

О срочной необходимости дополнительных исследований и корректировки существующих методов анализа говорят и авторы последнего исследования.

Один из руководителей проекта, профессор Прабхат Джа из медицинского исследовательского центра в Торонто, указывает на то, что Индия – самая густонаселенная страна, где малярия убивает удивительно большое число детей и взрослых.

Медики предполагают, что стоит перепроверить статистику смертности от малярии в таких странах как Бангладеш, Индонезия и Пакистан.